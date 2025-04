El regreso de Kentucky Derby de Bob Baffert incluye dos caballos en la raza

El retroceso en Churchill Downs es un lugar mágico durante la Semana del Derby de Kentucky. Entrenadores de renombre que hablan con los propietarios adinerados, los medios de pie de pie esperan con la esperanza de obtener una cita o una entrevista rápida de pie. Sin embargo, la parte más importante de este carnaval anual de Horsedom es que uno de los ocupantes será el próximo ganador del Derby de Kentucky.

No todos los 1.500 caballos estables son elegibles para competir en el Derby de Kentucky. De hecho, solo 20 de ellos hacen la puerta de inicio y solo tienes una oportunidad, cuando son un niño de 3 años.

Pero si está buscando un lugar especial, no busque más allá del Barn 33. Lo que lo hace destacar es donde se congregan demasiadas personas, con la esperanza de hablar, tomar una foto o entrevistar a la persona más famosa en las carreras, el entrenador Bob Baffert.

Si no está seguro de que sea el granero de Baffert, solo mire la pared exterior del granero donde cuelgan seis letreros, uno para cada uno de los victorias de Baffert Derby: Silver Charm (1997), Real Quiet (1998), War Emblem (2002), American Pharoah (2015), Justify (2018) y auténtico (2020).

Esas señales han estado almacenadas durante los últimos tres años después de que Baffert fuera expulsado de todas las pistas propiedad de Churchill Downs después de la ganadora de 2021 Medina Spirit, posteriormente descalificada, dio positivo por una sustancia legal que no está permitida el día de la carrera. Baffert fue restablecido después de que aceptó la responsabilidad de la prueba positiva y todos los desafíos legales se agotaron.

“Estoy muy feliz de estar de regreso y estar aquí”, dijo Baffert después de que la multitud se había dispersado y todo lo que quedaba eran dos reporteros. “Y he recibido una cálida bienvenida de todos, especialmente de esta ciudad, donde quiera que vaya. Y es bueno ver los letreros de nuevo, todos mis mayores logros están en esta pared aquí. Es bueno ver todo eso”.

No fue la primera vez de Baffert. Se presentó sin previo aviso el 27 de noviembre para ver a uno de sus años de 2 años, Barnes, corrió su primera carrera.

Si hay algún resentimiento persistente hacia Churchill Downs de Baffert, no podría decirlo de sus comentarios.

“Es una carrera muy importante”, dijo Baffert. “Es un tipo de raza de la lista de deseos, por lo que es muy importante que el Derby sea un éxito y que la gente aparezca y lo vea. Mantiene el juego en marcha. No puedo imaginar competir sin un Derby de Kentucky. Es nuestros maestros. Es la carrera la que define su carrera”.

Los primeros dos años de la suspensión, Baffert transfirió sus caballos más prometedores a Tim Yakteen, su ex asistente. Pero Churchill siguió moviendo los postes de la portería cuando la transferencia tenía que tener lugar. En el tercer año, los mayores propietarios de Baffert decidieron simplemente saltar el derbi en apoyo de él.

“Creo que descubrimos el año pasado que el Derby será un éxito con o sin Bob Baffert”, dijo el entrenador. “Se trata de los caballos. Se trata de 20 caballos corriendo, y mucha gente ni siquiera sabe [who is or isn’t in the race]. Pero los lugareños lo saben “.

La fuente de todos los problemas era un medicamento llamado betametasona, que Baffert ha argumentado firmemente que se administró en una pomada para una erupción en los cuartos traseros de Medina Spirit. Las reglas parecen haber sido escritas para inyecciones, no ungüentos. Y ese fue el quid del problema.

“Hay una regla en la que no puede estar en [the horse on race day] No importa qué “, dijo Baffert.” Entonces, desafortunadamente, por eso lo probamos y descubrieron que las cosas estaban en la pomada. ¿Qué es esa frase que odio? Una vez que la pasta de dientes está fuera del tubo, no puedes volver a colocarla. Hasta que lo descubran … esa maldita pasta de dientes nos atrapó “.

El entrenador Bob Baffert habla con visitantes fuera de su granero en Churchill Downs el martes. (Charlie Riedel / Associated Press)

Cuando se le preguntó qué habría hecho hace cuatro años, Baffert ofreció una respuesta de la afeitar de Occam.

“Ojalá hubiera dejado esa maldita pomada en Santa Anita y luego todo hubiera estado bien”, dijo. “Eso es lo que habríamos hecho. No sé cómo nos perdimos eso, pero nos lo perdimos”.

Baffert cree que ese tipo de error no habría sucedido hoy ya que la medicación de carreras de caballos ahora está regulada por la Autoridad de Integridad y Seguridad (HISA).

“Si Hisa hubiera estado en su lugar, nunca hubiera sucedido porque ahora tienes que ser realmente muy cuidadoso”, dijo Baffert. “Si Hisa hubiera estado en su lugar, nunca lo habría aceptado porque habríamos pasado por todo, y entonces lo perdimos entonces. Simplemente me quité los ojos de la pelota por solo un minuto y todos lo perdimos. Fue un positivo ridículo e innecesario”.

Durante aproximadamente una semana, Baffert fue el único entrenador que ganó el Derby de Kentucky siete veces, ya que superó a Ben Jones, quien ganó el último en 1952. Entonces, Baffert está nuevamente empatado para el récord de todos los tiempos.

Tiene dos caballos en la carrera del sábado. Hay Citizen Bull, que tiene el desafortunado primer puesto, y Rodríguez, que no está muy lejos en el cuarto puesto. Citizen Bull (20-1 Morning Line) ha ganado cuatro de sus seis carreras, incluido el menor de la Copa Breeders ‘. También se le ganó el premio Eclipse al mejor hombre de 2 años. Las expectativas fueron altas hasta que corrió un cuarto decepcionante en el Derby de Santa Anita.

Rodríguez (12-1) ganó dos de cinco, pero dejó su marca con una victoria sin esfuerzo en 3 ½ longitud en el Memorial de Madera en Aqueducto. No sería una sorpresa ver a Rodríguez en o cerca del liderato en la carrera de 1 ¼ milla, especialmente con el jinete del Salón de la Fama Mike Smith a bordo.

La influencia de Baffert también se puede encontrar en la reproducción de esta carrera, y seis han sido engendrados por caballos que Baffert ha entrenado. Hay dos faroahs estadounidenses (Luxor Café y editor), A Justify (American Promise), un auténtico (Rodríguez), un McKinzie (Baaza, si hace el campo) y un Drefong (Admire Daytona).

“He tenido muchos caballos que eran buenos caballos, pero simplemente no sabes si van a ser toros o no”, dijo Baffert. “Esa es la belleza de este juego, nadie lo ha descubierto. No hay libro, no hay que resolverlo”.

Si Baffert, a los 72 años, no lo ha descubierto, no está claro si alguien tiene todas las respuestas. Pero, todavía estará buscando sin jubilación en el horizonte.

“Es el desafío lo que me mantiene en marcha”, dijo. “Siento que las gafas todavía están medio llenas. Así que, mientras siga disfrutando, seguiré haciéndolo. Cuando me sea amargado, te lo haré saber.

“Las carreras han cambiado. Es diferente ahora. Está realmente regulado, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos con todo. Siempre estás preocupado. Nunca tuve que preocuparme por una prueba hasta ahora. E HISA está haciendo un mejor trabajo. Para mí, si hay intención [to cheat]boom, sacarlos de aquí. Si no hay intención, son los niveles de contaminación, lo que era el nuestro, y en realidad criaron [the number] un poco, entonces [the Medina Spirit sample] No sería positivo hoy, así que eso es bueno. Entonces, las cosas buenas saldrán de eso ”.

Por supuesto, espera que algo bueno salga de la carrera del sábado. Y, tal vez habrá un séptimo signo en su muro de granero.