Ananya Balaraman repite como campeona de cross-country femenino de la City División I

¿Quién necesita tres intentos para hacerlo bien?

El primero El tiempo fue un encanto para Ananya Balaraman, estudiante de último año de North Hollywood, quien repitió como campeona femenina de la División I en la final de campo traviesa de la Sección City el jueves en Elysian Park.

Fue la primera vez en la historia de la sección que la final se llevó a cabo en el campo montañoso cerca del Dodger Stadium y, a pesar de la falta de familiaridad, Balaraman registró 19 minutos y 28 segundos en la ruta de aproximadamente tres millas para ganar por más de nueve segundos a la subcampeona Samantha Pacheco de Granada Hills.

“Esta es mi primera vez… Ni siquiera pude hacer un repaso, aunque mi entrenador señaló algunas cosas a las que debía prestar atención”, dijo Balaraman, quien fue un ganador sorpresa con una marca personal de 17:38 el año pasado en Pierce College. “Es un recorrido más duro que el de Pierce. Incluso las bajadas son empinadas… nunca consigues un descanso”.

Balaraman comenzó la carrera en el grupo líder y conservó la mayor cantidad de energía posible.

“Alrededor de la marca de las dos millas, comencé a alejarme”, dijo. “Significa mucho. Llegué a la temporada sintiendo fatiga. Tuve muchos altibajos”.

Balaraman ya ha estado en los campeonatos estatales en Fresno dos veces, corriendo 20:12 en su segundo año y 18:29 el otoño pasado.

“Es la última vez que voy al estado y me gustaría dedicar aún más tiempo”, dijo. “Eso es lo que espero”.

Para ella, defender el título del City fue más difícil que ganarlo.

“El año pasado yo era la más débil, nadie sabía quién era”, recordó. “Todo el mundo se preguntaba ‘¿Quién es ese?’ Esta vez tenía un objetivo en la espalda. Sin duda, fue mentalmente más difícil”.

En la carrera masculina de la División I, el estudiante de último año de Palisades, Zach Cohen, marcó el ritmo inicial y mantuvo a raya a Joaquín Ortega-Tomaselli de Granada Hills en los últimos pasos para tomar el primer lugar en 16:24.40, el tiempo más rápido en el nuevo campo de Elysian Park que se utiliza desde 2022.

Zach Cohen se acerca a la línea de meta para ganar la carrera masculina de la División I de la Sección de la Ciudad y llevar a Palisades a su quinto título consecutivo por equipos. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Palisades arrasó con los títulos por equipos de niños y niñas por segunda vez en tres años, los niños ganaron su quinto título consecutivo y ambos obtuvieron su octavo en general.

La experiencia valió la pena para Fausto Noboa de Marshall, quien ganó la carrera masculina de la División II en 17:21.20.

“He corrido esto varias veces. Se ha convertido en una especie de campo en casa”, dijo Noboa, quien llegó primero a la final de la Liga Norte en el mismo campo. “Siempre he tenido a alguien frente a mí. Hoy probé una nueva estrategia a la que quizá tenga que apegarme”.

La carrera femenina de la División II fue un duelo entre dos estudiantes de segundo año de Eagle Rock, ya que Olivia Corrigan (20:11.40) y Fiona Walts (21:14.10) terminaron primera y segunda.

“Corremos juntos en los entrenamientos, nos empujamos unos a otros y eso nos ayuda mucho”, dijo Corrigan, quien tomó la delantera en la segunda milla. “¡Nunca he tenido la competencia con mi propio compañero de equipo y es la mejor competencia de todos los tiempos!”

Olivia Corrigan lideró un doblete de las estudiantes de segundo año de Eagle Rock en la carrera por el campeonato de cross-country femenino de la División II de la Sección de la Ciudad. (Steve Galluzzo / Para The Times)

El futuro parece brillante para la estudiante de primer año de Larchmont Charter, Avery Cavalier, quien ganó la carrera femenina de la División V en 20:45.50 a pesar de ser nueva en el deporte.

“Solo he estado corriendo desde mayo; solía jugar tenis, pero corrí en pista para mi escuela secundaria en la primavera y me gustó. Nuestro campo local en San Pedro es muy plano, así que esto fue muy diferente. Me sorprende cuánta determinación tenía”.

Angel Solorio ganó su segundo título individual consecutivo y llevó a Sun Valley Magnet al título por equipos de la División V en el campeonato de cross-country de la Sección City el jueves. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Ángel Solorio, estudiante de último año de Sun Valley Magnet, ganó la carrera masculina de la División V por segunda vez consecutiva con 17:20.10.

“Gané el año pasado en Pierce en 16 flat, pero aquí los senderos me estaban quitando la energía”, dijo Solorio después de llevar a los Pioneers al título por equipos.

La estudiante de segundo año de Verdugo Hills, Hannah Gallidoro, ganó la carrera femenina de la División III en 21:51.10, mientras que la estudiante de segundo año de Franklin, Yael Meza (18:06.10), ganó el título masculino.

Belmont dominó ambas carreras de la División IV. Sergio Guarchaj (17:55.00) y Edwin Gómez (18:00.70) fueron primero y segundo para los chicos (que aseguraron el récord de los Sentinels con el título número 21 por equipos de la ciudad), mientras que Gabriella Zarat (21:03.90), Jessica Tecum (21:55.50), Daisy Guix (23:05.40) y Ashley Perrusquia (23:07.40) ocuparon los cuatro primeros lugares para las chicas.