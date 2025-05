Table de Darts 2025 de la Premier League: Últimas clasificaciones después de la noche 13 mientras Luke Littler busca retener un título prestigioso

La Premier League Darts está de regreso, ¡con los fanáticos tratados con 17 semanas de acción emocionante!

El año pasado, la sensación adolescente Luke Littler reclamó el título icónico en su año de debut.

1 Luke Littler está mirando títulos de dardos de la Premier League consecutivo Crédito: Getty

La superestrella de 18 años encabezó la mesa de la Premier League y continuó continuando su éxito triunfando en la noche de las finales.

Littler reclamó un total de £ 315,000 en total del torneo de gran éxito el año pasado.

El campeón mundial buscará unirse a la regalía Darting Phil Taylor y Michael Van Gerwen para convertirse en el tercer jugador en ganar títulos sucesivos de la Premier League.

Sunsport le trae la última clasificación de la Premier League a continuación.

Table de dardos de la Premier League

El sistema de puntos de Darts de la Premier League funciona de la siguiente manera: el ganador en la noche obtiene cinco puntos, el subcampeón tres puntos y los dos semifinalistas perdedores reciben dos puntos.

Aquí están la última clasificación después de la noche 12:

Luke Littler … 35 Luke Humphries … 26 Gerwyn Price … 22 Michael Van Gerwen … 21 Nathan Aspinall … 19 Rob Cross … 14 Chris Dobey … 12 Stephen Bunting … 8

Accesorios y resultados de la Premier League Darts

Noche uno – jueves 6 de febrero

El SSE Arena, Belfast

Cuartos de final

Chris Dobey 6-4 Precio de Gerwyn

Stephen Bunting 4-6 Rob Cross

Luke Littler 5-6 Michael Van Gerwen

Nathan Aspinall 2-6 Luke Humphries

Semifinales

Chris Dobey 6-4 Rob Cross

Michael Van Gerwen 5-6 Luke Humphries

Final

Luke Humphries 6-1 Chris Dobey

Noche dos – jueves 13 de febrero

Ovo hidro, Glasgow

Cuartos de final

Rob Cross 5-6 Luke Littler

Michael Van Gerwen 6-1 Stephen Bunting

Nathan Aspinall 4-6 Precio de gerwyn

Luke Humphries 6-4 Chris Dobey

Semifinales

Luke Littler 6-2 Michael Van Gerwen

Gerwyn Price 4-6 Luke Humphries

Final

Luke Littler 6-5 Luke Humphries

Noche tres – Jueves, 20 de febrero

3arena, Dublín

Cuartos de final

Luke Humphries 6-4 Stephen Bunting

Precio de gerwyn 6-4 Luke Littler

Rob Cross 3-6 Nathan Aspinall

Michael Van Gerwen 6-4 Chris Dobey

Semifinal

Luke Humphries 3-6 Precio de gerwyn

Nathan Aspinall 6-3 Michael Van Gerwen

Final

Precio de gerwyn 6-3 Nathan Aspinall

Noche cuatro – jueves 27 de febrero

Westpoint Exeter

Cuartos de final

Michael Van Gerwen 5-6 Rob Cross

Gerwyn Price 4-6 Luke Humphries

Chris Dobey 5-6 Nathan Aspinall

Stephen Bunting 3-6 Luke Littler

Semifinal

Rob Cross 5-6 Luke Humphries

Nathan Aspinall 2-6 Luke Littler

Final

Luke Humphries 6-4 Luke Littler

Noche cinco – jueves 6 de marzo

El Centro Brighton

Cuartos de final

Gerwyn Price 3-6 Michael Van Gerwen

Luke Littler 6-5 Chris Dobey

Rob Cross 6-4 Luke Humphries

Stephen Bunting 2-6 Nathan Aspinall

Semifinales

Michael Van Gerwen 2-6 Luke Littler

Rob Cross 5-6 Nathan Aspinall

Final

Luke Littler 6-3 Nathan Aspinall

Noche seis – jueves 13 de marzo

Motorpoint Arena, Nottingham

Cuartos de final

Luke Humphries 4-6 Luke Littler

Rob Cross 6-2 Chris Dobey

Stephen Bunting 4-6 Precio de gerwyn

Nathan Aspinall 4-6 Michael Van Gerwen

Semifinales

Luke Litter 6-3 Rob Cross

Precio de gerwyn 6-1 Michael Van Gerwen

Final

Luke Littler 3-6 Precio de gerwyn

Noche siete – jueves 20 de marzo

Utilita Arena, Cardiff

Cuartos de final

Chris Dobey 6-2 Stephen Bunting

Luke Humphries 4-6 Michael Van Gerwen

Luke Littler 6-3 Nathan Aspinall

Gerwyn Price 5-6 Rob Cross

Semifinales

Chris Dobey 1-6 Michael Van Gerwen

Luke Littler 6-2 Rob Cross

Final

Michael Van Gerwen 4-6 Luke Littler

Noche ocho – jueves 27 de marzo

Utilita Arena, Newcastle

Cuartos de final

Luke Littler 6-0 Stephen Bunting

Gerwyn Price 2-6 Rob Cross

Luke Humphries 6-3 Chris Dobey

Micheal Van Gerwen 5-6 Nathan Aspinall

Semifinales

Luke Littler 6-3 Rob Cross

Luke Humphries 6-5 Nathan Aspinall

Final

Luke Littler 6-1 Luke Humphries

Night Nine – Jueves 3 de abril

Uber Arena, Berlín

Cuartos de final

Nathan Aspinall 2-6 Stephen Bunting

Luke Humphries 6-3 Rob Cross

Chris Dobey 6-2 Luke Littler

Michael Van Gerwen vs Gerwyn Price (adiós)

Semifinales

Stephen Bunting 6-2 Luke Humphries

Chris Dobey 2-6 Precio de gerwyn

Final

Stephen Bunting 6-5 Precio de Gerwyn

Noche diez – jueves 10 de abril

AO Arena, Manchester

Cuartos de final

Chris Dobey 4-6 Michael Van Gerwen

Nathan Aspinall 6-2 Rob Cross

Luke Littler 6-3 precio de Gerwyn

Stephen Bunting 1-6 Luke Humphries

Semifinales

Michael Van Gerwen 2-6 Nathan Aspinall

Luke Littler 4 = 6 Luke Humphries

Final

Nathan Aspinall 6-4 Luke Humphries

Noche 11 – Jueves 17 de abril

Rotterdam ahoy

Cuartos de final

Chris Dobey 6-3 Luke Humphries

Nathan Aspinall 6-3 precio de Gerwyn

Stephen Bunting 6-5 Michael Van Gerwen

Luke Littler 6-5 Rob Cross

Semifinales

Chris Dobey 6-2 Nathan Aspinall

Stephen Bunting 6-5 Luke Littler

Final

Chris Dobey 6-2 Stephen Bunting

Noche 12 – Jueves 24 de abril

M&S Bank Arena, Liverpool

Cuartos de final

Luke Humphries 6-3 Nathan Aspinall

Michael Van Gerwen 4-6 Luke Littler

Rob Cross 6-1 Stephen Bunting

Gerwyn Price 2-6 Chris Dobey

Semifinales

Luke Humphries 6-4 Michael Van Gerwen

Rob Cross 2-6 Precio de gerwyn

Final

Luke Humphries 4-6 Precio de gerwyn

Noche 13 – Jueves 1 de mayo

Utilita Arena, Birmingham

Cuartos de final

Luke Littler 6-5 Stephen Bunting

Nathan Aspinall 6-3 Chris Dobey

Luke Humphries 5-6 Precio de gerwyn

Rob Cross 4-6 Michael Van Gerwen

Semifinales

Luke Littler 6-5 Nathan Aspinall

Gerwyn Price 3-6 Michael Van Gerwen

Final

Luke Littler 6-4 Michael Van Gerwen

Noche 14 – jueves 8 de mayo

Primera arena directa, Leeds

Cuartos de final

Rob Cross vs Gerwyn Price

Nathan Aspinall vs Luke Littler

Michael Van Gerwen vs Luke Humphries

Stephen Bunting vs Chris Dobey

Noche 15 – Jueves 15 de mayo

P&J Live, Aberdeen

Cuartos de final

Michael Van Gerwen vs Nathan Aspinall

Gerwyn Price vs Stephen Bunting

Chris Dobey vs Rob Cross

Luke Littler vs Luke Humphries

Noche 16 – Jueves 22 de mayo

Utilita Arena, Sheffield

Dibuje el soporte basado en la mesa de la liga después de la noche 15

Play -offs – Jueves 29 de mayo

El O2, Londres

Semifinales y finales