¿Aún quedan asientos disponibles, cuánto cuestan y dónde puedo comprarlos?

Se está acabando el TIEMPO para que consigas tus entradas para la gran oportunidad por el título de Anthony Yarde contra David Benavidez, pero no entres en pánico todavía.

Después de dos intentos fallidos de convertirse en campeón mundial, Yarde busca superar al invicto as estadounidense, David Benavidez, ESTE sábado.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Entradas David Benavidez vs Anthony Yarde de Stubhub

Entradas David Benavidez vs Anthony Yarde de Viagogo

El aspirante británico Yarde logró un resultado impresionante. Victoria por decisión unánime contra Lyndon Arthur a principios de este año.

Y eso extendió su racha ganadora a cuatro victorias consecutivas, ahora con un récord de 27-3.

Leer más Benavidez vs Yarde BENAVÍDEZ VS YARDÉ Fecha, canal de televisión, transmisión en vivo y cartelera para un gran choque por el título ACTOS DE APOYO Cartelera secundaria de Benavidez vs Yarde: ¿Quién más peleará en la cartelera apilada?

Sin embargo, Yarde ahora se enfrenta al monstruo mexicano que ha ganado las 30 peleas que ha disputado, incluido un triunfo de David Morrell en febrero.

Además, Benavidez no es ajeno al nocaut, ya que ha puesto a 24 de sus 30 oponentes en la lona.

El ANB Arena en Riyadh, Arabia Saudita, será el anfitrión de este sensacional evento The Ring IV, y SunSport puede brindarle todos los detalles de las entradas de última hora.

¿Aún quedan entradas disponibles para David Benavidez vs Anthony Yarde y cómo puedo comprarlas?

Sí, todavía quedan entradas disponibles, aunque son muy limitadas.

Los asientos ahora se pueden comprar en sitios secundarios de venta de entradas como StubHub y Viagogo.

Las entradas ubicadas en la entrada general del ANB Arena aún están disponibles.

Sin embargo, los asientos de primera fila todavía están en juego para aquellos que estén dispuestos a gastar mucho dinero.

*Ten en cuenta que StubHub y sitios secundarios de reventa de entradas similares pueden incluir entradas por encima del valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para David Benavidez vs Anthony Yarde?

El billete más barato en StubHub cuesta actualmente £ 54 por persona y se encuentra en West GS.

Mientras que las entradas VIP cuestan £ 1,480 por persona y £ 1,482 por persona, dependiendo del paquete que elija.

El billete más barato de Viagogo se vende a £25 por persona y es para entrada general.

Mientras que las entradas VIP se pueden comprar por £2211 por persona.

David Benavidez vs Anthony Yarde – toda la información ¿Será la tercera la vencida? La estrella británica Anthony Yarde estará desesperado por finalmente hacerse con el estatus de campeón mundial después de dos intentos anteriores fallidos, pero tendrá que superar al poseedor del título de peso ligero del CMB, David Benavidez. La primera angustia de Yarde en el boxeo se produjo en 2019, cuando perdió una pelea por el cinturón de la OMB ante Sergey Kovalev. El gran bateador británico sufrió una parada en el octavo asalto en su choque por el título con Artur Beterbiev cuatro años después. Pero desde entonces, Yarde ha conseguido cuatro victorias consecutivas, lo que finalmente le valió una oportunidad contra el invicto as estadounidense Benavidez. MIRA BENAVIDEZ VS YARDE SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

¿Cuándo es David Benavidez vs Anthony Yarde y cómo puedo verlo?