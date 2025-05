WSU Cougars Transferencia de tierra QB Ajani Sheppard de Rutgers

PULLMAN – En abril, poco después de que Washington State concluyó su pizarra de práctica de primavera con un juego de primavera modificado, el entrenador en jefe Jimmy Rogers se encargó de aclarar la situación de mariscal de campo de su equipo.

“El trabajo no es solo directamente el de Zevi. Eso es parte de esto”, dijo Rogers, refiriéndose al senior Zevi Eckhaus, quien tomó representantes del primer equipo en QB durante la primavera. “Habrá competencia, y habrá más competencia en este verano”.

WSU podría haber agregado parte de esa competencia el miércoles, ganando un compromiso del mariscal de campo de Rutgers Transfer Ajani Sheppard, confirmó una fuente a la revisión del portavoz. Después de Redshirting en 2023 y jugar en cuatro juegos la temporada pasada, Sheppard tendrá tres años de elegibilidad con los Cougars.

On3Sports fue el primero en informar la noticia de la decisión de Sheppard.

Originario del Bronx, Nueva York, Sheppard Fashions mismo es un mariscal de campo móvil. Jugando al final de algunos explosiones el otoño pasado, el Sheppard de 6 pies 2 nunca intentó un pase, corriendo tres veces para 24 yardas. Estuvo en la mezcla para el trabajo de mariscal de campo de respaldo de Rutgers esta primavera, según múltiples informes.

Sheppard, quien completó 2 de 2 pases para 23 yardas en una victoria en el FCS Wagner en 2023, es la décima transferencia que los Cougs han agregado esta primavera. Es el único mariscal de campo en ese grupo, pero en enero, WSU también agregó que los llamadores de primer año entrantes de primer año Dalton Anderson y Owen Eshelman.

El mariscal de campo de segundo año de la camiseta roja, Jaxon Potter, quien tomó representantes del segundo equipo durante las 15 prácticas de primavera de WSU, las cifras de ser la principal competencia de Eckhaus para el papel inicial del equipo este otoño. Pero con otro trío de mariscales de campo que llegan a finales de este verano, Rogers y el coordinador ofensivo Danny Freund también pueden tener otros nombres para considerar.

Sheppard, quien ingresó al portal de transferencia el 22 de abril y no jugó en el juego de primavera de Rutgers, fue una clase de prospecto de 2023 fuera de la escuela preparatoria de Iona en New Rochelle, Nueva York. Como mariscal de campo de la escuela secundaria, obtuvo ofertas de la Fuerza Aérea, Bowling Green, Army, Navy, Uconn y un puñado de otros clubes FCS. Inicialmente se comprometió con Old Dominion, pero retrocedió y luego dio una promesa a Rutgers.

En la nueva ofensiva de los Cougars, que considera girar más en torno a la carrera bajo la vigilancia de Freund, Sheppard se perfila como un ajuste natural. Se siente cómodo corriendo la pelota, como lo demuestra su carrera de 20 yardas en los momentos finales de una derrota ante Wisconsin el año pasado, y tiene el tamaño de coincidir físicamente con muchas de las defensas que WSU verá esta temporada.

Clip de nuevo WSU QB Commit Ajani Sheppard rompiendo una carrera de 20 yardas contra Wisconsin el año pasado Completo con un “Oh s—” de alguien en el equipo de transmisión 😂 pic.twitter.com/rntcfzxosh – Greg Woods (@Gregwwoods) 7 de mayo de 2025

Los mejores atributos de Sheppard parecen involucrar su atletismo y tamaño, lo que le da cierta versatilidad en la ofensiva de WSU, tal vez abrir la puerta a algunos paquetes creativos para los entrenadores. Está listado en 233 libras.

Eckhaus, quien comenzó la derrota de WSU Holiday Bowl ante Syracuse en diciembre, sigue siendo el favorito de los deberes iniciales de los Cougs la próxima temporada, que comienza el 31 de agosto con un enfrentamiento en casa contra el cercano Idaho. Pero Rogers y Co. buscaron desarrollar profundidad y competencia en el lugar de mariscal de campo, una razón clave por la que han aterrizado a Sheppard.