Ademola Lookman se contuvo después de ser agarrado por el exjefe de la Premier League después de ser sustituido en la furiosa disputa del Atalanta

ADEMOLA LOOKMAN tuvo que ser retenido después de ser agarrado por su jefe del Atalanta, Ivan Juric, el miércoles por la noche.

La ex estrella del Everton había sido sustituido durante la victoria de su equipo por 1-0 en Marsella en la Liga de Campeones.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Y cuando el extremo fue retirado en el minuto 75, pareció decirle algo al ex técnico del Southampton cuando se dirigió a la línea de banda.

Juric parecía furioso e inmediatamente agarró el brazo de Lookman antes de reprenderlo.

Lookman pareció atónito cuando otro miembro del personal lo separó de Juric.

Luego, un segundo entrenador rodeó a Lookman con el brazo, quien quedó asombrado por el comportamiento de su entrenador mientras intentaba acercarse a él.

CHOQUE DEL VENTILADOR El autobús que transportaba a los aficionados del Barcelona se incendia antes del partido de la Liga de Campeones oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

El incidente se produjo con el marcador empatado 0-0, con Lookman sustituido por Yunus Musah.

Diez minutos más tarde, Juric dio entrada a Lazar Samardzic en lugar de Chrles De Ketelaere, que antes había fallado un penalti.

Y su cambio dio sus frutos cuando Samardzic anotó el gol de la victoria en el minuto 89 para el Atalanta en Francia.

El enfrentamiento de Lookman con Juric es el último de una serie de controversias para Atalanta este año.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

En febrero, el exjefe Gian Piero Gasperini criticó a Lookman como “uno de los peores lanzadores de penales que he visto en mi vida” después de una derrota en la Liga de Campeones ante el Club Brugge.

Lookman respondió calificando sus críticas de “profundamente irrespetuosas” en un comunicado en las redes sociales.

Dijo: “Ser señalado de la manera en que lo he sido no sólo duele sino que se siente profundamente irrespetuoso.

“Sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto todos los días para ayudar a lograr el éxito de este club y de los increíbles aficionados de Bérgamo”.

Y este verano se declaró en huelga en el Atalanta después de que el club se negara a concederle la salida, a pesar de estar vinculado con varios equipos.

Acusó al Atalanta de “promesas incumplidas” después de que se rechazara una oferta de 32 millones de libras del Inter de Milán.

Lookman emitió otro comunicado que decía: “A pesar de recibir ahora una oferta acorde con lo que creo que se había discutido, lamentablemente el club está bloqueando la oportunidad por razones que no entiendo.

“Como resultado, y después de muchos meses de promesas incumplidas y lo que siento ha sido un mal trato hacia mí como ser humano y como futbolista profesional, lamentablemente siento que no tengo más remedio que hablar por lo que creo que es correcto y siento que ya es suficiente”.

Terminó poniendo fin a su enemistad con el club y ha jugado ocho veces esta temporada, anotando un gol.