RICKY EVANS dice que el amor lo está ayudando a superar la carrera de sus sueños en el Grand Slam.

El número 46 del mundo luchó contra el dolor y la emoción para vencer a Luke Woodhouse 10-9 en un clásico desgarrador y alcanzó sus primeros cuartos de final en el Major.

Evans, de 35 años, ha estado luchando contra dolorosos espasmos en los dedos durante casi un año, pero admite que el apoyo de su pareja lo ha ayudado a superar los momentos más difíciles.

Ahora se enfrentará a Gerwyn Price el viernes por la noche y reveló: “Ella es increíble. Es enfermera, me cuida e incluso prepara pastillas para mi tendinitis y mi artritis.

“Algunos días apenas puedo caminar. Ella me mantiene tranquilo y positivo. Ella no es la razón por la que gano, pero definitivamente me ayuda”.

Evans también se inspiró en su difunta hermana Elisha, quien falleció a principios de este año. Él cree que ella todavía lo guía en el escenario.

Añadió: “Tal vez ella estaba mirando hacia abajo esta noche.

“Tal vez ella me dio una mano, no lo sé, pero sentí algo especial.

“Por supuesto, yo también me atribuiré un poco de crédito.

“Pero tal vez ella estaba allí conmigo”.

Evans regresa a la acción de dardos el viernes por la noche en Wolverhampton y se enfrentará a Gerwyn Price, a quien venció 5-4 la semana pasada para iniciar el Grupo D.

El lanzador de Kettering, Evans, espera que su pulgar aguante en el choque en el Aldersey Leisure Centre.

Continuó: “Me pone nervioso porque no entiendo por qué sucede.

“Sigo diciendo que no estoy nervioso, pero tal vez en el fondo sí lo estoy. Es raro, me encanta estar ahí arriba, pero mi cuerpo no siempre está de acuerdo.

“Espero que esté bien. Si vuelve a funcionar pero aun así gano, entonces, por lo que me importa, puede seguir volviendo”.