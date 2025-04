Chris Eubank revela que fue contrabandeado en el hotel en horas disfrazadas antes de la pelea de su hijo Chris Jr con Conor Benn

Chris Eubank SR ha revelado que tuvo que ser contrantido en un hotel con un disfraz antes de su emocional regreso a la esquina de su hijo el fin de semana pasado.

Eubank Sr, de 58 años, sorprendió al mundo del boxeo cuando salió al ring junto a su hijo Chris Eubank Jr antes de su pelea familiar de pelea sobre Conor Benn en el Tottenham Hotspur Stadium.

6 Chris Eubank SR ha revelado que fue contrabandeado en un hotel con un disfraz antes de su regreso emocional a la esquina de su hijo. Crédito: YouTube / Llame a Chris Eubank

6 El padre y el hijo separados caminaron hasta el ring juntos Crédito: Sky Sports

Nadie esperaba que Eubank SR regresara al lado de su hijo para la pelea después de que la pareja había pasado años sin hablar entre sí después de una consecuencia histórica.

Mientras que Eubank SR también había hablado activamente contra la pelea de Benn, instando a su hijo a no reavivar la rivalidad de 25 años que él y Nigel Benn habían comenzado en el pasado.

Sin embargo, el luchador de peso mediano retirado no pudo evitar regresar y mostrar su apoyo a su hijo frente a los 65,000 fanáticos dentro del estadio de los Spurs.

Y ahora Senior ha revelado que tuvo que colarse en un hotel con un disfraz para tratar de evitar que su regreso sorpresa se filtre antes de la pelea.

En su Llame al canal de YouTube Chris Eubankreveló: “Le dije a Junior: ‘¿Dónde estás?’, Y explicó que estaba en el Park Plaza.

“Entonces, ¿cómo voy a entrar? En mi mente, tienes los medios de comunicación del mundo allí. Todos van a estar allí. ¿Cómo voy a entrar? Me disfrazé.

“El disfraz, cuando me vio, dijo, nadie te va a reconocer. No pudiste verme.

“Tenía un abrigo Issey Miyake, que se debe a tu, literalmente, tus tobillos.

6 Eubank sr era irreconocible en su disfraz Crédito: YouTube

6 El atuendo inusual lo ayudó a colarse en el hotel para hablar con su hijo. Crédito: YouTube

“Tenía una sudadera con capucha, que es, por así decirlo, la capa moderna, la capa de mod Mod. La capa que usaban en la década de 1960 en sus ciclomotores.

“Y luego tuve una máscara que subió [gestures to his eyes]y una gorra.

“Los zapatos que usé eran plimsoles. Eran entrenadores, son negros.

“Y Junior incluso dijo: ‘Wow, no hay forma de que alguien te vaya a reconocer como eso'”.

Eubank Sr continuó explicando que reunirse con su hijo era como “la luna que llegaba a la tierra”.

Añadió: “Esta es probablemente una de las cosas más privadas que puedo decirte, porque es la verdad. Tienes que entender la magnitud de esto.

“Junior no es un ser humano emocional. No es emocional y estoy hablando de EN ABSOLUTO. Dirías ‘¿Vamos, dentro de lo razonable?’ – No.

“Me envió un mensaje y puedo mostrarte, me envió un mensaje. El mensaje decía ‘contento de que estuvieras aquí’.

“Eso es como si la luna llegue a la tierra, llegando a una milla de la tierra. No sucede, no hace eso.

“Entonces, lo que parece inocuo si lo haces a la vista que no entiende, fue algo enorme. Enorme”.

Eubank Jr había abierto el dolor de perder el contacto con el padre durante una efusión emocional en la conferencia de prensa previa a la pelea la semana pasada.

Mientras admitió que su relación fracturada empeoró después de que la muerte inoportuna de su hermano Sebastian condujo una cuña entre la pareja.

6 Eubank Sr reveló el mensaje emocional que su hijo le envió Crédito: Reuters