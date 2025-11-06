Agentes libres de MLB: Cody Bellinger, Kyle Tucker, Kyle Schwarber encabezan la lista

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Kyle Schwarber, 33, bateador designado, 4.7, 19.9: Schwarber es un toletero de primer nivel con 187 jonrones en cuatro temporadas con Filadelfia, donde también fue un líder excepcional en el camerino. Está prácticamente restringido al bateador designado y se acerca a una edad en la que la producción ofensiva podría declinar. Todavía merece un lucrativo acuerdo de varios años, aunque durar más de cuatro años con un valor promedio anual (AAV) de $ 30 millones podría provocar el arrepentimiento del comprador para 2030.

Kyle Tucker, 29, OF, 4.5, 27.3: Aunque su bWAR de 2025 fue menor que el de Bellinger y Schwarber, Tucker podría tener el precio de etiqueta más alto en esta clase de agentes libres. El promedio de proyecciones de 20 expertos de ESPN es de 10 años y $391,5 millones para un AAV de $38,8 millones. Los Dodgers son considerados un candidato ideal debido a sus profundos bolsillos y la necesidad de un jardinero de esquina productivo.

Harrison Bader, 31, OF, 3.9, 17.3: Bader rechazó su opción de jugador por $6.5 millones después de publicar una segunda mitad estelar con los Filis, quienes lo adquirieron de los Mellizos en la fecha límite de cambios. Sus números combinados fueron los mejores desde 2021 y, dado que es un jardinero central Guante de Oro, Bader probará la agencia libre.

Eugenio Suárez34, 3B, 3.6, 26.8: Una caída de casi una victoria por encima del reemplazo de los tres principales agentes libres (Bellinger, Schwarber y Tucker) aún coloca a Suárez en una posición envidiable. Dividiendo la temporada entre los Diamondbacks y los Marineros, Suárez empató un récord personal con 49 jonrones y remolcó 118 carreras.

Alex Bregman32, 3B, 3.5, 43.1: Aunque el bWAR de Bregman fue ligeramente menor que el de Suárez, debería conseguir un trato mayor porque es más joven y completo. Bregman se perdió 44 partidos debido a una lesión en su única temporada en Bosto, pero logró números sólidos. Su bWAR promedio a lo largo de sus 10 años de carrera es 4,3.

Trent Grisham29, OF, 3.5, 14.6: Grisham es un enigma, una selección de primera ronda que floreció con los Padres solo para caer y batear por debajo de .200 tres años seguidos. Se recuperó en 2025, aplastando 34 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, con los Yankees. Grisham también tiene dos Guantes de Oro en el jardín central.

bo bichette28, SS, 3.4, 20.8: Bichette demostró su dureza jugando eficazmente en la Serie Mundial a pesar de una persistente lesión en la rodilla. Bichette puede batear a toda velocidad, acumulando más de 175 hits en cuatro de las últimas cinco temporadas con un poder por encima del promedio. También juega una posición premium y cumplirá solo 28 años en marzo, lo que significa que podría tener un contrato superado solo por el de Tucker.

Bo Bichette, de los Toronto Blue Jays, conecta un jonrón de tres carreras durante el Juego 7 de la Serie Mundial, el 1 de noviembre de 2025, en Toronto. (Ashley Landis/AP)

Pete Alonso31, 1B, 3.4, 23.3: Alonso quedó decepcionado por el tibio interés en él como agente libre la temporada baja pasada, y volvió a firmar con los Mets con un contrato de un año y $30 millones con una opción de jugador. Se espera que vuelva a probar el mercado después de publicar una vez más los brillantes números de poder que lo han convertido en un favorito de los fanáticos en Nueva York durante siete años.

jose naylor28, 1B, 3.1, 8.4: El toletero zurdo de 5 pies 10 pulgadas y 235 libras tuvo un buen desempeño en 2025 mientras dividía la temporada entre los Diamondbacks y los Marineros, bateando un récord personal de .295 y conectando exactamente 20 jonrones por tercera vez en cinco temporadas.

Gleyber Torres29, 2B, 2.9, 18.7: Torres necesitaba restaurar su valor después de aceptar un contrato de un año con los Tigres luego de una aburrida temporada de 2024 con los Yankees. Lo hizo de forma gradual y esta vez debería conseguir un acuerdo mesurado de varios años.

JT Realmuto35, C, 2.6, 38.8: Realmuto es reconocido como uno de los mejores receptores del béisbol, y es claramente el mejor respaldo de la agencia libre, demostrando en 2025 que aún puede atrapar más de 130 juegos mientras logra números ofensivos sólidos. Aún así, tendrá 35 años el día inaugural y su OPS de .700 fue el más bajo en una década.

Jorge Polanco32, 2B, 2.6, 20.7: Polanco conectó 26 jonrones y registró un OPS de .821, la mejor temporada del ambidiestro desde 2021, cuando conectó 33 jonrones e impulsó 98 carreras. Los problemas crónicos de rodilla han dejado atrás sus días de campocorto y han reducido su alcance en la segunda o tercera base, pero el bate todavía juega.

Mike Yastrzemski35, OF, 2.6, 16.8: Aunque el nieto del miembro del Salón de la Fama Carl Yastrzemski registró su mejor OPS (.839) desde la temporada 2020 acortada por la pandemia, es posible que solo esté considerando ofertas de contrato de un año por $10 millones aproximadamente.

Ryan O’Hearn31, 1B/DH, 2.4, 3.1: O’Hearn es un consumado bateador zurdo que viene de una temporada dividida entre los Orioles y los Padres. Puede esperar un gran aumento de los 3,5 millones de dólares que ganó en 2025, tal vez triplicarlo.

Marcelo Ozuna35, OF/DH, 1.6, 29.5: Ozuna es un bate de poder probado que superó los 20 jonrones en nueve temporadas y lideró la Liga Nacional con 18 jonrones y 56 carreras impulsadas en el 2020 acortado por la pandemia. Después de tremendas temporadas 2023 y 2024 en las que totalizó 79 jonrones y 204 carreras impulsadas, Ozuna resbaló en 2025, bateando. .232 con 21 jonrones mientras luchaba contra el dolor de cadera.

luis arraez29, 1B, 1.3, 16.5: Arráez no recibe mucho amor de bWAR o fWAR, pero seguro que puede batear, liderando a todos los jugadores de Grandes Ligas con un promedio de por vida de .317. Lideró la Liga Nacional con 181 hits en 2025, pero debido a que no batea para generar poder ni otorga muchas bases por bolas, su OPS fue de .719. El tres veces campeón de bateo debería seguir cobrando unos 14 millones de dólares al año, y la pregunta es por cuánto tiempo.

Pablo Goldschmidt38, 1B, 1.2, 63.8: Goldschmidt cuenta con el bWAR más alto de cualquier bateador agente libre en su carrera y ha dejado en claro que no está listo para retirarse. Su productividad, sin embargo, tiende a la baja, especialmente su poder. Con sólo 10 jonrones y 45 carreras impulsadas en 534 apariciones en el plato con los Yankees la temporada pasada, Goldschmidt ya no es un bateador de élite.

Víctor Caratini32, C, 0.9, 4.3: Los receptores son un bien escaso en esta clase de agentes libres y Caratini es uno de los pocos con un bate potente y la capacidad de jugar más de 100 juegos en una temporada. Recientemente cumplió un contrato de dos años y $12 millones con los Astros y podría conseguir un contrato similar debido a la escasez de respaldos.

Rhys Hoskins33, 1B, 0.3, 12.1: Los Cerveceros rechazaron una opción de $18 millones sobre Hoskins, quien recibió una rescisión de $4 millones. Alguna vez fue un toletero prometedor con los Filis, pero fue una decepción durante dos temporadas plagadas de lesiones en Milwaukee, bateando .220 con OPS de .730.