Actualización de salud de Adam Smith después de que la cara de la estrella de Bournemouth quedara cubierta de sangre luego de una colisión con un compañero de equipo

ADAM SMITH estaba “hablando normalmente” después de ser reparado luego de una terrible colisión con su propio compañero de equipo en Bournemouth, Tylder Adams.

La pareja chocó en el aire apenas tres minutos después del inicio del partido contra el Aston Villa.

Smith quedó sangrando después de sufrir un corte en la cabeza y fue sustituido inmediatamente.

El técnico del Cerezas, Andoni Iraola, se mostró preocupado por el bienestar de su jugador, pero tras el partido confirmó que hablaba con normalidad.

Proporcionó una actualización sobre la condición de Smith, diciendo: “Fue un golpe muy duro entre ellos. Estábamos en duda si incluso Tyler podría continuar”.

“Creo que con Adam los médicos lo dejaron bastante claro de inmediato porque sangraba mucho y no se veía bien.

“Ahora estoy más tranquilo porque he estado hablando con él después del partido.

“Se acordó de todo, hablaba normalmente y espero que no sea tan malo.

“Pero con estos golpes hay que esperar”.

El partido se detuvo durante varios minutos cuando las estrellas de Villa corrieron en ayuda de Smith antes de que los médicos ingresaran al campo.

Le brindaron a Smith atención médica durante varios minutos y los fanáticos alrededor del campo se levantaron para aplaudir su salida.

Adams pudo continuar, pero Smith necesitó puntos, reveló su compañero de equipo Lewis Cook.

Dijo: “Todos en el vestidor siente por Smudge. Es un jugador muy importante para nosotros, no sólo por lo que aporta en el campo, sino por su liderazgo y experiencia.

“Es un guerrero y fue un momento preocupante, pero está en el vestuario, le dieron algunos puntos y está hablando, así que ojalá no sea nada grave y esté bien”.