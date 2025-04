Alijah Arenas liberadas del hospital, se espera que se recupere completamente

El principal recluta de baloncesto de la USC Alijah Arenas ha sido dado de alta del hospital y descansa cómodamente, anunció su familia en un comunicado el miércoles.

Arenas perdió el control de su Tesla Cybertruck justo antes de las 5 am PDT del jueves cuando regresaba del gimnasio, según Josiah Johnson, quien es coanfitrión del Podcast “Gil’s Arena” Con el padre de Alijah Arenas, el ex jugador de la NBA Gilbert Arenas. El auto golpeó una hidrantes de fuego y un árbol en Corbin Avenue en Reseda y se incendió con arenas adentro. La familia del jugador dijo en un comunicado emitido el viernes que “personas valientes” ayudaron a rescatar arenas del vehículo en llamas. Uno le dijo a la familia que escucharon “golpear la ventana del auto, pero no pude ver nada porque el humo era muy grueso”. Pero los espectadores pudieron sacarlo del auto.

Un desmenuzado Telsa Cybertruck descansa adyacente a un árbol después de un accidente que involucra al recluta de baloncesto de USC Alijah Arenas. (Folleto)

Arenas se unió al hospital por su padre; madre, Laura Govan; hermanos; y familia extendida.

“Si bien su viaje hacia la recuperación completa recién comienza, su espíritu sigue siendo fuerte y está rodeado de amor y apoyo”, se le dice el miércoles la declaración de la familia. “La familia del Gobierno y las Arenas se están preparando para el camino por delante con fe y determinación, comprometido a nutrir a Alijah de regreso al 100%. Sigue siendo bendecido, resistente y con gran espíritu. La familia continúa pidiendo privacidad durante este tiempo a medida que se centran completamente en la curación y el bienestar de Alijah. Agradecemos a todos por las continuas oraciones, el estímulo, y saliendo el apoyo”. “.

Arenas se consideró “estable” en la escena, según el oficial de LAPD Rosario Cervantes. No se sospechaba que las drogas y el alcohol fueran un factor en el accidente, una fuente con conocimiento de la investigación no autorizada para discutirlo públicamente a The Times.

En el hospital, Arenas se colocó en un coma inducido “como resultado de la inhalación de humo”, según Johnson, el copresidente de “Gil’s Arena” podcast “. Johnson dijo que Arenas no sufrió heridas importantes en el accidente único.

Arenas, un prospecto entre los 10 mejores a nivel nacional y un miembro clave de la clase de reclutamiento 2025 de USC, llevó a Chatsworth al juego de campeonato estatal CIF el mes pasado. Deja la escuela como el máximo anotador de todos los tiempos de la sección de la ciudad, con más de 3.000 puntos. Se esperaba que Arenas desempeñara un papel importante para los troyanos la próxima temporada como estudiante de primer año.

El escritor del personal Richard Winton contribuyó a este informe.