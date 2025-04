Eddie Hall revela oponentes de los sueños para la próxima pelea después de los brutales 30 segundos de Ko de Mariusz Pudzianowski

Eddie Hall ha revelado a quién le gustaría pelear a continuación después de noquear a Mariusz Pudzianowski en menos de 30 segundos en su debut de MMA.

El ex campeón más fuerte del mundo, de 37 años, hizo su debut pro-MMA el sábado como KSW 105 en Polonia, con solo 27 segundos venció al campeón de su compañero Strongman Pudzianowski.

4 Eddie Hall ha insinuado a quién le gustaría enfrentar a continuación en su carrera de MMA Crédito: Instagram @eddiehallwsm

4 Hall noqueó a Mariusz Pudzianowski en menos de 30 segundos en su debut de MMA

Pero a pesar de diezmar el ícono de KSW Pudzianowski, Hall no tiene intención de destacarse en la división de peso pesado de la promoción polaca.

En cambio, ha revelado que quiere “divertirse”, revelando cómo sería su próximo oponente ideal.

Él dijo: “Tal vez Mariusz hará la revancha con rondas de dos minutos.

“No tengo aspiraciones de ser el número uno en KSW. Eso no es para mí. Quiero venir y divertirme.

“Quiero luchar contra mis héroes. Quiero luchar contra los monstruos del mundo”.

Continuó bromeando que encontraría “cómico” luchar contra el ícono de UFC Conor McGregor.

Él dijo: “Me encantaría luchar contra Conor McGregor. Creo que la diferencia de peso sería absolutamente cómica.

“Hay clases de peso por esa razón. Sería peligroso, en nombre de Conor”.

4 Hall bromeó diciendo que le gustaría luchar contra Conor McGregor Crédito: Getty

Casino Especial – Las mejores bonificaciones de casino de depósitos de £ 10

Brit Hall ciertamente tiene a las personas adecuadas de su lado si quiere continuar su carrera en MMA, después de haber buscado el consejo de un campeón de UFC.

La bestia, que arrojó 45 kg de su peso habitual de 195 kg para la pelea, fue ayudada por Tom Aspinall y su padre Andy en la acumulación de su victoria ventosa sobre Pudzianowski.

Eddie Hall gana brutalmente el debut de MMA en 30 segundos mientras aplasta al ex zumbido Mariusz Pudzianowski

Hablando después de la victoria, reveló: “Creo que Tom y Andy estarían muy contentos con esa actuación.

“He hecho pequeños fragmentos de entrenamiento con Tom y, como he dicho en el pasado, entrar en el ring con Tom es muy humillante.

“Crees que puedes pelear, crees que puedes luchar y luego entras en el ring con Tom y él te trata como una niña.

“Tom me deseó mejor [of luck]. Me envió un mensaje esta mañana y dijo: “Buena suerte con la pelea, no olvides disfrutarla”.

“Estar en su presencia: Andy Aspinall también es un entrenador fenomenal.

“Andy puede explicar algo una vez y lo verás y sabes qué hacer.

“Entonces, ya sabes, solo esas pocas sesiones de que Tom y Andy definitivamente pagaran dividendos. Hicieron una gran diferencia”.