Cómo el fanático de Washington Huskies de toda la vida ha revivido el programa de béisbol

Eddie Smith siempre ha amado el morado y el oro.

Décadas antes de ser contratado para el trabajo de sus sueños como entrenador de béisbol de la UW en julio pasado, el nativo de Olympia fue un apasionado fanático de los Huskies.

Smith estaba en la escuela primaria temprana cuando el equipo de fútbol liderado por Don James fue al Rose Bowl y ganó el título nacional. Hay una foto de él en UW Gear cuando tenía alrededor de 3 años. Incluso hay un video que muestra su apasionado interés en los Dawgs inmediatamente después del nacimiento de su hija el 4 de noviembre de 2022.

“Estoy sentado allí en la habitación del hospital y mi esposa está dormida después de dar a luz a nuestro primogénito, y esta niña tiene horas de edad”, dijo Smith. “… luego me acerco al TV del hospital, y estoy viendo al equipo de fútbol de los Huskies jugar a Oregon State en un partido del viernes por la noche”.

“No importa dónde haya estado, definitivamente siempre he estado siguiendo el atletismo de Husky, especialmente el béisbol, solo porque estoy en el juego”.

Ahora, el fanático de Husky de toda la vida está ayudando a revivir a Washington en el diamante de béisbol. En su primera temporada al timón, Washington ha mejorado desde el récord de 19-31-1 del año pasado hasta una marca de 27-22 hasta ahora con un récord de 15-9 en la obra de la conferencia, Good for Fifth Place en el Big Ten de 17 equipos.

Este año de recuperación para UW se produce a pesar de un rugio comienzo de 3-8, una lista con 22 recién llegados en comparación con 20 regresadores y una temporada baja que vio a varios de los mejores jugadores del equipo de 2024 ingresar al portal de transferencia.

La jugada de cuadro Aiva Arquette fue al estado de Oregon, mientras que el destacado relevista Grant Cunningham siguió al ex entrenador en jefe Jason Kelly a Texas A&M, y con cero dólares de dinero nulo para ofrecer, los Huskies tenían pocas posibilidades de retenerlos.

“Estábamos tratando de rogarles que regresen a Goodwill sin una relación preexistente real”, dijo Smith. “Así que ese fue un escenario interesante seguro”.

Los Huskies lograron mantener jugadores como el jardinero senior AJ Guerrero y el relevista junior Issac Yeager, mientras agregaban piezas clave en el portal como Casen Taggart del estado de Washington, y el veloz jardinero central Malakhi Knight de UCLA.

En el lado de lanzamiento, los Huskies obtuvieron sus dos principales titulares del portal en Max Banks y Jackson Thomas, de Utah Valley y Chapman University, respectivamente.

Esos dos han liderado el camino en el equipo de lanzadores de los Huskies, que ha sido su mayor clave para el éxito. BancosEl comienzo del viernes por la noche de la UW, tiene una efectividad de 3.49 y 1.13 látigo con 52 ponches en 56 entradas hasta ahora, mientras que Thomas tiene una efectividad de 3.92 en 57⅓ entradas.

Otros brazos como Yeager y Josh Emmanuels han proporcionado entradas sólidas y también en un personal que está empatado en el quinto lugar en los Diez Grandes con una efectividad de 4.95 y sexto con un látigo de 1.48, mientras emite las quintoas caminatas más importantes en la conferencia.

“Creo que en el lado de lanzamiento, podemos competir con cualquier persona”, dijo Banks. “Tengo mucha confianza en nuestro personal, en los titulares que me siguen y luego en los relevistas que también me detienen. No tengo ningún problema para entregar la pelota a los chicos de nuestro bullpen”.

Smith otorga todo el crédito por el éxito del personal al entrenador de pitcheo Conner Lambert, un amigo de la infancia que contrató de la Universidad de Portland, y a quien considera “el mejor entrenador de pitcheo del país” y “una pesadilla de un entrenador de bateo”.

“Me mantengo fuera de su camino. Esa es mi prioridad número uno, porque es muy bueno”, dijo Smith. “Pero lo que reconozco sobre él es lo que he visto de los mejores entrenadores que he estado, y que tiene un estándar claramente definido del que nunca daña, y él lo exige de cada jugador todos los días … exige excelencia”.

Smith es conocido por su éxito en el desarrollo de bateadores favorables, que demostró reviviendo la ofensiva en su parada anterior de entrenador en jefe en Utah Valley, y su tiempo como entrenador de bateo en LSU.

Bajo su tutela, los murciélagos de los Huskies han dado un gran salto.

La temporada pasada, los Huskies alcanzaron .248 como equipo con un OPS de .731 y un porcentaje de slugging de .392 con 56 jonrones. UW ha elevado todos esos números significativamente en 2025, con un promedio de equipo de .272, un OPS de .808 colectivo y una marca de slugging de .424. Taggart está bateando un .348 con un OPS de 1.022, mientras que Guerrero tiene un jonrón de ocho jonrones y 35 carreras impulsadas.

Guerrero ha jugado para tres entrenadores en jefe, comenzando su primer año bajo Lindsay Meggs, y le gusta el estilo de entrenamiento sin mano de Smith, y énfasis en golpear la pelota hasta el medio del campo.

“No es realmente él como entrar y cambiar la mecánica ni nada”, dijo Guerrero. “Si ve algo que está realmente mal, es más como si debes ser capaz de entender y poder entrenarte, porque eres el que te conoces mejor”.

Mientras que ha ayudado a cambiar el programa. El primer año de Smith no siempre ha sido un viaje suave. Las lesiones diezmaron la alineación desde el principio, y los Huskies fueron 4-12 en un tramo de 16 juegos donde Taggart, Guerrero o Knight estaban fuera de la alineación.

Los Huskies tienen 23-10 fuera de ese tramo plagado de lesiones y terminaron una victoria en la serie sobre Iowa, líder de la conferencia, el pasado fin de semana, y anotó 11 o más carreras en cuatro de sus cinco juegos anteriores antes de esa serie.

“Creo que cualquier equipo es mejor cuando tienen todos sus jugadores. Pero específicamente para nosotros, solo ayuda, porque sabemos que tendremos la espalda del otro”, dijo Taggart. “Si uno de nosotros no actúa, nos recogeremos. Por lo tanto, poder disparar a todos los cilindros es definitivamente una gran ventaja”.

Los Huskies terminarán su temporada regular con la serie contra Oregon, a partir del viernes y USC, ambos se clasificarán entre los 25 primeros. Si su equipo continúa rodando, Smith tiene la esperanza de que el primer año de su trabajo soñado terminará con los Huskies en el torneo de la NCAA por segunda vez desde 2018.

“Cuando estamos sanos, hemos jugado muy, muy buen béisbol y más allá de la burbuja del béisbol regional de calibre”, dijo Smith. “Como, sin duda, en una gran oferta de béisbol. Creo que si terminamos fuertes aquí, tenemos un caso que hacer para eso, y esperamos que la gente escuche”.