Socio de dobles de la muerte de Loyola High, Braun Levi Levi,

Cooper Schwartz no fue a las clases el lunes a Loyola High. Era demasiado.

“Pensé que ayer no podía empeorar”, dijo por teléfono. “He estado llorando toda la mañana”.

Su buen amigo y compañero de dobles en el equipo de tenis, Braun Levi, fue asesinado el domingo por la mañana en un accidente de tráfico en Manhattan Beach. La policía dice que arrestaron a una mujer de Los Ángeles de 33 años bajo sospecha de conducir ebrio y homicidio. La policía encontró a Levi acostado en la calle después del accidente.

Cientos de estudiantes y miembros de la comunidad llegaron al campus de Loyola el domingo por la noche para una vigilia de oración.

Estamos desconsolados al compartir la noticia de la fallecimiento de Loyola Senior, Braun Levi. Levi, de 18 años, fue un titular del equipo universitario de cuatro años para el tenis de Loyola y se consolidó como uno de los estudiantes atletas más exitosos en la historia del programa, después de haber ganado un cuarto título de liga consecutivo. pic.twitter.com/824y4m55cd – Loyola High Athletics (@loyolaathletics) 5 de mayo de 2025

Pocos tuvieron que conocer a Levi mejor que Schwartz. Los dos habían estado compitiendo en torneos de tenis juvenil desde que tenían 8 años, generalmente reuniéndose en la final. Cuando Schwartz se transfirió a Loyola desde Brentwood como estudiante de segundo año, se convirtieron en socios de dobles.

“Era simplemente natural”, dijo sobre que se convirtieron en socios.

Al describir a Levi, Schwartz dijo: “Cada vez que estabas con él, sabías que ibas a tener algunas risas, algunas sonrisas. Siempre hacía algo de la nada. Solo estaba pasando un buen rato cada vez”.

Ambos vivieron en Pacific Palisades y perdieron sus hogares por el fuego de Palisades. Schwartz pasó más de una semana viviendo con Levi después del incendio. Sus experiencias fueron las mismas.

“Estás despierto toda la noche y nadie sabe qué hacer con el seguro”, dijo. “Su familia está lidiando con las mismas cosas y usted no sabe qué hacer”.

Ambas familias se mudaron: Levi a Hermosa Beach y Schwartz a Century City. Los dos adultos mayores se acercaban a la graduación y se habían asociado para ganar el título de dobles de la Liga de la Misión la semana pasada. Levi fue capitán del equipo, un destacado de cuatro años y asistir a Virginia.

Schwartz dijo que Levi se registró con él el sábado por la noche en una llamada telefónica de cortesía, amigo hablando con amigo. Loyola acababa de aprender su siembra para los playoffs de tenis de la División Abierta de la Sección Sur que están programadas para comenzar el viernes. Luego llegaron noticias de la tragedia.

“Para ser honesto, recoger una raqueta de tenis es lo último que quiero hacer en este momento”, dijo Schwartz. “Sé que Braun querría que jugara, pero si no estoy jugando con Braun, no estoy jugando. Es quien me calenté con cada partido, cada práctica. Tener esa última victoria es algo que no quiero empañar”.

El equipo de tenis de Loyola se reunió el lunes por primera vez desde la tragedia. Los jugadores están afligidos. No se ha tomado una decisión sobre jugar el viernes.

Schwartz tiene la intención de recordar a Levi de la mejor manera que pueda.

“Braun fue primero mi amigo en la cancha, pero luego fue mi amigo fuera de la cancha”, dijo.

Tiene más lágrimas que derramarse mientras trata de darle sentido a algo que no tiene sentido.