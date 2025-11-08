Alex Vesia de los Dodgers y su esposa lamentan la muerte de su hija

El lanzador de los Dodgers Alex Vesia y su esposa, Kayla, anunciaron en Instagram el viernes que su pequeña hija, Sterling, murió el 26 de octubre, una pérdida trágica que hizo que Vesia se perdiera la aparición de los Dodgers en la Serie Mundial la semana pasada.

“Nuestro angelito, te amamos por siempre y siempre estás con nosotros”, escribieron las Vesia. “No hay palabras para describir el dolor que estamos atravesando, pero la tenemos en nuestros corazones y apreciamos cada segundo que pasamos con ella”.

Los Vesia habían estado esperando el nacimiento de Sterling, su primer hijo, durante la postemporada de los Dodgers. Su muerte se produjo durante la Serie Mundial, lo que obligó a Vesia a alejarse del club.

El día antes del Juego 1 de la Serie Mundial, los Dodgers anunciaron públicamente que Vesia no estaba con el equipo debido a un “asunto familiar profundamente personal”. Los Dodgers lo dejaron fuera de su roster de la Serie Mundial, así como de la lista de emergencia médica familiar, para no presionarlo y hacerle sentir que necesitaba regresar.

“Esto es mucho más grande que el béisbol”, dijo en ese momento el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman. “Y para nosotros, fue hacer cualquier pequeña parte que pudiéramos para apoyar al 100%”.

El bullpen de los Dodgers honró a Vesia en el Juego 3 de la Serie Mundial, y cada relevista escribió su número 51 a los lados de sus gorras durante el resto de la serie. Los relevistas de los Azulejos de Toronto hicieron lo mismo en los Juegos 6 y 7, un gesto que varios Dodgers reconocieron públicamente y apreciaron profundamente.

“Creo que realmente habla de la hermandad de los atletas, los jugadores de béisbol de las grandes ligas”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, antes del Juego 7. “El béisbol es lo que hacemos, pero no es lo que somos. Y que estos muchachos reconozcan a Alex y lo que él y Kayla han pasado, ‘desgarrador’ ni siquiera es una descripción suficientemente buena”.

“Es increíble que esos muchachos hayan hecho eso”, agregó el jardinero Kiké Hernández. “Están tratando de ganar una Serie Mundial, pero entienden que esto es así: la vida es más grande que el béisbol, y el béisbol es sólo un juego. Que lo hagan con los riesgos en los que estamos, me quito el sombrero ante ellos, y quiero que sepan que los apreciamos”.

Las Vesias también agradecieron a los Dodgers, Azulejos y fanáticos del béisbol por su apoyo.

“Nuestra familia del béisbol se presentó ante nosotros y no podríamos hacer esto sin ellos”, escribieron. “Hemos visto TODOS sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos ha brindado mucho consuelo”.

Vesia fue una parte clave del bullpen de los Dodgers tanto en la temporada regular (cuando tuvo efectividad de 3.02 en 68 apariciones, la mayor cantidad de su carrera) como en las primeras tres rondas de los playoffs (cuando permitió solo dos carreras en siete salidas).

El jueves, los Dodgers ejercieron la opción de $3.65 millones de Vesia para la próxima temporada, evitando el arbitraje antes de lo que será su último año antes de llegar a la agencia libre.