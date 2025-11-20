Andy Carroll SE SALVÓ de la prohibición de conducir después de filmar la protesta en el hotel de inmigrantes de Epping al volante de su Range Rover

La EX estrella de la Premier League Andy Carroll se libró de una prohibición de conducir por filmar una protesta de inmigrantes en un hotel mientras conducía.

Pero al as del fútbol, ​​que ahora tiene 16 puntos en su licencia, se le advirtió que estaba “conduciendo con tiempo prestado”.

Su último delito se produjo mientras miles de personas protestaban en el controvertido Hotel Bell en Epping, Essex, en junio.

La policía que dirigía los autos alrededor de una carretera cerrada vio al delantero de Dagenham y Redbridge Carroll, de 36 años, al volante de su Range Rover usando su teléfono para filmar la manifestación.

El padre de cinco hijos, que también jugó en Liverpool y Newcastle, admitió haber usado su móvil mientras conducía.

Los magistrados de Chelmsford le impusieron seis puntos de penalización, que se suman a los diez que ya figuran en su licencia por tres infracciones por exceso de velocidad entre 2022 y 2024.

Pero Carroll se salvó de la prohibición de conducir debido a dificultades excepcionales, ya que necesita llevar a un miembro de su familia al hospital para recibir tratamiento médico.

El presidente del tribunal, Jeremy Batchelor, le advirtió que estaba “conduciendo con tiempo prestado”.

Le dijo a Carroll: “De hecho, debes tener mucho, mucho cuidado. Mantén el teléfono móvil lejos de tu mano y vigila la velocidad”.

Carroll también debe pagar £1.052 en concepto de multa y costas.

Patrick O’Reilly, defendiéndose, dijo: “El señor Carroll llegó tarde a una reunión con un amigo. Lo detuvieron en el tráfico. Usó su teléfono para filmar la protesta.

“Había cientos, si no miles, de personas alrededor. Podía ver policías por todas partes. Filmó para mostrarle a su amigo por qué llegaba tarde”.