Avance de la agencia libre de los Marineros: ¿El equipo buscará adiciones a los jardines?

Hace un año, los jardines de los Marineros se sentían listos mientras se acercaban a la temporada baja.

Seattle tenía a Randy Arozarena encerrado en el puesto titular del jardín izquierdo, el dúo de pelotón formado por Víctor Robles y Luke Raley compartiendo tiempo en el jardín derecho y Julio Rodríguez anclando al grupo en el jardín central.

“Creo que estamos mirando cómo avanzan nuestros jardines”, dijo Dipoto el último día de la temporada 2024.

¿Pero los fanáticos están mirando los mismos jardines para la temporada 2025? El cuarteto formado por Arozarena, Robles, Raley y Rodríguez regresa para 2026 y Dominic Canzone también se inserta en la ecuación del tiempo de juego.

“La situación de los jardines, nos gusta dónde estamos”, dijo Dipoto en una sesión de prensa de fin de temporada. “Nos gusta nuestra profundidad allí. Nos gusta nuestra calidad allí”.

El pelotón de Robles y Raley nunca se materializó debido a una lesión. Robles sufrió una separación en el hombro y una pequeña fractura en el hombro izquierdo el 6 de abril mientras realizaba una ridícula atrapada con salto hacia la red en territorio foul del AT&T Park. Regresó de la lista de lesionados el 23 de agosto, lo que en realidad fue antes de lo esperado.

Raley sufrió una distensión en el oblicuo el 28 de abril y no regresó hasta el 20 de junio. Lidió con los efectos molestos de la lesión durante la mayor parte de la temporada. También se perdió casi un mes (del 20 de julio al 16 de agosto) por espasmos en la espalda. Cuando regresó, no pudo encontrar tiempo de juego regular con Josh Naylor en la primera base, Jorge Polanco como bateador designado y Canzone en el jardín derecho.

Es justo preguntarse qué habría aportado el pelotón si estuviera sano durante toda una temporada o algo parecido.

La lesión de Raley le dio a Canzone otra oportunidad de demostrar que podía ser un contribuyente constante a nivel de la MLB.

En 82 juegos, registró una línea de .300/.358/.481 con 11 dobles, 11 jonrones, 32 carreras impulsadas, 20 bases por bolas y 59 ponches.

Por supuesto, el pelotón de Robles y Canzone tuvo problemas en la postemporada. Se combinaron para seis hits en 55 apariciones al plato entre los dos con 17 ponches en la ALDS y la ALCS.

Dipoto insistió en que resolver los problemas en primera y tercera base era la prioridad de esta temporada baja, pero ¿mejorar los jardines podría ser una adición de lujo o una mejora en la alineación si no pueden fichar a Naylor o traer a Polanco? Le permitiría a Canzone ver más juegos como bateador designado.

El nivel superior

Kyle Tucker

Cody Bellinger

Cualquiera de estos toleteros en el jardín derecho representaría una gran mejora en la alineación de los Marineros y un aumento importante en su nómina de jugadores. Es por eso que ninguna de las dos parece probable.

Tucker es considerado el mejor agente libre del mercado. El cuatro veces All-Star cumplirá 29 años en enero y buscará sacar provecho de un contrato de más de 10 años y 400 millones de dólares. ¿Suena eso como algo que harían los Marineros?

Bellinger realmente encaja en el hecho de que también puede jugar en la primera base a un alto nivel. Ha reconstruido su valor en las últimas temporadas mientras jugaba partidos en casa en Wrigley Field y Yankee Stadium. Así que es justo preguntarse qué tan beneficioso fue para sus números. Bellinger buscará algo cercano a los 200 millones de dólares en seis o siete años.

Lo mejor del resto (edad)

Trent Grisham (29) — En tres temporadas con los Padres (2021-2023) donde jugó en más de 130 juegos, conectó 14, 17 y 13 jonrones. En 143 juegos esta temporada con los Yankees, conectó 34 jonrones; curiosamente, sólo 13 llegaron en el Yankee Stadium. No va a batear para un promedio alto (.235) y va a dar boletos (82) y poncharse (137).

Harrison Bader (32) – Su racha de bateo más productiva llegó con su sexto equipo en nueve temporadas. En 50 juegos con los Filis, registró una línea de .305/.361/.463 con 11 dobles, un triple, cinco jonrones y 16 carreras impulsadas. Durante la mayor parte de su carrera ha bateado .240. Todavía puede jugar las tres posiciones de jardín a un alto nivel. Ahora es más bien un cuarto jardinero.

El resto

Jardineros izquierdos

Miguel Andújar (31)

Marcos Canha (37)

Willi Castro (29)

Michael Conforto (33)

Bryan De La Cruz (29)

Adam Frazier (34)

Austin Hays (30)

Sam Hilliard (32)

Connor Joe (33)

Jarred Kelenic (26)

Max Kepler (33)

Tommy Pham (38)

Rob Refsnyder (35)

Chris Taylor (35)

Álex Verdugo (30)

Jesse Winker (32)

jardineros centrales

Garrett Hampson (31)

Cedric Mullins (31)

Carril Thomas (30)

Tyler Wade (31)

Jardineros derechos