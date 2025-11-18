Angel City descubre lo que más importa en Los Ángeles: ganar

Fue una temporada terrible, horrible, nada buena, muy mala para el Angel City FC. Pero no es algo del que el equipo esté huyendo.

“¿Lo juntamos todo este año?” preguntó la presidenta del equipo, Julie Uhrman. “No.”

De hecho, el equipo ganó sólo uno de sus últimos ocho partidos; se perdió los playoffs por tercera vez en cuatro temporadas; vio caer la asistencia; perdió a Alyssa Thompson, su mejor y más emocionante jugadora, en una transferencia de un millón de dólares; y vio a sus dos jugadores más condecorados, Ali Riley y Christen Press, retirarse después de una temporada en la que se combinaron para dos aperturas.

Para el director deportivo Mark Parsons, sin embargo, esto todavía cuenta como un progreso. Sin embargo, el equipo tiene mucho trabajo por hacer para superar el alto listón del impacto comunitario. y El éxito futbolístico se fijó como su doble objetivo cuando se lanzó en 2022.

“Esta temporada se trató de sentar todas las bases y todas las piezas para competir por campeonatos del 26 y más allá”, dijo Parsons. “Y no podría estar más feliz con el éxito que hemos podido lograr. Eso nos ayuda a ganar en el futuro”.

“Por supuesto que a todos nos hubiera encantado ganar un par de partidos más”, añadió. “Pero las prioridades eran intentar y ganar, pero construir para el futuro”.

Alexander Straus, centro, es presentado como entrenador de Angel City por el director deportivo Mark Parsons, izquierda, y la presidenta del equipo, Julie Uhrman, durante una conferencia de prensa en junio. (Al Seib / Para el Times)

La suerte de la temporada, para mal o para mal, quedó echada entre las brasas del mortal incendio de Palisades en enero pasado. Esa primera noche, cuando la casa de la familia de Riley se quemó hasta los cimientos y otros jugadores se vieron obligados a mudarse, Parsons pudo ver las llamas desde la finca cerrada de Brentwood de Bob Iger y Willow Bay, los propietarios controladores de Angel City. Estaba allí entrevistándose para el trabajo que conseguiría nueve días después.

Y fue brutalmente honesto acerca de lo que pensaba que necesitaba el club.

“Los miré y dije: ‘Tenemos mucho trabajo por hacer. A menos que tengamos mucha suerte, será una montaña rusa. Sin embargo, estaremos muy entusiasmados con nuestro equipo para fin de año'”, recordó Parsons este mes.

Parte del problema tiene que ver con cómo se construyó Angel City. El equipo ha tenido tres gerentes generales o directores deportivos en cuatro temporadas y cuatro entrenadores, incluido el gerente interino Sam Laity, durante ese lapso. Parsons y Alexander Straus, su entrenador cuidadosamente seleccionado que comenzó en junio, fueron contratados para apuntalar esa base frágil y darle consistencia a las operaciones futbolísticas del equipo, que en su mayoría habían estado dando vueltas.

Para Parsons, eso básicamente significó derribar las cosas y empezar de nuevo. Y si tuvo que sacrificar su primera temporada para hacerlo, era un precio que estaba dispuesto a pagar.

“Vamos a intentar competir y ganar todos los partidos, porque para eso estamos aquí”, dijo. “No vamos a hacer eso a expensas de construir un equipo ganador del campeonato. Esta temporada se trata de construir el futuro, no sólo para llegar a la cima, sino para permanecer en la cima”.

Así, el equipo realizó 29 transacciones en sus primeros nueve meses. Además, siete jugadores no serán renovados cuando sus contratos expiren a fin de año, entre ellos el mediocampista Madison Hammond y la defensora Megan Reid, quienes tienen marca de 1-2 en apariciones en la historia del club, y el defensor japonés Miyabi Moriya, un veterano olímpico y mundialista.

De las incorporaciones, Parsons valora especialmente a las mediocampistas Evelyn Shores y Hina Sugita, al atacante islandés Sveindis Jonsdottir y a la internacional zambiana Prisca Chilufya. Todos se unieron en la segunda mitad de la temporada, sumándose a un núcleo que incluía al candidato a novato del año, Riley Tiernan, y a las defensoras Gisele Thompson, Sarah Gorden y Savy King.

Sarah Gorden de Angel City controla el balón contra Racing Louisville el 27 de septiembre. (Andy Lyons/Getty Images)

De esos ocho, sólo Gorden tiene más de 28 años y tres de los otros (Thompson, King y Shores) no pueden comprar cerveza legalmente en California. Parsons duplicará su apuesta por una de esas incorporaciones el martes, anunciando que ha contratado a Sugita, de 28 años, dos veces jugador de la Copa Mundial de Japón, hasta 2029.

“La mayoría de los equipos intentan no hacer demasiado durante la temporada. Puede resultar inquietante”, dijo Parsons.

Pero para Angel City, cada segundo importaba.

“Los mejores equipos de esta liga que han sido bastante consistentes en los últimos años tardaron tres años en llegar al punto de estar entre los cuatro primeros. No tenemos tres años”, dijo Parsons. “Esta es una ciudad de la que se espera que compita y gane en un estadio que [is] rockeando, eso representa a esta comunidad”.

Eso no ha sucedido con Angel City, que se fundó con un sólido apoyo de la comunidad y un grupo de propietarios de primer nivel de más de 100 personas, incluidas estrellas de Hollywood, ex jugadores de la selección nacional de EE. UU. e inversores con mucho dinero. La visión era construir un equipo que ganara juegos y al mismo tiempo tuviera un impacto profundo y duradero en la comunidad.

El club ciertamente ha acertado en la segunda parte de esa ecuación al proporcionar más de 2,5 millones de comidas y más de 51.000 horas para la educación de jóvenes y adultos; distribuir equipos y personal para la programación continua de fútbol para los hijos de migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México; y canalizar 4,1 millones de dólares hacia otros programas en Los Ángeles. La semana pasada, el club otorgó subvenciones de $10,000 y acceso a capacitación empresarial a 13 exjugadores para ayudarlos en la transición a la siguiente etapa de sus vidas.

Desde el principio, los juegos de Angel City ofrecieron un lugar acogedor, especialmente para la comunidad LGBTQ, y eso ayudó al equipo a terminar primero o segundo en la NWSL en asistencia en cada una de sus cuatro temporadas.

“Estamos comprometidos a brindar un entorno de conexión, comunidad y pertenencia”, dijo Uhrman.

Pero mientras hacía eso, el club tuvo problemas en el campo, llegando a los playoffs solo una vez con marca de 30-42-24 en ese lapso. Como resultado, la asistencia promedio cayó casi un 16%, a 16.257 este año.

En sus primeras tres temporadas, Angel City jugó ante un público local tan pequeño solo una vez, aunque el equipo todavía ocupa el segundo lugar en la liga, solo detrás de los Portland Thorns. Para que el equipo vuelva a empatar, admitió Uhrman, será necesario probar algo nuevo. Como ganar.

“Nuestro objetivo es ser una dinastía en la cancha y un legado fuera de la cancha”, dijo. “Y para que eso sea cierto, necesitamos ganar dentro y fuera del campo. Necesitamos tener un impacto positivo en la comunidad y seguir retribuyendo, pero también necesitamos ganar campeonatos”.

Algunos de los seguidores más fieles del equipo se han cansado de esperar.

“Simplemente estoy frustrada con el desempeño del equipo”, dijo Caitlin Bryant de Burbank, poseedora de un abono de la primera temporada que no ha renovado para el próximo año. “Ya terminé de arrastrarme hasta BMO [Stadium] cada dos fines de semana hasta que esto cambie.

“Las vibraciones son geniales. El ambiente del estadio es fantástico. Pero ver al equipo perder partido tras partido, temporada tras temporada, es agotador y no es divertido. Necesito que el equipo gane”.

⚽ Has leído la última entrega de On Soccer con Kevin Baxter. La columna semanal lo lleva detrás de escena y destaca historias únicas. Escuche a Baxter en el episodio de esta semana de “Podcast del rincón de la galaxia.