A la leyenda de Barcelona le dieron una flota de coches de lujo valorada en 560.000 libras esterlinas a pesar de no poder conducir… pero se vio obligada a devolverlos.

A PESAR de aprobar su examen de conducir en 2020, Jordi Alba tuvo acceso a una flota de coches caros durante su estancia en Barcelona.

En 2019 finalizó un acuerdo a largo plazo entre los gigantes catalanes y Audi, lo que obligó a los jugadores a devolver sus vehículos de cortesía a la compañía alemana.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Las estrellas del Barcelona lucían el famoso logo de los cuatro aros en chaquetas y equipaciones, pero Alba todavía estaba a un año de ser legal en la carretera cuando terminó la asociación.

A pesar de ello, ya en 2014 le entregaron las llaves de su propio motor.

Alba y sus compañeros de equipo alquilaron un Audi con cargo a la casa, pero tuvo que devolver su deportivo antes de disfrutar de todos los beneficios.

El acuerdo del Barça con Audi se remontaba a 2006 con prórrogas en 2011 y 2014.

PASO DE DOBLAR Rio Ferdinand critica al gobierno mientras revela por qué dejó de “desmoronarse” Reino Unido NEWCASTLE VS ATHLETIC CLUB Vista previa de apuestas, predicciones y consejos para el choque de la Liga de Campeones

El Real Madrid y el Bayern de Múnich también han sido patrocinados por Audi.

Alba fue uno de los que aprovechó al máximo los negocios del Barça al llevarse a casa un motor plateado, el Audi Q7 sport 3.0 TDI quattro.

Tiene un coste de unas 70.000 libras esterlinas y Alba no podría ni siquiera probarlo sin un instructor o conductor responsable a su lado.

En 2017, Alba recibió una marca similar con un precio estimado de alrededor de £80,000 esta vez.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Un año más tarde compró el Audi Q7 Sepang en azul, que valía aproximadamente 65.000 libras esterlinas.

Entre 2011 y 2019, si Alba hubiera adquirido un coche anual de Audi, algo que a los jugadores se les permitía, entonces a este precio podría haberle dado más de £560.000, todo lo cual no podía conducir.

Durante todo este período todavía lo llevaban a los entrenamientos, algo sobre lo que al ex compañero defensivo Gerard Piqué le encantaba bromear.

Hablando de Ansu Fati en 2019, Piqué dijo: “Lo trae su papá. Como Jordi Alba”.

El propio Alba, a quien se unieron Sergio Busquets y Luis Suárez bajo la dirección de Javier Mascherano en el Inter Miami con Lionel Messi en América, reveló que su rival Raphael Varane también había estado criticando su habilidad al volante.

Alba dijo: “Todo el mundo piensa que Varane es un santo, pero él no es así.

“Me dijo: ‘Chico rata, no tienes permiso de conducir’”.

Luego se vio a Alba conduciendo hacia el entrenamiento en un Range Rover después de pasar su prueba y el contrato con Audi expiraba.

Una vez que Audi cortó lazos, Barcelona llegó a un acuerdo separado con la submarca de Seat, Cupra.

Sin embargo, en 2023 se informó que algunos de los jugadores, incluido Alba, rechazaron los coches gratuitos que se ofrecían esta vez.

Se dice que algunos de ellos se sintieron quemados por la experiencia de Audi, que los dejó en la necesidad de comprar lo que había sido un automóvil de lujo gratis o devolver el que usaban regularmente.

Christian Guenthner, de Audi, explicó: “Se espera que los jugadores del Barça utilicen su coche para ir y volver del entrenamiento.

“Para ocasiones oficiales de negocios utilizan su Audi. Durante el proceso de selección, Audi y el club trabajan mano a mano.

“Los jugadores pueden elegir entre toda la gama de modelos, normalmente empezando por coches más pequeños para los jugadores más jóvenes.

“Cada temporada pueden elegir un modelo nuevo con muchos extras opcionales.

“Y con las opciones de nuestro catálogo Audi Exclusive, hay infinitas posibilidades”.

Y añadió: “¿Existe la posibilidad de comprar uno de estos coches después de que los jugadores los hayan usado?

“Sí, es posible adquirir uno de estos coches en el mercado oficial de vehículos usados ​​de Audi.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

“Pero no los etiquetamos como el coche del jugador A o del jugador B. En muchos casos, los compran los jugadores o sus familiares y amigos.

“Y, de hecho, cuando Neymar se fue a París, compró el Audi RS7 de su club y se lo llevó”.