May Madness llega cuando la temporada deportiva de la escuela secundaria ingresa al último mes

May Madness ha llegado para los deportes de secundaria. Es el último mes de la temporada 2024-25, con muchos campeonatos de primavera que se ganarán y la preparación para la temporada de fútbol de otoño.

Examinemos el calendario y las posibles noticias que se realizarán.

Nadar

El nadador Teagan O’Dell está buscando llevar a Santa Margarita a otro título estatal de la División 1. (Marni O’Dell)

Las finales de la Sección Sur son el sábado en el Monte San Antonio College con las finales de la Sección de la Ciudad el mismo día en La Valley College. Los campeonatos estatales son del 15 al 17 de mayo en Clovis West.

Todos los ojos se destacarán en cuatro años de Santa Margarita Teagan O’Dell Antes de que se vaya a California para comenzar su carrera universitaria con los Golden Bears. Ella ha dominado en la División 1 y espera romper más récords mientras lleva a su equipo a un sexto campeonato estatal de niñas consecutivas.

Lacrosse

Elexus Ray realiza el ataque en la final de lacrosse de niñas de la sección de la ciudad contra El Camino Real. El estudiante de primer año anotó nueve goles en la victoria de Palisades 12-3. (Steve Galluzzo / para el Times)

Palisades ganó los campeonatos de la Sección de la Ciudad de los Boys y Girls ‘la semana pasada. La Sección Sur celebrará las finales de sus niñas el 16 de mayo en El Modena y las Finales de los Boys el 17 de mayo en El Modena.

Loyola está sembrado No. 1 en Boys y Mira Costa es el número 1 en niñas.

Béisbol

Seth Hernández de Corona High tiene 88 ponches y cedió solo tres caminatas en 42 1/3 entradas esta temporada. (Nick Koza)

Corona tiene 26-2 y encima del ranking de potencia de la sección sur. Las semillas de playoffs se anunciarán el 12 de mayo y los juegos de campeonato se jugarán el 30 y 31 de mayo en Cal State Fullerton y Blair Field en Long Beach. La División 1 tendrá su soporte más fuerte de 32 equipos. Los campeonatos regionales son el 7 de junio.

La temporada regular se ha completado para el lanzador de Corona Seth Hernández, y sus estadísticas son increíbles. Ha caminado tres en 42 1/3 entradas con 88 ponches y cedido una carrera ganada y tiene 8-0. – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 2 de mayo de 2025

Es una última oportunidad para ver al lanzador de Corona, Seth Hernández, antes de que él vaya No. 1, No. 2 o No. 3 en el Draft Amateur de Béisbol este verano. Tiene 88 ponches y tres caminatas en 42 1/3 entradas. Los Panthers también tienen otra selección probable de los 10 en el campocorto Billy Carlson.

Los campeonatos de la sección de la ciudad están programados para el 24 de mayo en el Dodger Stadium. Los emparejamientos de playoffs se anuncian el 10 de mayo. Ya sea Birmingham o El Camino Real serán la semilla número 1 mientras luchan para el Campeonato de la Liga West Valley con una serie de dos juegos esta semana. Venecia tiene 24-2 y se ve bien para una semilla de cuatro primeros.

Los playoffs de la División Abierta cambian de 12 equipos a ocho equipos y juegos de playoffs programados para el 14 de mayo y el 20 de mayo hacen posible que un equipo use un solo lanzador para llegar al Dodger Stadium. “No es quién tiene el mejor equipo sino que tiene el mejor lanzador”, dijo el entrenador de Birmingham, Matt Mowry, sobre la programación.

Sofbol

El jardinero del Centro Luterano Orange Kai Minor se dirige a Oklahoma. (Gary Coronado/Los Angeles Times)

Norco, Rosary y Orange Lutheran se parecen a los equipos para vencer en el softbol de la sección sur. Los emparejamientos salen el 12 de mayo. Las finales son del 30 al 31 de mayo en Irvine.

Con la ausencia de un lanzador dominante, los bateadores tienen la oportunidad de llevar a su equipo a un campeonato, y pocos han sido mejores que el Kai Minor de Orange Lutheran, un compromiso de Oklahoma.

En la sección de la ciudad, ¿quién no querría ver una tercera final consecutiva entre Granada Hills y Carson? La temporada pasada, Carson ganó en un jonrón de la entrada 14. La final se jugará el 31 de mayo en un campo universitario que se anunciará. San Pedro ha ganado el título de la Liga Marina sobre Carson, así que tenga cuidado con los Piratas.

Voleibol

Andrew Chapin y Wyatt Davis de Mira Costa bloquean un golpe de Simon Capps de Loyola el 21 de marzo. (Steve Galluzzo / para el Times)

Mira Costa es la semilla número 1 en los playoffs de la División 1 de la Sección Sur que concluyen del 16 al 17 de mayo en el Cerritos College. Los playoffs regionales son la semana siguiente, luego los campeonatos estatales el 31 de mayo en Santiago Canyon College.

Voleibol de niños: @Ciflacs ¡Los soportes de playoffs 2025 están en vivo! Enfrentamientos de división abierta: #8 Grant en el #1 Venecia #7 Universidad en el #2 Chatsworth #6 Eagle Rock en #3 El Camino Real #5 Palisades en #4 Granada Hills Los juegos se jugarán el miércoles 7 de mayo#Ringszn pic.twitter.com/sqzsr8pgde – Rene López (@Renelopez19) 2 de mayo de 2025

El Campeonato de la Sección de la Ciudad se llevará a cabo el 17 de mayo en Birmingham. Venecia recibió la semilla número 1 el jueves para el torneo de división abierta.

Tenis

El estudiante de segundo año de la Universidad de Irvine, Rishvanth Krishna, ganó el Campeonato de Singles CIF en el Torneo Ojai el 26 de abril. (Steve Galluzzo / para el Times)

Palisades ganó su 16º Campeonato consecutivo de tenis de niños de la Sección de la Ciudad para el legendario entrenador Bud Kling, quien ha ganado 53 títulos combinados de niños y niñas. Imagine dónde encuentra espacio para almacenar todas las placas de campeonato.

Irvine University y Beckman son los favoritos para ganar un Título de la división abierta de la Sección Sur. Las finales son el 16 de mayo en la Universidad de Redlands.

El mariscal de campo de segundo año Koa Malau’ulu de St. John Bosco tendrá un primer cuerpo de receptores para trabajar esta primavera y verano. (Craig Weston)

Este mes, las escuelas están terminando las prácticas de primavera realizando exhibiciones universitarias y jugando competiciones de siete contra siete contra otras escuelas.

Uno de los más intrigantes debe tener lugar el martes en Sierra Canyon, donde Newbury Park y el mariscal de campo Brady Smigiel se enfrentarán a la talentosa secundaria de los Trailblazers, liderados por el comité de la USC Madden Riordan.

Long Beach Millikan organiza el primer evento Big Seven-on-Seven el 17 de mayo que contará con 20 equipos.

Este mes, la Federación Nacional de Asesias de la Escuela Secundaria Estatal. Lanzará sus primeras reglas nacionales para el fútbol de la bandera femenina. Tendrá una gran influencia en California, con equipos especiales utilizados por primera vez (Pasting) y las defensas permitidas para salir de un patio de la línea de scrimmage en lugar de siete el año pasado. Los entrenadores dicen que eso conducirá a menos touchdowns y menos pases largos.

Pista

Demare Dezeurn, del obispo Alemany High, cruza la línea de meta en 10.32 segundos en los 100 metros en las finales de la Liga de la Misión. (Craig Weston)

Las finales de atletismo de la Sección Sur están programadas para el 17 de mayo en Moorpark High, seguido de la reunión de Masters el 24 de mayo. Las finales de la Sección de la Ciudad serán el 22 de mayo en la nueva pista de Mondo de Birmingham. Los campeonatos estatales son del 30 al 31 de mayo en Buchanan High en Clovis.

El Arcadia Invitational fue un buen vistazo para que los atletas vieran, incluido el grupo de jóvenes velocistas de Servite, Jack Stadlman de Temecula Valley en el 400, Leo Francis de Santa Margarita en el salto largo y Jaslene Massey de Aliso Niguel en el disparo de las niñas.

El obispo Alemany, estudiante de segundo año Demare Dezeurn, corrió los segundos 100 metros más rápidos en el estado este año cuando ganó las finales de la Liga de la Misión en 10.32 segundos el jueves.

Golf

Luke Schultz de Palisades High sigue su golpe de salida en el último hoyo en el playoff del miércoles para decidir el campeonato de golf de los niños de la sección de la ciudad. (Steve Galluzzo / para el Times)

El Campeonato de la Sección de la Ciudad se llevará a cabo el 21 de mayo en Harding Golf Course. Luke Schultz de Palisades ha vuelto a defender su título individual.

Las finales del equipo de la Sección Sur son del 19 al 20 de mayo, seguidas por la final individual el 22 de mayo. Los campeonatos estatales son el 3 de junio en Poppy Hills en Pebble Beach.

Mira para ver si St. Francis Freshman Jaden soong puede competir por un título individual.