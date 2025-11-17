A pesar de la derrota de los Rams, la defensa de los Seahawks proporcionó una razón para creer

El 2 de junio, durante una temporada baja de incertidumbre para los Seahawks, al veterano tackle nariz Jarran Reed se le preguntó qué era lo que más le gustaba de su equipo.

“Todos en mi lado del balón quieren que la defensa sea la razón”, dijo Reed, después de que los Seahawks canjearon al mariscal de campo Geno Smith y al receptor abierto DK Metcalf, pero recuperaron gran parte de su defensa. “La defensa gana campeonatos. La ofensiva gana juegos. Eso es lo que es. Queremos poner el equipo sobre nuestras espaldas. Queremos ser la razón por la que ganamos juegos”.

En una derrota por 21-19 ante los Rams el domingo, la defensiva de Seattle puso al equipo de espaldas, a pesar de las lesiones de Reed y del profundo titular Julian Love, quienes permanecen en la reserva de lesionados. A pesar de un comienzo lento en el que los Rams acumularon 14 puntos y 134 yardas totales, incluidas carreras de 30 y 34 yardas, en el primer cuarto. A pesar, lo más desastroso, de las cuatro intercepciones del mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold.

Los Seahawks no ganaron, y la caída de Darnold fue la principal razón. La pesadilla de 60 minutos del joven de 28 años no hace nada para disipar las preguntas que persiguieron a Darnold en Minnesota. ¿Podrá sobresalir contra defensas superiores? ¿Regresa a la media cuando más importa? Dejando a un lado el talento del brazo, ¿Darnold es el tipo de mariscal de campo que puede ganar un Super Bowl?

Esas preguntas, exacerbadas por una línea ofensiva cada vez más lesionada, seguirán persistiendo.

Pero la defensiva de los Seahawks hizo su parte, y ese es el lado positivo. Ésa es la mayor razón para creer en lo que este equipo puede ser.

No le resten importancia al gigante que la defensa de Seattle intentó frenar el domingo. En sus tres victorias anteriores, LA promedió 399 yardas totales y 37 puntos. Los Rams están liderados por un consumado líder de jugadas en el entrenador Sean McVay y el favorito al Jugador Más Valioso en el mariscal de campo Matthew Stafford, de 37 años, quien había lanzado 20 pases de touchdown sin una intercepción en sus seis juegos anteriores.

Y aún así… los Rams acumularon 115 yardas, 3,9 yardas por jugada y siete puntos en los últimos tres cuartos. Dos de sus tres touchdowns fueron el resultado directo de campos cortos e intercepciones de Darnold. Al final, fueron superados 414 a 249 en yardas, se fueron 2 de 11 en tercera oportunidad y produjeron seis despejes, un balón suelto y un touchdown en sus últimas ocho posesiones. Stafford, anteriormente imparable, completó sólo 15 de 28 pases (53,6%) y lanzó para 130 yardas, ambos mínimos de la temporada.

“Mire, Stafford es un mariscal de campo de primer nivel en nuestra liga”, dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. “Probablemente irá al Salón de la Fama. El tipo es un gran jugador. Es un tipo difícil de atacar. Es muy, muy duro, tienen un gran esquema y están muy bien entrenados.

“Pero no puedes dejarlo estar en primera y 10 todo el tiempo. De lo contrario, pueden decidir cada jugada en el libro. Así que tienes que ponerlos en situaciones de pase y luego tienes que jugar rápido y cubrir, tal como hemos intentado hacer durante todo el año. Nuestros muchachos hicieron un gran trabajo en eso”.

Los Seahawks cedieron cuatro intercepciones, como visitantes, contra el equipo con el récord más alto de la NFC, y aún así casi aseguraron una victoria.

En la NFL, casi no es suficiente. Como dijo el apoyador (y ex Ram) Ernest Jones IV el domingo cuando se le pidió que evaluara la defensa de los Seahawks: “No es lo suficientemente bueno. No nos dio una victoria. No es lo suficientemente bueno”.

Ciertamente. Pero esa pérdida estuvo plagada de aspectos positivos. Dejando a un lado los goles, ¿quién es el mejor equipo aquí?

Esa pregunta será respondida en la revancha en Lumen Field el 18 de diciembre, y luego quizás nuevamente en los playoffs. Los Seahawks tienen que ocuparse primero de sus asuntos, con juegos que se pueden ganar contra los Titans (1-9), Vikings (4-6) y Falcons (3-7) a continuación en su calendario.

De repente, los Seahawks tienen preguntas igualmente apremiantes en la posición de mariscal de campo y en la línea ofensiva.

Pero esta defensa es capaz de cargar al equipo a cuestas. Es sólo que no habían tenido que hacerlo antes del domingo.

A lo largo de 10 juegos y 11 semanas, Seattle se encuentra empatado en el tercer lugar en yardas por jugada del oponente (4.7), empatado en el cuarto lugar en capturas (32) y yardas por acarreo del oponente (3.9), sexto en defensa anotadora (19.3 puntos permitidos por juego), séptimo en defensa de tercer intento (35.5% de conversiones) y noveno en defensa total (301.5 yardas permitidas por juego). Eso a pesar de una serie de lesiones en los Seahawks clave, con Reed y Love persistiendo en esa lista. A medida que los contribuyentes regresan, una buena defensa debería mejorar aún más.

Tras la decepción del domingo, las dudas que rodean a Darnold acapararán la atención. Es justo preguntarse si el mariscal de campo de alto riesgo y alta recompensa de Seattle puede superar las preguntas que lleva a cuestas.

¿La buena noticia? Seattle necesita que Darnold sea un titular útil, no una superestrella.

Porque la defensa de los Seahawks puede ser la razón por la que ganen.

“Perdimos el balón cuatro veces y perdimos por dos puntos”, dijo Jones, resumiendo la situación. “Nos recuperaron un touchdown [when a 39-yard strike to Cooper Kupp was ruled an incompletion]y [Rashid] Shaheed está a un paso de anotar otro touchdown. Entonces somos un buen equipo.

“Simplemente no ejecutamos, no capitalizamos los errores. Ellos lo hicieron. Jugaron un juego limpio y obtuvieron la victoria. Pero como equipo, estamos en buena forma. Creo que todavía estamos en un buen lugar. Una derrota no nos define. Nos queda mucho fútbol”.