World Snooker Championship 2025 Resultados en vivo: Ronnie O’Sullivan y Luca Brecel ahora, Trump a través de las últimas actualizaciones

Conversaciones de dinero

Fue un fin de semana lucrativo para Judd Trump, quien se despertó esta mañana £ 100,000 más rico.

El as en el paquete ha embolsado el enorme bono después de alcanzar la marca de los 100 siglos esta temporada.

Trump dijo: “No sé cuántos juegos jugué esta temporada, pero tendría que ser un récord, ya que me he perdido tres o cuatro torneos.

“No lo atacé en absoluto, no pensé que fuera una posibilidad. No quería estar en disputa, pero después de la Liga del Campeonato, no esperaba que los bolsillos fueran tan grandes, y los siglos volaban para todos”.