Los patos revelan la renovación de la arena de $ 1 mil millones. ¿Pero puede ganar el equipo de OC?

Para los deportes profesionales en el Condado de Orange, estos son los peores momentos. Los Angelinos aparecieron por última vez en los playoffs hace 11 años, los Ducks hace siete años.

Los Ducks, adoptando una reconstrucción completa, anotaron más puntos la temporada pasada que en seis años. Todavía publicaron un récord perdedor y despidieron a su entrenador. Los Angelinos, que disminuyen una reconstrucción completa o un empuje todo en el último lugar.

Hoy, aportamos buenas noticias a los fanáticos deportivos leales y sufridos del Condado de Orange. Al anunciar una renovación de $ 1 mil millones en Honda Center, los Ducks están revelando lo que podría ser la política más amigable para los fanáticos jamás adoptadas en nuestra cultura local centrada en el automóvil: Easy Estacione.

No más autos avanzando hacia el asistente de estacionamiento. No más arrastrando su billetera por efectivo o una tarjeta de crédito. No más desplazándose por su teléfono para encontrar ese código de barras, o revolverse por el compartimento de su guante para encontrar ese pase de estacionamiento.

Simplemente conduzca directamente y disfrute del espectáculo.

“Creemos que esto llevará a las personas en 20 a 30 minutos más rápido”, dijo Bill Foltz, director ejecutivo de OC Sports and Entertainment.

“El estacionamiento es lo primero que ves cuando vienes a un concierto o un evento deportivo, y salir de allí es lo último que recuerdas. Así que estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que ambas cosas sean grandes experiencias”.

Las renovaciones reveladas el martes incluyen una gran entrada de cinco pisos y un espacio de reunión comunitaria; áreas de concesión nuevas y ampliadas para acortar las líneas; suites nuevas y renovadas y asientos de lujo; y tres nuevos estacionamientos.

Este es un impulso bienvenido a LA28. El Honda Center será el anfitrión Voleibol olímpicoy los propietarios de los patos están lanzando un lugar de lavado de cara de mil millones de dólares.

“Si vas a gastar este tipo de dinero”, dijo Foltz, “¿por qué no hacerlo cuando el mundo viene aquí?”

A decir verdad, los dueños de los Ducks, Henry y Susan Samueli, habrían gastado el dinero de todos modos. Anteriormente se comprometieron $ 4 mil millones para el desarrollo VIBE OC ahora en construcción alrededor del Honda Center, con un salón de rendimiento, restaurantes, un salón de comidas y un parque programados para abrir el próximo año, con casas, hoteles y oficinas y lugares de entretenimiento adicionales a seguir.

Es todo eso – el distrito alrededor de la arena – Eso dio forma a la política de estacionamiento. Ya sea que se detenga para ver a los patos, vea un concierto, cene o simplemente se reúna con amigos para dar un paseo, la política es la misma.

“Lo que estamos tratando de hacer es eliminar la transacción que todos tienen cuando estás llegando a un estacionamiento”, dijo Foltz. “Solo vas a entrar”.

Eso no significa que no pagará una tarifa para acceder a los estacionamientos generales para un juego o un concierto, pero la tarifa será parte de lo que Foltz llamó un precio de boleto “todo incluido”.

Los Ducks dicen que este modelo de estacionamiento es “el primero de su tipo en una arena estadounidense”.

La arena, debemos tener en cuenta aquí, es propiedad de la ciudad de Anaheim.

“Los Ducks son un socio incomparable con Anaheim”, dijo el alcalde Ashleigh Aitken. “Son grandes administradores del Centro Honda, y OC Vibe traerá una nueva energía al área circundante.

“Lo que los hace tan especiales es su devoción a la experiencia de los fanáticos, asegurando que sus seguidores se sientan valorados”.

Los propietarios de los patos están recogiendo el costo de renovar la arena.

“Es toda la familia Samueli la que está detrás de esto”, dijo Foltz. “Financiamos todo. Nunca hemos obtenido dinero de la ciudad para ninguna renovación aquí”.

Eso está en marcado contraste con el estancamiento actual entre la ciudad y los ángeles sobre el futuro del Angel Stadium.

La ciudad se ha alejado de dos ofertas en las que el propietario de los Angelinos, Arte Moreno, habría pagado para renovar el estadio Angel y desarrollar la tierra alrededor del estadio Angel, de la misma manera que los patos están haciendo alrededor del Centro Honda.

“Espero replicar esto en el estadio Angel”, dijo Aitken, “pero me dan cuenta de que los equipos están en diferentes lugares”.

El acuerdo más reciente colapsó en 2022, después de la divulgación de una investigación de corrupción del FBI sobre el ex alcalde Harry Sidhu, quien fue sentenciado en marzo a dos meses en una prisión federal.

Moreno hasta ahora ha mostrado poco interés en una tercera ronda de negociaciones, a pesar de una invitación Este mes de Aitken.

“No voy a poner $ 200 [million] o $ 300 millones en un estadio que una ciudad posee sin ninguna de su participación ”, Moreno le dijo al sitio web del equipo en febrero.

Foltz dijo que los patos y los ángeles se comunican regularmente y dijo que informó al presidente de los Angelinos, John Carpino, sobre los planes de renovación de los Ducks. Foltz dijo que no ha escuchado nada para indicar que los Angelinos están haciendo planes similares.

“No sé de nada de lo que está sucediendo allí”, dijo Foltz.

Las innovaciones de estacionamiento de los Ducks son geniales, y un pueblo de entretenimiento vibrante alrededor de la arena es excelente, pero lo que sería realmente genial es que uno de los equipos del Condado de Orange haga una aparición en la postemporada en algún momento de esta década.

Mientras Foltz hablaba de la nueva y nueva Plaza, la nueva plaza, fuera de Honda Center, sonaba melancólico. Las fiestas de los playoffs, después de todo, requieren un equipo de playoffs.

“Estoy viendo celos a los Kings y Edmonton jugar”, dijo, “o viendo a Toronto, donde tienen tantos fanáticos afuera como adentro. Estamos construyendo para ese futuro”.

Dale. Pronto, por favor.