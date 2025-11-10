Actualización sobre la lesión de Benjamin Sesko después de que la estrella del Man Utd de £ 74 millones saliera cojeando contra los Spurs y se perdiera el servicio internacional

BENJAMIN SESKO no se presentará a la selección con Eslovenia, pero el Manchester United no cree que su lesión de rodilla sea grave.

Sesko, que salió en el minuto 88 del empate 2-2 del United contra el Tottenham el sábado, seguirá siendo evaluado en el complejo de entrenamiento del United en Carrington esta semana.

Se espera que el técnico del United, Ruben Amorim, proporcione una actualización más específica sobre el alcance de la lesión de Sesko en su conferencia de prensa previa al partido antes de la visita del Everton a Old Trafford el 24 de noviembre.

Sesko se perderá los partidos de clasificación para el Mundial de Eslovenia contra Kosovo y Suecia durante los próximos quince días.

Los directivos del United pasaron horas coordinándose con la asociación de fútbol de Eslovenia para comunicar la noticia del despido de Sesko.

Sesko, que entró en el minuto 58 ante los Spurs, se vio obligado a abandonar tras desperdiciar una oportunidad dentro del área rival.

Eso redujo al United a diez hombres con el 1-1 y perdía 2-1 en el minuto 91 antes del empate en el último suspiro de Matthijs de Ligt.

Amorim confirmó posteriormente que Sesko había sufrido una lesión en la rodilla, pero no estaba seguro de la gravedad de la misma.

“Estoy más preocupado por una lesión (que por la forma de Sesko), porque es en la rodilla”, dijo Amorim. “Y no lo sé, y necesitamos que Ben sea un mejor equipo”.

Sesko, de 23 años, no ha convencido desde su traspaso de £73,62 millones procedente del RB Leipzig en agosto.

El internacional esloveno marcó dos goles en 12 apariciones y cayó ante los Spurs.

Amorim admitió la semana pasada que Sesko es un “fanático del control” que “no está relajado” y “lucha”.

Mientras tanto, a Lisandro Martínez se le ha concedido permiso para entrenar con la selección argentina en su campo de entrenamiento en Europa.

El central no figurará en el amistoso contra Angola, ya que se acerca su regreso tras nueve meses de baja tras romperse el ligamento cruzado anterior en febrero.