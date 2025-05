Rugby Sevens World Championship proporciona una prueba olímpica de LA 2028

En el Dignity Health Sports Park Concourse, un grupo de hombres se sentó con bebidas en la mano, riendo y empapadas en el último día del Rugby Sevens World Championship. Su viaje desde Cornwall, en el suroeste de Inglaterra, a Carson abarcó 5.408 millas, todo con el único propósito de animar a Gran Bretaña.

Ventando camisas con botones personalizadas con pantalones cortos a juego, señalaron con orgullo los emblemas presionados sobre sus kits, símbolos del hogar. Sus atuendos presentaban un Union Jack, una casa clásica de motores mineros de Cornualles y bollos cubiertos primero con mermelada, luego crema, la única forma correcta, insistieron, mientras castigaban a cualquiera que lo hiciera de manera diferente, al igual que sus primos intolerables del condado vecino de Devon.

La escapada a Los Ángeles no fue tanto una excursión planificada como una serie de llamadas telefónicas entre siete amigos de la infancia, todos dependiendo de obtener la aprobación de sus esposas. Desafortunadamente, el grupo fue recibido con las tardes abiertas y nubladas consecutivas en lugar de la marca registrada de California Sunshine. Aún así, el clima no amortiguó la diversión.

“Eso es lo que nos gusta de Sevens, va todo el día”, dijo Jason Pense, refiriéndose a la atmósfera estridente y el ritmo rápido. “Es bueno que realmente podamos ver a las naciones que no necesariamente se asociarías con el rugby … puedes ver que otras naciones se avecinan y juegan … tiene que ser bueno [for the games]. Estás tratando de convertirlo en un deporte mundial “.

En esencia, Rugby Sevens combina el ambiente de un festival de música europeo y Halloween, con la energía frenética de alto impacto de un domingo de la NFL. A medida que los partidos corrieron simultáneamente, los fanáticos de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda acudieron en masa al estadio de 27,000 asientos en Carson. El resultado fue un crisol vibrante de culturas, con el torneo de dos días proporcionando una vista previa de qué esperar cuando el rugby se destaca en los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

El torneo de este añoque contó con Nueva Zelanda ganando el título femenino y Sudáfrica, la corona masculina, marcó la primera vez que el campeonato se llevó a cabo en suelo estadounidense. El evento sirvió no solo como una vista previa olímpica para los fanáticos, sino también como una experiencia para los jugadores.

Samantha Sullivan de los Estados Unidos da la mano con los fanáticos después de una derrota ante Canadá en el tercer lugar en el playoffs en el Campeonato Mundial de Rugby Sevens en Dignity Health Sports Park el domingo. (Jack Megaw / AEG Rugby)

Para la jugadora nacional femenina Nia Toliverque creció a pocos kilómetros de Carson en South Central LA, la oportunidad de competir por una medalla de bronce cerca de su ciudad natal permitió que su madre, hermanos y amigos presenciaran su viaje de cerca.

“Jugué rugby en Japón durante un par de años, y no pudieron entrar y verme jugar por ahí, así que para que finalmente llegaran a un juego, y el campeonato mundial de eso, solo significa mucho”, dijo Toliver.

Toliver y sus compañeros de equipo están a la vanguardia de la creciente exposición nacional de Rugby Sevens en los Estados Unidos, basándose en el impulso de la cautivadora carrera de medidas de bronce del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de París. Habiendo presenciado el crecimiento del deporte desde que comenzó en la escuela secundaria hace más de una década, Toliver estaba entusiasmado con la participación de fin de semana y el potencial de multitudes aún más grandes en 2028.

“Me imagino que serás así para, como, 100 veces”, dijo Toliver con una sonrisa. “Porque cuando la gente apareció en París, fue ridículo. Así que me estoy imaginando que LA se derrama … Es muy fácil enamorarse, es como si no hubiera razón para que no vea”.

Luchando por un bronce contra Canadá, Estados Unidos se quedó corto en una derrota por 27-7, dejando a Toliver desinflado. Sin embargo, sigue decidida a competir por una medalla en los Juegos Olímpicos. Fue nombrada novata del año después del torneo de finalización de la temporada, y podría estar en línea para liderar al equipo nacional en tres años.

“Una vez en la vida, será un círculo completo para mí”, dijo Toliver sobre la perspectiva de jugar en los Juegos Olímpicos.

Al igual que los Juegos Olímpicos, simplemente estar presente significaba todo para algunos países, y en ninguna parte era más evidente que con Kenia y sus fanáticos. Cientos de seguidores, equipados con tambores africanos y banderas en miniatura adornadas en negro, rojo y verde, reclamaron una sección del tazón inferior, convirtiéndose en el grupo más bullicioso del torneo. Sus cantos de “¡Vamos a Kenia!” y “¡Kenia, sí!” En Kiswahili llenó el estadio con energía vibrante.

“No se trata de ganar o perder, se trata solo de esa felicidad”, dijo Ng’ang’a Njenga, quien viajó desde Seattle. “Venimos directamente de los países del tercer mundo, y cuando venimos y nos reunimos así, divertirnos, disfrutar”.

Armado con un tambor a su lado, Njenga estaba vestida con un atuendo de Kenia impresa en leopardo, con un mohawk pintado medio blanco y medio negro, en honor a Lwanda Magere, un héroe popular keniano cuyos poderes yacían en las sombras.

Aaron Cummings de los Estados Unidos, Top, compite por una alineación contra George Ooro Angeyof de Kenia durante el Campeonato Mundial de Rugby Sevens el 4 de mayo de 2025. (Jack Megaw / AEG Rugby)

Njenga fue uno de los muchos que lideraron la sección de batería, derramando de las gradas, unidas por los jugadores nacionales masculinos Denis Abukuse y Vincent Onyala. Juntos, lideraron la carga, bailando en círculos al ritmo de la batería.

“Nos encanta esto”, agregó Njenga. “Esa emoción, como la vida, puede ser buena. Seamos felices. No se trata de ganar o perder en la vida”.

Los jugadores que se mezclaban a lo largo de la pasarela, disfrutando de las festividades, eran una vista común. Los fanáticos le pidieron a la capitana femenina de Kenia, Grace Adhiambo Okulu, a los selfies y autógrafos mientras animaba al equipo nacional masculino.

“Realmente trabajamos duro para entrar en Los Ángeles y la experiencia que obtienes de todos. Es una bendición”, dijo Okulu. “El rugby estaría bien si los kenianos no estuvieran aquí. Es algo increíble que los kenianos estén aquí, y definitivamente no solo apoyan a Kenia, sino cualquier equipo que esté jugando”.

El evento no estuvo exento de críticas de fanáticos como Penprase, que se quedaron en Long Beach con sus compañeros. Señaló la dificultad de moverse por Los Ángeles, con constantes paseos Uber requeridos debido a las limitadas opciones de transporte público de la ciudad.

Además, algunos fanáticos de los Estados Unidos ocuparon la configuración, que contó con dos lanzamientos: uno dentro del estadio y otro en sus afueras. Los fanáticos notaron que se perdieron un enfrentamiento masculino en el segundo lanzamiento debido a la configuración. Se espera que se usen múltiples lanzamientos durante los Juegos Olímpicos, en contraste con la configuración de un solo estadio en Stade de France el año pasado.

A pesar de algunos problemas que podrían necesitar planchar, poco más de 27,000 fanáticos visitados durante el fin de semana, según los funcionarios. Con una creciente emoción entre los asistentes, muchos ya están mirando hacia los Juegos 2028.

Después de asistir a los Juegos de París, los Cornishmen están considerando un vuelo de regreso a LAX en tres años, a la espera de la aprobación de sus mejores mitades, por supuesto.

“Nunca digas nunca, nunca se sabe”, dijo Pensin, con la esperanza de que el próximo viaje traiga más sol.