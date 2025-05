Man Utd ‘Axe Worker más antiguo después de 47 años’ Servicio ‘como parte de 550 pérdidas de empleo en la bomba de reducción de costos de Ratcliffe

La adquisición minoritaria de Sir Jim Ratcliffe en el Manchester United fue anunciado en la víspera de Navidad en 2023, y ha sucedido muchas cosas en Old Trafford desde …

Diciembre de 2023 – Man Utd confirma la adquisición de Ratcliffe en la víspera de Navidad, prometiendo invertir £ 245 millones en Old Trafford

Enero de 2024 – Ratcliffe y el hombre derecho Sir Dave Brailsford fotografiaron la reunión Erik Ten Hag durante el recorrido por Carrington

Enero de 2024 – Omar Berrada cazado desde Man City como nuevo CEO

Febrero de 2024 – £ 1 mil millones de Ratcliffe, 27.7 por ciento de adquisición completada oficialmente

Febrero de 2024 – El ex CEO Richard Arnold Quits Board como la pareja de Ineos John Rees y Rob Nevin agregaron

Marzo de 2024 – Ratcliffe prohíbe las palabras “impresionante” y “capuchino tibio” en un movimiento extraño

Marzo de 2024 – Matt Johnson nombró al jefe de fútbol femenino

Marzo de 2024 – Ratcliffe anuncia planes para construir “Wembley of the North” para reemplazar a Old Trafford

Marzo de 2024 – El precio de las acciones de Man Utd NYSE cae a $ 13.73 el 21 de marzo, por debajo de $ 20.52 inmediatamente después de la adquisición de Ratcliffe en diciembre

Abril de 2024 – Tarjetas de crédito Senior Staff Club y autos privados cancelados

Abril de 2024 – John Murtough lo canta como director de fútbol

Abril de 2024 – Jason Wilcox designó al director técnico después del paquete de compensación acordado con Southampton

Mayo de 2024 – Ratcliffe vuelve a Carrington “tóxico” después de enviar un correo electrónico a los empleados que critican la falta de limpieza “vergonzosa”

Mayo de 2024 – El trabajo finalmente comienza con la fuga de techo de Old Trafford

Mayo de 2024 – Man Utd terminó octavo en la Premier League, peor de los primeros.

Mayo de 2024 – Ratcliffe ofrece a los empleados solo una semana para decidir si quieren aceptar la redundancia

Mayo de 2024 – El personal obligado a pagar el transporte propio a la final de la Copa FA y solo se le dio un boleto

Mayo de 2024 – Partido previo al partido y hotel para el personal superior antes de la final de la Copa FA.

Mayo de 2024 – Man Utd Shock Rivals Man City para ganar la Copa FA a pesar de las sugerencias de Erik Ten Hag será despedido independientemente del resultado

Junio ​​de 2024 – Man UTD anuncia planes de £ 50 millones para actualizar el campo de entrenamiento de Carrington

Junio ​​de 2024 – Ratcliffe presenta una estricta política de “Volver al trabajo” que obliga al personal a venir al cargo

Junio ​​de 2024 – Ratcliffe obtiene su propio objetivo con comentarios sobre el equipo femenino

Julio de 2024 – Man Utd finalmente acuerda traer a Dan Ashworth como director deportivo después de cuatro meses de licencia de jardinería en Newcastle, quien recibió £ 3 millones en compensación

Julio de 2024 – Erik Ten Signs Strock New Contract Extension hasta 2026

Julio de 2024 – Ruud Van Nistelrooy y Rene Hake designaron a los gerentes asistentes, Andreas Georgson Entrenador del primer equipo y entrenador de arquero de Jelle Ten Tenwelaar. El rol de Darren Fletcher cambia de director técnico a entrenador del primer equipo. Steve McClaren, Mitchell van der Gaag y Benni McCarthy parten.

Julio de 2024-El ex director técnico del Chelsea Christopher Vivell se une a corto plazo como director interino de reclutamiento

Julio de 2024 – Jean -Claude Blanc agregó a la Junta de Man Utd

Julio de 2024 – Man UTD redujo el número de personal en la gira de pretemporada estadounidense a 125

Julio de 2024 – Ratcliffe hace 250 despidos, incluidos los populares medios de comunicación John Allen, el historiador Cliff Butler y Kitman Alex Wylie

Agosto de 2024 – Man Utd Splash Out £ 199 millones en la ventana de transferencia de verano

Agosto de 2024 – Las loncheras del personal de la jornada desecharon y algunas obligadas a comer al lado del baño

Octubre de 2024-Man Utd Deja de pagar £ 2 millones de salario de embajador al año a Sir Alex Ferguson

Octubre de 2024 – Fiesta de Navidad del personal cancelada

Octubre de 2024 – Política de “Volver al trabajo” que cuesta a UTD Fortune para convertir las suites de hospitalidad en oficinas temporales entre partidos domésticos

Octubre de 2024 – Erik Ten Hag saqueado con el Club 14 en la mesa de la Premier League, costando el club £ 15 millones

Noviembre de 2024 – Ruben Amorim designó al nuevo gerente de UTD en el acuerdo hasta 2027 después de tocarse la cláusula de liberación de £ 10 millones

Noviembre de 2024 – Entrenador Ruud Van Nistelrooy eliminado por el nuevo gerente Ruben Amorim

Noviembre de 2024 – Man Utd Chiefs encerró en el juego de la culpa sobre los humos de verano, incluida la situación de Erik Ten Hag y las firmas de transferencia

Noviembre de 2024 – Según los informes, Ratcliffe estableció la mitad del presupuesto de £ 40,000 pagado a la Asociación de Supuestadores de Discapacitados del Manchester United

Diciembre de 2024 – Ratcliffe admite “mediocre” Man Utd “todavía en el siglo pasado”

Diciembre de 2024 – Los fanáticos protestan después de que los boletos de concesiones OAP y para niños se abandonen y el boleto de inicio mínimo cuesta hasta £ 66

Diciembre de 2024 – Dan Ashworth despidió después de cinco meses como director deportivo

Diciembre de 2024 – Bonificación navideña del personal de £ 100 abandonada por £ 40 M&S Voucher

Diciembre de 2024 – El techo comienza a filtrarse durante la conferencia de prensa de Ruben Amorim después de la derrota por 3-0 ante Bournemouth

Diciembre de 2024 – Informes de infestación de ratones en Old Trafford como excrementos de roedores que se encuentran en los quioscos de alimentos y las suites de lujo a medida que las clasificaciones de higiene de alimentos caen a solo dos estrellas

Diciembre de 2024 – Sunsport revela que Ratcliffe recorta la donación de financiación de £ 40,000 a la Asociación de Ex Caridad de los Jugadores del Manchester United