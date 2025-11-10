Así de raro es el gran partido de DeMarcus Lawrence para los Seahawks en la historia de la NFL

Puede que sea evidente, pero tal vez DeMarcus Lawrence necesite anotar más touchdowns.

Cada vez que anotó uno en su carrera, ya sea en la universidad o como profesional, su equipo ganó, una racha que continuó el domingo al unirse a una compañía poco común en la historia de la NFL.

Un día de dominio de los Seahawks contra Arizona pareció estar marcado por los dos retornos de balón suelto de Lawrence para touchdown, ambos en la primera mitad, en la victoria 44-22 sobre los Cardinals.

Fueron el tercer y cuarto touchdown en la carrera de Lawrence en la NFL y el quinto en su regreso a la universidad después de anotar una vez durante su primera temporada en Boise State. Y aunque cinco touchdowns totales en cuatro juegos es una muestra pequeña, no se puede discutir que sus equipos tuvieron marca de 4-0 en esos juegos.

“No se puede planear eso. (Tyrice Knight) hizo un gran trabajo representando la jugada exactamente como el entrenador Macdonald la diseñó y yo fui el afortunado receptor de dos balones sueltos forzados. Lo tomaré todos los días”, dijo Lawrence.

El primer touchdown de Lawrence se produjo en la tercera jugada ofensiva del juego de Arizona y le dio a los Seahawks una ventaja de 14-0. La defensa sobrecargó un lado de la línea ofensiva de Arizona y ejerció presión sobre Knight, Coby Bryant y Nick Emmanwori.

Bryant y Emmanwori fueron detenidos. Knight llegó al mariscal de campo de Arizona, Jacoby Brissett, justo cuando estaba a punto de soltar el pase y el balón suelto cayó perfectamente para que Lawrence lo recogiera y anotara.

El segundo touchdown llegó en el segundo cuarto y fue casi idéntico. Knight atacó y alcanzó a Brissett nuevamente justo antes de soltar el pase. Esta vez, la pelota rebotó tan bien para Lawrence que pudo atraparla solo con su mano derecha como si estuviera agarrando una pelota suelta en la cancha de baloncesto.

Veintidós yardas después, Lawrence estaba de regreso en la zona de anotación y entró en un poco de la historia de la NFL.

“Simplemente parecía igual, así de (salvaje) es. Pero fueron dos bombardeos diferentes”, dijo Knight.

Sólo tres jugadores antes de Lawrence habían devuelto dos balones sueltos para touchdown en el mismo juego, y sólo uno de ellos fue en las últimas 75 temporadas.

Los únicos otros que lograron eso en la historia de la liga fueron Jeremy Chinn de Carolina en 2020 contra Minnesota, quien lo hizo en jugadas consecutivas; Fred Evans en 1948 con los Chicago Bears contra Washington; y Al Nesser en 1920 para los Akron Pros contra los Wheeling Stogies.

Recuerdas esa acalorada rivalidad entre Akron y Wheeling, ¿no?

Knight fue el instigador de ambos touchdowns el día en que hizo su primera apertura como apoyador central con Ernest Jones IV fuera debido a una lesión en la rodilla. Como mencionó Knight, fueron llamadas de carga diferentes, pero concluyeron con el mismo resultado: Knight golpeó a Brissett cuando iba a lanzar, la pelota se soltó y Lawrence terminó en la zona de anotación.

Fueron los dos primeros balones sueltos forzados por la defensiva de Seattle esta temporada.

“No podía creer que (DeMarcus) consiguiera el segundo. Pensé: ‘Mierda. Es él otra vez'”, dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. “La forma en que atacó el balón (Tyrice) es sencillamente increíble. No he forzado ningún balón suelto este año en defensa y consiguió dos hoy. Es conciencia, simplemente aprovechar esas oportunidades. Fue increíble”.

La segunda temporada de Knight en la liga comenzó con desafíos. Sufrió una lesión en la rodilla al comienzo del campo de entrenamiento que incluyó daños en el ligamento colateral medial y en el menisco. También reveló después del partido del domingo que lidiaba con un problema cardíaco que lo mantuvo fuera durante parte de agosto. Knight no dio más detalles, pero dijo que el problema se resolvió y que su rodilla era la mayor preocupación.

“La rodilla era más que el corazón en ese momento, así que realmente no estaba tropezando con el corazón. Todo se ubicó en eso”, dijo Knight. “La rodilla tardó algún tiempo en recuperarse”.

Knight dijo que pasó hasta el lunes después del partido de Tampa Bay en la Semana 5 antes de que comenzara a sentirse más cerca de la normalidad.

“Ese primer paso fuera de la cama, me sentí un poco diferente y desde entonces… todo se sintió mejor”, dijo Knight.

El momento en que Knight se siente más cerca de estar completamente sano no podría ser mejor. Jones tenía dudas para esta semana sin un cronograma establecido sobre cuándo podrá regresar. Knight había comenzado a principios de temporada junto a Jones, pero perdió su lugar ante Drake Thomas.

Ahora son Knight y Thomas en una posición que ya se consideraba escasa en profundidad hasta que Jones pueda regresar.

“Obviamente quiero que Ernest regrese lo antes posible, pero él (Knight) está demostrando que puede entrar y jugar un gran balón y ejecutar”, dijo Macdonald. “Ambas eran presiones que no habíamos corrido antes, por lo que poder entrar y ejecutar esas cosas sin obtener todas las repeticiones fue algo muy poderoso”.