Los fanáticos del LIVERPOOL han comenzado a volverse contra el jefe Arne Slot después de sufrir una tercera gran derrota consecutiva.

Las esperanzas de los Rojos de defender su título de la Premier League se han quedado en el camino después de sufrir derrotas ante Manchester City y Nottingham Forest a ambos lados del parón internacional.

Y la temporada del Liverpool se hundió a nuevas profundidades después de ser condenado a una derrota por 4-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones el miércoles.

Dominik Szoboszlai anuló el penalti tempranero de Ivan Perisic para darle a los gigantes de Merseyside la esperanza de volver a la senda del triunfo.

Pero Guus Til recuperó la ventaja del conjunto holandés ante un doblete de Couhaib Driouech.

Lo contrario ha dejado al Liverpool en peligro de perderse la posibilidad de avanzar directamente a los octavos de final.

Y Arne Slot Out fue tendencia en X después del pitido final, y los seguidores frustrados finalmente se dieron por vencidos.

El estratega igualó un récord no deseado de 33 años gracias a la derrota en la Liga de Campeones ante el PSV.

Esto se debe a que es la primera vez que el Liverpool concede tres o más goles en tres partidos consecutivos en todas las competiciones desde septiembre de 1992.

Los Rojos comenzaron la temporada con seis victorias seguidas, lo que hizo que los aficionados soñaran con volver a coronarse campeones de la Premier League.

Pero le siguieron derrotas ante el Crystal Palace (dos veces): Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford, Manchester City, Nottingham Forest y PSV.

Winston Churchill fue Primer Ministro la última vez que el Liverpool tuvo una racha tan mala, cuando perdió nueve de 12 partidos entre noviembre de 1953 y enero de 1954.

Slot, conmocionado, apenas pudo encontrar las palabras para describir la última calamidad a sus campeones de Prem diciendo: “Esa es otra gran pérdida.

“ Miro la forma en que reaccionamos después de encajar un gol en contra y quiero ser positivo con los jugadores.

“Después de eso jugamos positivo, empatamos y no creo que en el descanso nadie hubiera esperado que perdiéramos 4 – 1.

“Pero luego perdimos otro gol al comienzo de la segunda mitad y luego tuvimos más oportunidades, pero fue difícil de aprovechar, difícil de aprovechar y el resultado final es una derrota por 4 a 1”.

Slot lleva su lado destrozado al West Ham el domingo tratando de detener la podredumbre y enfatizando: “La única manera de hacerlo es pasar ahora.

“Lo que quiero decir con esto es que tenemos que afrontar dónde estamos y luchar muy duro.

“Sería bueno si no recibiéramos ese golpe de gol que encajamos cada vez, porque no sólo es encajar un gol, sino también la sensación.

“Al menos la sensación que tengo yo y los jugadores y probablemente los aficionados, de que después de 45 minutos no esperas estar 1-1 sino estar arriba”.

La lamentable racha de los Rojos se produjo después de que gastaron dinero en una serie de fichajes de mucho dinero durante la ventana de transferencias de verano.

Entre ellos se encontraba Alexander Isak, quien se unió por una tarifa récord británica de £ 130 millones procedente de Newcastle el día límite.

El Liverpool será el siguiente en acción el domingo, cuando se dirigirá al West Ham para un choque de la Premier League.