Anthony Joshua advirtió que esperaría una ‘pelea real’ contra Jake Paul por parte del campeón mundial David Benavidez

El campeón MUNDIAL David Benavidez advirtió a Anthony Joshua que esperara una “pelea real” contra Jake Paul.

El dos veces campeón de peso pesado anunció que se enfrentará al YouTuber convertido en boxeador Paul el 19 de diciembre en Miami.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Una victoria impensable para Paul superaría la infame victoria de James Buster Douglas en 1990 sobre Mike Tyson, considerada la mayor sorpresa en la historia del boxeo.

Entonces, incluso Benavidez, el campeón de peso semipesado del CMB que es amigo cercano de Paul, está listo para buscar en sus bolsillos el boleto más atractivo de la ciudad.

El desconcertado estadounidense, de 28 años, dijo a SunSport: “Para ser honesto, esa es probablemente la pelea más difícil que podría haber elegido.

“Quiero decir, debe tener mucha confianza en sí mismo. Pero Anthony Joshua es Anthony Joshua, fue tres veces campeón mundial, medallista de oro, no es un hombre con quien jugar, así que es una pelea emocionante.

BENAVÍDEZ VS YARDÉ Fecha, canal de televisión, transmisión en vivo y cartelera para un gran choque por el título BELLEZA Gana un Volkswagen Tiguan 2025 + £2000 en efectivo o £33k en efectivo por solo 21p con nuestro código

“Creo que voy a comprar un boleto. Voy a estar allí. Pero creo que, como persona que va a ganar, creo que Joshua podría ganar.

“Creo que esta será una pelea extremadamente dura para Jake Paul, pero felicitaciones a Jake Paul por aceptar esta pelea.

“Esta es la pelea más dura que podría enfrentar, pero creo que le está mostrando al mundo del boxeo que realmente quiere desafiarse a sí mismo”.

Paul se quedó en busca de un oponente después de que Gervonta Davis, de 30 años, fuera sacado de su exhibición del 14 de noviembre después de que se presentara una demanda civil en su contra alegando abuso doméstico.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Así que Paul, de 28, se acercó a Joshua, de 36 años, a través de mensajes directos de Instagram antes de acordar los términos del impactante enfrentamiento.

Paul solo ha peleado en el peso pesado una vez, cuando venció a Mike Tyson, quien polémicamente regresó a los 58 años, en noviembre pasado.

Ha hecho gran campaña en la 14ª división de peso crucero de 4 libras de 200 libras. CUATRO PIEDRAS más liviano que el peso de pelea número 18 habitual de Joshua.

AJ estará limitado a 245 libras para la pelea, que se disputará en ocho asaltos de tres minutos con guantes de 10 onzas.

El choque ya ha sido objeto de escrutinio en medio de preocupaciones de seguridad y Benavidez no está seguro de que Paul sepa en qué se está metiendo.

Benavidez, quien pelea contra Anthony Yarde el sábado en vivo por DAZN PPV, dijo: “No lo creo. Creo que si lo hiciera, no creo que aceptaría la pelea”.

“Como dije, Joshua es un peleador muy, muy peligroso. Sólo porque haya sido noqueado no significa que no sea un peleador peligroso.

“Pero como dije, es un gran respeto para Jake Paul. Esta probablemente será una de las peleas más importantes en el deporte del boxeo en los últimos diez años, tal vez solo por lo grandes que son ambos peleadores.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

“No sólo Jake Paul en el mundo del boxeo, sino que se enfrentará a un gran peleador como él. Esta es una pelea real para ambos.

“Así que será una buena noche de boxeo”.