Andrey Santos revela cómo la conexión brasileña está despidiendo al Chelsea mientras se abre en vínculo con Estevao y Pedro

ANDREY SANTOS ha revelado cómo la nueva ola de estrellas brasileñas del Chelsea ha formado un grupo muy unido.

La razón de esto es evitar extrañar su hogar y traer el sabor del espíritu de samba al oeste. Londres.

El joven mediocampista, de 21 años, es parte de la última afluencia sudamericana a Stamford Bridge, junto con el niño prodigio Estevao Willian y el delantero Joao. pedromientras los Blues continúan con su tradición de estilo brasileño.

Y santos admite que el trío se ha vuelto inseparable tanto dentro como fuera de la cancha a medida que se adaptan a la vida en Inglaterra.

Le dijo a The Sun: “Estamos muy felices de estar juntos.

“Chelsea tiene una fuerte historia de jugadores brasileños, y ahora estamos allí, muy felices, e intentamos disfrutarlo todos los días”.

El vínculo del trío se extiende mucho más allá del campo de entrenamiento. Ya sea cocinando sus platos favoritos, compartir música o simplemente pasar tiempo juntos antes de los partidos, Santos dice que han creado su propia familia lejos de Brasil.

Y añadió: “Nuestra relación es muy buena. Personalmente, estoy muy feliz de estar aquí con Estevao y Joao.

“Siempre estamos juntos durante los entrenamientos y también después del entrenamiento. Por ejemplo, cuando vamos al hotel del equipo antes de los partidos, siempre estoy con Estevao, creo que esta relación es perfecta”.

Los brasileños son los últimos de una larga lista de estrellas de la samba en vestir el azul del Chelsea, siguiendo a leyendas como Ramires, David Luiz, Willian, Oscar y Thiago Silva, quienes dejaron su huella en el Bridge.

Y Santos dice que la historia hace aún más especial su presencia en el club.

Y añadió: “Es increíble. Cuando ves cuántos jugadores brasileños han jugado en el Chelsea y han hecho historia, eso nos motiva. Ahora es nuestro turno de hacer lo mismo”.

Con sus sonrisas fáciles, su espíritu de equipo y su ritmo inconfundible, la conexión brasileña del Chelsea es más fuerte que nunca y Santos insiste en que su amistad fuera de la cancha sólo los ayudará a brillar en ella.

Concluyó: “Tenerlos aquí hace que todo sea más fácil”.