Los cinturones de Cal Raleigh de Marineros Grand Slam, Bryan Woo domina contra Rangers

ARLINGTON, Texas – Finalmente, Bryan Woo necesitaba un segundo para recuperar el aliento.

No mucho después de que los Marineros terminaron un golpe de 13-1 de los Rangers de Texas, Woo estaba profundizando en su bolsa de superlativos para explicar la grandeza emergente de su receptor, Cal Raleigh, cuando de repente detuvo la orientación a mitad de la oración.

“No quiero seguir promocionándolo tanto”, dijo Woo? “Su ego va a explotar”.

Apenas una verdadera preocupación para estos marineros, que se parecen cada vez más a un verdadero contendiente con cada día que pasa.

Raleigh golpeó dos jonrones, destacados por un Grand Slam de una mano, en uno de los mejores días ofensivos de su carrera en las grandes ligas, y Woo siguió con quizás el mejor comienzo de su carrera en levantar a los Marineros a una rotunda victoria sobre su rival de la EL West en su primer partido de la serie el viernes por la noche en Globe Life Park.

Los Marineros tienen 15-4 en sus últimos 19 juegos, el mejor récord en MLB sobre ese tramo. Han ganado cinco seguidos, superando a los oponentes 48-13 en esos cinco juegos.

Y para una gran pregunta que cuelga sobre este equipo: ¿pueden mantener este ataque ofensivo tórrido? – Los marineros ofrecieron un rotundo Sí por otro día.

“Obviamente, ganar es divertido”, dijo el gerente Dan Wilson. “Y eso es lo que estamos aquí para hacer”.

Woo fue perfecto en la quinta entrada y permitió solo un hit en más de seis entradas blanqueadas para continuar su comienzo dominante de temporada.

“Ese fue probablemente lo mejor que lo he visto lanzar de principio a fin”, dijo Raleigh.

Woo era igual de cortesía, inicialmente, sobre su receptor y ex compañero de cuarto.

“Todo el mundo sabe qué tipo de poder tiene en este momento, pero es todo en total”, dijo Woo. “Es el bate; es el liderazgo; es la humildad; es lo que quiere decir para los muchachos de la casa club. Es lo que quiere decir para los fanáticos de Seattle …”

Con 12 jonrones en 31 juegos, Raleigh se hizo cargo del liderazgo en el hogar de las Grandes Ligas, dos por delante de cualquier otra persona en las mayores. Ha atormentado a Texas a principios de esta temporada, jonado en los cuatro juegos contra los Rangers, cinco en total.

Balanceando a la mano zurda, Raleigh golpeó una explosión gigantesca, estimada en 432 pies, en el abridor de Texas, Jack Leiter para la primera carrera del juego, saliendo de la cuarta entrada.

En su próximo turno al bate, Raleigh lo abrió con su Grand Slam de la quinta entrada. Pero no antes de quedarse atrás 0-2 después de perseguir los dos primeros lanzamientos fuera de la zona. Llamó a TimeOut y una cámara lo capturó castigándose a sí mismo.

¿Qué dijo él?

“Nada bueno”, dijo con una sonrisa.

Después de despegar los siguientes dos lanzamientos, Raleigh se agachó en un conteo de 2-2 para colocar una bola curva Leiter que cayó debajo de la zona, su mano superior se quitó el mango del bate cuando hizo contacto. La pelota navegó hacia el campo derecho representa el tercer Grand Slam de su carrera, extendiendo la ventaja de los Marineros a 5-0.

“Realmente no estoy tratando de hacer demasiado [with two strikes]; Solo tratando de quedarme en la mitad del campo “, dijo Raleigh.” Estaba un poco al frente pero podía mantenerlo justo. Si trato de tirar de esa pelota, la engancharía o la perdería. Así que realmente, solo trata de quedarte con la gran parte [of the field] y mantenlo simple “.

El jardinero derecho de los Marineros, Rhylan Thomas, un joven de 25 años haciendo su debut en la MLB, golpeó un doble bloop justo cerca de la línea del jardín izquierdo para liderar la quinta entrada para su primer golpe. Agregó su primer RBI más tarde en la entrada en una mosca de sacrificio, parte de la quinta entrada de siete carreras de los Marineros.

“Fue la mejor sensación de todos los tiempos”, dijo Thomas. “Quiero decir, nunca volveré a sentir así en un juego. Estoy muy agradecido”.

El tercera base, Ben Williamson, hizo una captura increíble para terminar la primera entrada, dando la espalda al cuadro, buceando y enganchando una captura sobre el hombro en el jardín izquierdo poco profundo para quitarle un golpe a Joc Pederson. Williamson también tuvo un doble RBI fuera del muro en el campo del centro derecho en el quinto.

Es el segundo juego consecutivo que los Marineros han anotado seis carreras o más en una entrada, anotaron seis carreras en la séptima entrada el miércoles para vencer a los Angelinos, la primera vez que sucedió para las M desde abril de 2019.

Julio Rodríguez agregó un jonrón de dos carreras al jardín central directo en la sexta entrada, su quinto jonrón. Eso extendió la ventaja a 10-0.

Woo, mientras tanto, era casi intocable. Conocido por su gran dependencia, por una buena razón, en sus dos bolas rápidas, pudo mezclar efectivamente sus otras tres ofertas (control deslizante, barrendero, cambio) temprano y con frecuencia, manteniendo a los Rangers fuera de balance.

Jonah Heim conectó dos outs en la quinta entrada para romper el juego perfecto de Woo.

Ese sería el único corredor que Woo permitiría. Su línea final: 6.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 8 K.

El único indicio de frustración de Woo se produjo cuando Wilson salió para atraparlo con uno en la séptima entrada, su conteo de lanzamiento en 87 lanzamientos. Woo dijo que trató brevemente de convencer a Wilson de que lo dejara terminar el séptimo.

“Obviamente quieres la pelota”, dijo Woo, “pero tienes que ver el panorama general”.

Y dado el estado de la rotación de los Marineros, probablemente era lo prudente para Wilson. Los Marineros necesitan Woo ahora más que nunca.

Con Logan Gilbert (cepa flexor del codo) y George Kirby (inflamación del hombro) en la lista de lesionados, la producción consistente de Ace de Woo ha sido uno de los desarrollos más alentadores de la temporada joven para los Marineros.

Woo ha lanzado al menos seis entradas en sus seis inicios esta temporada, con cinco inicios de calidad (tres carreras o menos en seis entradas o más). Bajó su efectividad a 2.58.

“Como lo vimos maduro el año pasado, realmente ha intensificado su juego en esa área y sigue siendo consistente, lo cual es enorme para nosotros”, dijo Wilson.

Los Marineros, uno de los delitos más productivos en MLB en las últimas tres semanas, totalizaron 17 hits el viernes, con solo tres ponches contra tres caminatas.

“Estos muchachos hacen un muy buen trabajo, ya sea bueno o malo, vienen mañana, están listos para volver a jugar”, dijo Wilson. “Y eso es lo que hacen tan bien, y eso es lo que tenemos que hacer. Disfrutaremos de este por un minuto y luego nos prepararemos nuevamente para mañana”.

