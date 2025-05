El campo de béisbol de Palisades High se ha ido después de las excavadoras de las excavadoras para los bungalows

El entrenador de béisbol de Palisades High, Mike Voelkel, quien se encuentra en su 18ª temporada, dijo que le han prometido un nuevo campo después de que las excrementos hicieron lo que mejor hacen: eliminaron cualquier cosa restante del campo de béisbol de Palisades hace dos semanas.

Simplemente no será él entrenando, porque se retirará mucho tiempo cuando se construya un nuevo campo. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está estimando 2029 cuando se completará un nuevo campo, pero todos saben que las estimaciones de Lausd para terminar de construir algo rara vez son precisos.

El campo de béisbol de Palisades High ya no existe. (Craig Weston)

Lausd pondrá aulas de bungalow temporales en el espacio para ayudar a la escuela a reconstruir del incendio de Palisades. La rápida nivelación del campo ocurrió a pesar de que algunos querían un plan alternativo. La escuela tenía bungalows antes del incendio, pero fueron destruidos. De repente, el campo se convirtió en la opción principal.

Aquí está la declaración de un portavoz de Lausd: “Se destruyeron 21 aulas en el incendio que se alojaron en edificios permanentes y portátiles. Se han colocado aulas portátiles temporales en el campo de béisbol y se utilizarán hasta que se erigan estructuras permanentes, lo que se espera que se complete en el cuarto de 201-2028. En ese momento, en el que se recoge el campo de las aulas portátiles en el campo de béisbol y se recogen el campo de la base, y se recordará el campo de la base. para completarse en 2029 “.

Esta temporada, el equipo de béisbol ha estado viajando a varios sitios para juegos y prácticas porque el campus está cerrado. No se ha anunciado ningún plan para lo que harán el próximo año. No tener un campo no alentará a los jugadores de béisbol a quedarse en una escuela con clases en el edificio Old Sears en Santa Mónica.

Para los ex alumnos, la destrucción del campo es inquietante. Se invirtieron millones de dólares para mejoras, como compras, cercas, máquinas de lanzamiento y jaulas de bateo. Rick Poulos, que hizo que dos hijos jugaran béisbol en Palisades, dijo que ayudó a poner “postes de protección y redes muy caras”.

Todo se fue.

“Es una parte integral de la comunidad”, dijo.

Darryl Strawberry una vez golpeó una pelota en Sunset Boulevard durante sus días de juego en Crenshaw High.

Toda la Liga Occidental se enfrenta a un desafío con cuatro de las siete escuelas que no tienen campos de béisbol. Solo Venecia, Fairfax y Westchester tienen campos jugables en el campus en este momento.

Voelkel tuvo una última mirada a su campo cuando fue escoltado para ver las cosas en su oficina antes de que las excavadoras despejaran todo.

“Creo que puedo ir al cielo con la cabeza en alto con la sangre, el sudor y las lágrimas en ese campo”, dijo.