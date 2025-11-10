Aquí está la única mancha durante la racha esterlina de los Seahawks | Computadora portátil

No fue sólo un discurso de entrenador cuando Mike Macdonald salió después de la victoria de Seattle por 44-22 sobre Arizona (un juego en el que los Seahawks ganaban 35-0 con poco más de ocho minutos por jugar en la primera mitad) y dijo que hay “muchas cosas en las que trabajar”.

Destaca una cosa importante: las pérdidas de balón.

Los Seahawks tuvieron tres el domingo y perdieron el balón ocho veces en los últimos tres juegos, lo que hace aún más impresionante que hayan ganado esos tres por un margen combinado de 54 puntos, y 16 en la temporada.

Los tres estuvieron en manos del mariscal de campo Sam Darnold, aunque no todos fueron necesariamente culpa suya.

El primero fue un intercambio fallido en el segundo cuarto con el pívot Olu Oluwatimi, que acababa de sustituir al lesionado Jalen Sundell, que se marchó con una lesión en la rodilla.

El balón suelto se produjo en la yarda 2 de Seattle y se produjo dos jugadas después de que la defensa de los Seahawks detuviera a los Cardinals en una cuarta oportunidad en la yarda 1. Eso llevó al primer touchdown de Arizona.

Los otros dos llegaron en el tercer cuarto: una intercepción cuando un pase de Darnold rebotó en el casco de su compañero de equipo AJ Barner y salió por el aire hacia las manos de Denzel Burke de Arizona, y un balón suelto en la siguiente posesión cuando Darnold fue golpeado mientras lanzaba por Josh Sweat de Arizona, quien lo recuperó. La intercepción condujo al segundo de los tres TD de Arizona.

Macdonald dijo sobre la lesión de Sundell: “No creo que sea el final de la temporada”.

Pero dijo que no conocía la gravedad, lo que significa que existe la posibilidad de que Oluwatimi, quien inició los últimos ocho juegos de la temporada pasada antes de perder el trabajo ante Sundell en el campo de entrenamiento, tenga que jugar contra los Rams el domingo.

“Simplemente tenemos que seguir trabajando juntos, conseguir tantas instantáneas como sea posible”, dijo Darnold. “Incluso antes de eso estábamos haciendo un montón de tomas juntas. Tenemos que limpiar eso, obviamente”.

De las otras dos pérdidas de balón, Darnold dijo: “Para mí, personalmente, tengo que seguir sacando el balón. Creo que eso es algo importante. Sentí que podría haber sacado el balón un poco más rápido en ese pase que fue desviado allí, o en el balón suelto cuando mi mano iba hacia atrás.

“Así que siempre puedo hacerlo mejor de esa manera. Una vez más, eso es parte del juego. Al mismo tiempo, esas cosas van a suceder. No quieres que sucedan, pero van a suceder a veces. Luego, de nuevo, la desviación del casco, la mano, no sé qué y fue exactamente, pero esas cosas suceden en el fútbol y lo importante es qué tan rápido puedes avanzar y pasar a la siguiente jugada”.

Macdonald dijo que no estaba demasiado preocupado por las pérdidas de balón y dijo que “esas son cosas en las que podemos trabajar operativamente”.

Pero afirmó lo obvio: esas cosas tienen que arreglarse.

Sumándose a lo que pareció una segunda mitad innecesariamente descuidada, el mariscal de campo suplente Drew Lock y el centro del tercer equipo Bryce Cabeldue también tuvieron un chasquido fallido que Lock pudo recuperar.

“Eso es algo en lo que tenemos que mejorar”, dijo Macdonald. “Ocurrió de nuevo allí en cuatro minutos con Drew y Bryce. No puedo tener el balón en el suelo en las jugadas”.

Macdonald dice que Reed debería regresar

Parecía una sorpresa cuando los Seahawks colocaron al liniero defensivo Jarran Reed en la lista de reservas lesionados el sábado por lesiones en la muñeca y el pulgar. Había practicado completamente toda la semana y el viernes no le habían dado una designación de estado de juego, lo que indica que el equipo esperaba que jugara.

Pero como Macdonald reveló después del juego, Reed ha estado lidiando con la lesión desde el juego de Houston el 20 de octubre. Macdonald dijo que Reed se sometió a una cirugía durante la semana de descanso del equipo y sufrió una nueva lesión en la victoria sobre Washington el domingo pasado, lo que requerirá otra cirugía.

Reed figuraba como cuestionable para el partido de Washington por lo que el equipo llamó una lesión en la muñeca, pero jugó en la victoria sobre los Commanders.

“[At Houston]al final de ese juego se lastimó la muñeca, por lo que fue operado durante el descanso”, dijo Macdonald. “Mira, esto simplemente te dice lo duro que es este tipo. Es como un jugador físicamente fuerte de todos los tiempos, mentalmente, todo lo anterior. Vuelve en dos semanas y juega después de haber tenido… básicamente romperse algo en la mano o la muñeca.

“Pensamos que era bueno comenzar. Pensamos que estaba listo, pero tuvimos un revés en el juego. Solo te dice lo duro que es. Estuvo pensando durante toda la semana, dispara, me duele la mano. Así que le volvimos a tomar una imagen y resulta que tiene que someterse a otra operación, por lo que es un revés para él. Tu corazón está con él”.

Macdonald dijo que la esperanza es que Reed pueda regresar esta temporada.

Reed tendrá que perderse los próximos tres juegos mientras esté en IR. Brandon Pili comenzó en su lugar el domingo con Quinton Bohanna recibiendo jugadas.

Shaheed “feliz de estar ahí fuera”

El receptor Rashid Shaheed, adquirido en un canje con los Saints el martes, tuvo sus primeros toques con su nuevo equipo lo más rápido que pudo, devolviendo la patada inicial 22 yardas.

Ese fue el comienzo de un día en el que Shaheed vio mucha acción en la ofensiva y en los equipos especiales, aunque la forma en que el juego se salió de control al principio significó que no logró grandes números. Los Seahawks lanzaron sólo 12 pases y sólo dos después del medio tiempo.

Shaheed tuvo 20 yardas en dos intentos terrestres en jugadas de barrido, atrapó un pase para 3 yardas en un objetivo y tuvo tres devoluciones de patada inicial para 67 yardas. También regresó para cuatro devoluciones de despeje y pidió una recepción justa en cada una.

“Fue genial”, dijo Macdonald sobre Shaheed, quien ocupó los roles de regreso con Tory Horton declarado inactivo debido a una lesión en la espinilla y Dareke Young colocado en la lista de lesionados el sábado por una lesión en la cadera. “No pudimos hacerle llegar el balón en el extremo más profundo del campo, pero vi algo de juego terrestre con él. Sentí que tuvo un impacto en el juego de vuelta. Es curioso, de repente necesitas un regresador de despejes. Es un intercambio bastante oportuno por parte de (gerente general) John (Schneider). Bien jugado”.

Shaheed dijo que terminó jugando más de lo que esperaba.

“Sí, estaba feliz de estar ahí, de poder ayudar al equipo en todo lo que pueda”, dijo. “Sentí que llegué preparado e hice un buen trabajo durante toda la semana, hablando con todos mis entrenadores para poder estar listo para el momento. Fue divertido”.

Emmanwori dice que está bien.

El back defensivo Nick Emmanwori abandonó el juego brevemente en el último cuarto sujetándose la muñeca después de realizar una entrada al receptor de Arizona, Michael Wilson. Pero después de dirigirse a la banca y ser examinado, regresó después de perderse sólo dos jugadas.

“Estaba un poco golpeado”, dijo. “No estoy seguro, tengo que ver la cinta para ver qué pasó, pero creo que chocó contra mi muñeca. Traté de quedarme ahí afuera, pero fue un poco doloroso, pero lo revisaron. Estoy bien”.