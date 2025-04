Jorge Polanco Homers dos veces, conduce en 5 carreras mientras los Marineros vencen a los ángeles

Si eres fanático de los Marineros de cierta edad, digamos que probablemente no estés en Tiktok, has visto este tipo de aumento ofensivo de un toletero estrella antes.

Pero no en mucho, mucho tiempo.

Y no en este estadio.

Jorge Polanco, el jugador de la semana de la AL de la Reina de la AL que sale de la temporada más probada de su carrera, bateó dos jonrones más, una explosión de tres carreras y un tiro de dos carreras, para impulsar a los Marineros a una victoria de 5-3 sobre los Angeles de Los Ángeles el martes por la noche en T-Mobile Park, extendiendo su rebirth ofensivo y colocándolo en la compañía de clubes en la historia de los clubes.

Los Marineros (17-12) han ganado 13 de sus últimos 17 juegos, y su bateador designado acariciado ha sido el catalizador de gran parte de este ascenso de abril a la cima de la AL West.

Polanco tiene nueve jonrones en sus primeras 79 apariciones en el plato, y su porcentaje de slugging de .819 en esta etapa temprana de la temporada se ubica justo detrás de Alex Rodríguez (a. 905 Slug en 1999) y Ken Griffey Jr. (.861 en 1996), y justo antes de su entrenador de la temporada en el primer mes de la temporada.

Que esos sluggers superestrella golpearon con ese tipo de autoridad en la era de un bateador mientras juegan en el Kingdome podría no ser tan sorprendente.

Lo que Polanco está haciendo, a los 31 años, sexto meses después de la cirugía de rodilla mayor, mientras juega a través de una tensión oblicua leve, con gran parte de su daño en T-Mobile Park, tiene que clasificarse como uno de los desarrollos más inesperados de esta temporada de MLB.

Siete de los nueve jonrones de Polanco han sido golpeados en T-Mobile Park, un notorio refugio de lanzadores, y ahora está bateando .404 con un OPS de 1.325 en sus primeras 51 apariciones en el plato de la temporada en casa.

Bienvenido al nuevo terreno “Polo”, amigos.

“Ha sido un tramo realmente bueno, muy divertido”, dijo Polanco. “En este momento, con mi enfoque y todo, creo que este es lo mejor que he sentido [in his career]. “

El Polanco que golpea el cambio acreditó a sus nuevos entrenadores de bateo, Martínez y Kevin Seitzer, por ayudarlo a simplificar este enfoque en la caja del bateador esta primavera.

Desde el lado izquierdo, Polanco ha eliminado su postura abierta, ayudándolo a mantener el lado delantero cerrado por más tiempo y permitiéndole mantener su mentalidad de columpio.

“Ha sido desde la temporada pasada, cuando Edgar llegó aquí”, dijo Polanco. “Predicó ese enfoque. Todos saben quién era Edgar [as a hitter]así que solo lo escuchamos y trabajamos en eso. Así que lo llevé a la temporada baja y seguí trabajando ”.

Los nueve jonrones de Polanco le pusieron una tendencia al liderazgo de la MLB: su compañero de equipo, Cal Raleigh, y Eugenio Suárez de Arizona, el ex marinero, cada uno tiene 10, y elevó su promedio de bateo a .389 y sus OP a 1.242 a través de sus primeras 79 apariciones en el plato.

Durante una temporada 2024 plagada de lesiones, Polanco no alcanzó su noveno jonrón hasta el 27 de julio, y terminó la temporada con mínimos de carrera en promedio de bateo (.213) y porcentaje en base (.296), y una carrera en su carrera en la tasa de ponches (29.2%).

“Está en un estado en el que ha visto la pelota muy bien”, dijo el manager Dan Wilson. “Lo está recibiendo un barril cada vez y está realmente encerrado”.

Polanco bateó a dos jonrones contra Miami el sábado. Tuvo dos dobles (más un sencillo) el domingo.

Y después del día libre del lunes, caminó en su primera aparición en el plato el martes contra el abridor de los Angelinos Jack Kochanowicz. Con dos corredores encendidos en la segunda entrada, Polanco encendió un hundidor de 95 mph y lo sacó al jardín derecho a 108.9 mph, una explosión de 395 pies que habría salido en los parques de 30 mlb, por statcast.

Eso les dio a los Marineros una ventaja de 3-0.

Enfrentando a Kochanowicz nuevamente en el quinto, Polanco se perdió un jonrón en una pelota alta que el jardín central de los Angelinos Jo Adell atrapó, en un salto, en la pared en el campo del centro derecho. Esa mosca de 388 pies habría sido un jonrón en 18 estadios.

En su próximo turno al bate, el relevista novato de los Angelinos José Fermin, Polanco aplastó otro largo jonrón, un tiro de dos carreras para extender la ventaja de la M a 5-1. Este se estimó en 423 pies y también habría sido un jonrón en los parques de 30 MLB.

Polanco tiene nueve jonrones y 25 carreras impulsadas a través de sus primeras 78 apariciones en el plato esta temporada, elevando su promedio de bateo a .389 y sus OPS a 1.242.

Bryce Miller, incluso con dos días de descanso adicionales, tenía un comando inestable desde el principio. Caminó cinco en cinco entradas contra los Angelinos, después de caminar cuatro en 4.2 entradas una semana antes en Boston.

Todavía logró lanzar cinco entradas sin puntaje el martes, permitiendo solo dos hits con seis ponches. Luego dijo que estaba jugando a través de la incomodidad en su espalda.

“Estaba calentando casualmente, haciendo mi preparación normal previa al juego, y me encerró sobre mí”, dijo. “No pude sentarme entre entradas. Solo tenía que mantenerlo en movimiento para mantenerlo, mantener el calor”.

Es el primer lanzador de la M con cinco o más caminatas y no se permiten carreras desde James Paxton el 12 de mayo de 2015 vs. San Diego.

“Feliz de haber superado cinco sin ningún daño”, dijo Miller. “Pero eso no es lo que soy. No es así como lance”.

La velocidad de la bola rápida de Miller cayó tan baja como 92.2 mph el martes, promedió solo una marca de menos de 94 mph, y sus “cosas” en general sigue siendo una preocupación continua después de que discutió abiertamente algo de dolor en el brazo después de su primer inicio.

“Bastante salida frustrante. Ha sido un comienzo frustrante de la temporada para mí”, dijo Miller, y agregó: “Ha sido una cosa tras otra que no ha sido importante, pero que solo ha sido persistente”.

Andrés Muñoz lo cerró en la novena entrada para mejorar a 11 para 11 en las posibilidades de salvación. No ha permitido una carrera en 15 entradas esta temporada.