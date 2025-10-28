Alejandro Garnacho corre el riesgo de enojar al técnico del Chelsea con un incómodo paso en falso en la moda al llegar al choque con Sunderland

ALEJANDRO GARNACHO anotó su primer gol con la camiseta del Chelsea al abrir el marcador ante el Sunderland.

Fue uno de los pocos aspectos positivos para los Blues en lo que resultó ser una tarde bastante desesperada.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Se podría pensar que eso dejaría al argentino firmemente en el buen camino. libros en Stamford Bridge esta semana, sin embargo, un paso en falso en la moda corría el riesgo de alterar a la mitad de los propietarios.

Todd Boehly no es sólo la mitad de ChelseaEs propiedad estadounidense, pero también es parte del grupo propietario de los LA Dodgers. béisbol franquicia.

Así que el hombre de 52 años bien podría haberse sentido decepcionado al ver a uno de sus grandes verano Los fichajes llegan con una gorra de béisbol de los Atléticos de Oakland.

¡No sólo una franquicia diferente, sino uno de los rivales californianos de los Dodgers!

‘Me voy’ El furioso Vinicius Jr pone a Prem en alerta de transferencia tras la gran disputa del Real Madrid ZONIFICADO EN Apuestas gratuitas de la NFL en el Reino Unido: Las mejores ofertas de apuestas de fútbol americano

Chelsea consiguió la firma de alejandro garnacho de Manchester Unidos en el verano por £ 40 millones, y su objetivo del fin de semana fue la primera señal real del joven de 21 años de devolver la inversión realizada en él.

El jurado aún no está decidido sobre él, dado que el Chelsea tiene una larga lista de extremos, pero ninguno de ellos ha demostrado realmente ser goleadores consistentes esta temporada.

No hay duda de que, en su día, Garnacho es un verdadero cambio de juego, pero tendrá que luchar con su compañero recién fichado Jamie Gittens por un puesto titular regular en el ala izquierda.

Chelsea espera dejar atrás la decepción de perder ante Sunderland cuando se enfrente a los Wolves en la Copa EFL el miércoles por la noche.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Gerente Enzo Maresca es probable que tenga Liam Delap regresó por primera vez en seis semanas.

Sin embargo, tendrán que esperar más para Star Man. Cole Palmerque todavía no ha vuelto a entrenar.

Su ausencia se ve agravada por el hecho de que Maresca confirmó recientemente que Joao Pedro, Enzo Fernández y Moisés Caicedo están jugando con dolor y no pueden entrenar con la regularidad que quisieran.

Tampoco contarán con el influyente Levi Colwill, de quien no se espera que regrese hasta próximo año, mientras wesley Fofana está siendo manejada con cuidado.