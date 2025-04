La universidad lacrosse enfrenta sanciones después de elegir el baile de graduación en los playoffs

El equipo de lacrosse de la Universidad High Boys no tenía suficientes jugadores para su partido de semifinal de la sección de la ciudad el viernes por la noche contra Palisades porque el baile de graduación de la escuela fue la misma noche y los jugadores eligieron el baile de graduación. La escuela perdió el partido.

La comisionada de la sección de la ciudad, Vicky Lagos, dijo que el momento del partido no podría cambiarse, y ahora la universidad enfrenta una multa de $ 100 y una prohibición de los playoffs del próximo año bajo las reglas de la sección de la ciudad.

Lagos dijo que la escuela no ha respondido a las llamadas telefónicas de ella. La escuela no ha respondido a un correo electrónico de The Times. Una portavoz del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles indicó el lunes que estaban trabajando en una respuesta.

Las finales de lacrosse se jugarán el miércoles en El Camino Real, con las finales de niños y niñas que coinciden con El Camino Real contra Palisades.