Cal Raleigh se embrague en el noveno cuando los Marineros de Seattle se unen a AS

WEST SACRAMENTO, California-Cal Raleigh hizo la caminata a unos 150 yardas del refugio de los Marineros a lo largo de la línea de primera base y más allá de la cerca del campo central del Parque Sutter Health Park, donde se encuentran la casa club y las jaulas de bateo de los visitantes.

Era solo la cuarta entrada y, aunque se suponía que debía tener su primer día libre de la temporada, Raleigh pensó que en algún momento iba a ser necesario. Y a diferencia de casi cualquier otro estadio de béisbol en las mayores, prepararse para pellizcarse significaba caminar por el campo y finalmente regresar.

Tomó un tiempo, pero Raleigh finalmente tuvo su oportunidad en la novena entrada y el receptor de los Marineros llegó después de una noche irritante en la que sus compañeros de equipo no pudieron en situaciones similares.

Tanto para ese día libre.

“Es un poco extraño porque generalmente tenemos el túnel (golpeado), pero no aquí”, dijo Raleigh. “Así que todos los chicos de la banca, salimos al mismo tiempo alrededor del cuarto o quinto, nos soltamos allí, volvimos y obviamente estaban listos para ir desde ese punto”.

Raleigh entregó un sencillo de dos carreras en la parte superior de la novena cuando las M obtuvieron una victoria por 5-3 sobre el atletismo el martes por la noche. Seattle cargó las bases con uno después de que Jorge Polanco caminó, Julio Rodríguez alineó un sencillo a la izquierda y Randy Arazoarena fue atropellado por un lanzamiento de Tyler Ferguson, quien estaba lanzando por cuarto día consecutivo.

Up Strode Raleigh con su bate de torpedos en la mano. Y después de avanzar en el conteo, Raleigh perforó un forro al campo derecho para anotar Polanco y Rodríguez y borrar la frustración de dos entradas antes cuando las M no lograron anotar con las bases cargadas y una fuera.

Dylan Moore agregó una mosca de sacrificio que anotó el corredor de pellizcos Leo Rivas y los M mantenidos vivos la esperanza de extender su racha de victorias de la serie a nueve se dirigieron al final del miércoles del set de tres juegos.

“Lo estaba intentando. Estábamos intentando. Pero ese es el competidor que es. Quiere estar en esas situaciones”, dijo el gerente de M, Dan Wilson. “Y salir del banco así cuando no estás acostumbrado no es algo fácil. Puso un muy buen bate allí, no persiguiendo y capaz de obtener el gran éxito”.

Fue la primera aparición de Raleigh golpeada de la temporada, pero es una situación que ha tenido mucho éxito en el pasado. El más famoso es su jonrón golpeado en 2022 contra los Atléticos que lograron un lugar en los playoffs para Seattle, pero en su carrera, Raleigh tiene un OPS de .907, cuatro jonrones y tres dobles en 47 apariciones en el plato como un bateador de pellizco.

Y como Gerente Senior de Información de Béisbol de Marineros Alex Mayer anotado en las redes sociales el martes por la nocheRaleigh es responsable de las últimas dos veces que un bateador de pellizco ha entregado un RBI de ventaja contra los Atléticos en la novena entrada.

“Es como comenzar el juego en diferentes puntos”, dijo Raleigh sobre el golpe de pellizco. “Así que creo que lo más importante es simplemente prepararse mentalmente y no sorprenderse cuando se llama tu nombre y asegurarse de que estés listo”.

Carlos Vargas obtuvo su primera carrera salvada trabajando el noveno. Renunció a dos hits con dos outs, pero hizo que Seth Brown volara para terminarlo.

Seattle vio a Emerson Hancock juntar posiblemente su mejor comienzo de temporada lanzando seis entradas sólidas. Rodríguez jonronó por segunda vez en el viaje por carretera y Miles Mastrobuoni proporcionó un doble RBI clave en la segunda entrada.

Y las M ganaron a pesar de dejar la carrera de ventaja varada en la tercera base en la quinta y séptima entrada. El séptimo fue el más frustrante después de que alcanzaron los dos primeros bateadores. Polanco se torció cuestionablemente y eso fue fracasado cuando apareció en el lanzador. Rodríguez fue pastoreado en la mano por un lanzamiento para cargar las bases, pero Arozarena golpeó tres lanzamientos y Mitch Garver salió.

Raleigh podría haber sido una opción para pelear para Garver en el séptimo. Resultó ser el mejor movimiento para abrazarlo hasta el noveno.

“En ese momento, todavía estábamos tratando de darle el día”, dijo Wilson.

Los Atléticos tomaron una ventaja de 3-2 en la parte inferior de la octava cuando Miguel Andujar conectó a Collin Snider para anotar a Brent Rooker y tomar un empate 2-2. Rooker abrió el octavo con un ajetreo doble al jardín izquierdo frente a Gabe Speier, superando el lanzamiento de Mastrobuoni a la segunda base. Tyler Soderstrom siguió con un sencillo de Bloop y Andujar entregó el golpe de ventaja.

La actuación de Hancock fue digna de una victoria, ya que el derecho continuó impresionando desde que regresó al club de grandes ligas. Hancock necesitaba solo 71 lanzamientos para pasar seis entradas. Permitió cuatro hits, dos carreras y ponchó a dos.

Hancock se inclinó fuertemente en su bola rápida de hundimiento y pudo equilibrar eso con su cambio y control deslizante.

“Su plomada era realmente bueno. Estaba obteniendo muchos de esos primeros lanzamientos y mantenía su conteo de lanzamiento muy abajo y esa era la diferencia”, dijo Wilson. “Hubo un par de entradas allí que fueron realmente rápidas, porque pudo poner ese plomero en la parte inferior de la zona o justo debajo de la zona”.

El único problema para Hancock fue que las dos caminatas permitieron anotar. Rooker caminó en un lanzamiento de 3-2, robó el segundo lugar y anotó en el sencillo de Andujar en la primera entrada. En el tercero, fue un Rooker dando un golpe de dos outs, anotando a Nick Kurtz después de que comenzó la entrada caminando en un lanzamiento de 3-2.

De lo contrario, hay mucho para que los Marineros estén complacidos con el desempeño de Hancock contra un equipo pesado de contacto como los Atléticos y la progresión continua que está en el pasado su primer comienzo el 31 de marzo contra Detroit.

“Creo que es como con todos, solo tienes que lanzar muchos huelgas. Limite las bases libres, lo que para mí las caminatas me cuestan, pero solo tienes que seguir atacando”, dijo Hancock. “Vas a renunciar a algunos éxitos. Las cosas van a caer y las cosas van a suceder, pero tienes que seguir atacando”.

Los M hicieron su parte al tratar de saltar sobre el abridor de A Jeffrey Springs. Al ingresar al inicio del martes, ningún lanzador en el béisbol había permitido más carreras de primera entrada que Springs. De las 25 carreras que había permitido en sus primeras siete aperturas, 22 llegaron en las dos primeras entradas. Si los Marineros iban a hacer algún daño contra los zurdos, tenía que ser temprano.

Lo hicieron. Hasta cierto punto.

Rodríguez se convirtió en una nota histórica como el primer jugador de los Marineros en Homero en West Sacramento, conduciendo el primer lanzamiento que vio desde Springs 407 pies hasta el Campo del Centro derecho, su segundo jonrón del viaje por carretera.

Los M agregaron otra carrera en la segunda entrada, reuniendo un rally de dos outs con la parte inferior del orden de bateo nuevamente. Ben Williamson enganchó un sencillo en el jardín izquierdo y Mastrobuoni impulsó una pelota de mosca profunda al campo de centro izquierdo que cayó en la base de la cerca para un doble y anotó a Williamson. Fue el primer éxito extra-base permitido esta temporada por Springs a un bateador zurdo.

