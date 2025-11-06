Avance de la agencia libre de los Marineros: ¿Podría Eugenio Suárez regresar a la tercera base?

Por segunda vez en tres años, se espera que los Marineros dejen a Eugenio Suárez como tercera base titular.

El 23 de noviembre de 2023, los Marineros cambiaron a Suárez a los Diamondbacks luego de una temporada durante la cual jugó en los 162 juegos, conectó 22 jonrones e impulsó 96 carreras, pero también se ponchó 214 veces. Sin un aumento real en el presupuesto de nómina, Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol de los Marineros, estaba tratando de crear cierta flexibilidad en la nómina al dejar a Suárez. Se pensaba que el poder de Suárez parecía tener una tendencia a la baja con la edad, mientras que su tasa de ponches solo aumentaría.

Suárez revirtió esa tendencia en Arizona. En 264 juegos en las últimas dos temporadas con los D’Backs antes de ser canjeado de regreso a Seattle en agosto, Suárez registró una línea de .253/.319/.513 con 47 dobles, 66 jonrones y 214 carreras impulsadas.

En su segunda etapa con Seattle, Suárez luchó por encontrar consistencia, registrando una línea de .189/.255/.428 en 53 juegos de temporada regular. Pero su grand slam ganador en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana no será olvidado pronto.

A diferencia de 2023, Suárez deja a los Marineros como agente libre por primera vez en su carrera. ¿Les gustaría a los Marineros traerlo de regreso para 2026? Por el precio correcto. No le darían al jugador de 34 años más de dos años de contrato y no gastarían más de $12-15 millones por año.

“Es difícil, porque haces lo mejor que puedes para tu equipo y quieres seguir adelante”, dijo Suárez a MLB.com después de la derrota ante los Azulejos en el Juego 7. “Pero es lo que es. Es un negocio. Y ahora mismo, mi mentalidad es ir a casa y disfrutar de mi familia”.

Sin Suárez, los Marineros podrían considerar al novato Ben Williamson como su titular mientras esperan que el gran prospecto Colt Emerson también pueda pasar a la tercera base por una temporada y servir como potencial compañero de pelotón.

Williamson es un destacado jugador defensivo que podría ser de élite. Pero no perfila ser mucho más que un bateador de nivel de reemplazo. Se espera que Emerson sea el campocorto titular en Tacoma cuando comience la temporada 2026, pero llegará a los entrenamientos de primavera con la oportunidad de competir por el puesto de tercera base si los Marineros no contratan a un tercera base establecido.

Si bien su enfoque admitido ha sido traer de regreso a Josh Naylor, ¿podrían regresar a Suárez o incluso intentar atacar a Alex Bregman, particularmente si no logran conseguir a Naylor?

He aquí un vistazo al mercado de agentes libres para tercera base.

Nivel superior

Alex Bregman

Eugenio Suárez

Después de una temporada en Boston, Bregman optó por salirse de un contrato que le habría pagado $80 millones durante las próximas dos temporadas para convertirse en agente libre. Firmó el contrato de tres años con un valor anual promedio alto cuando no pudo conseguir el contrato de cinco o seis años que buscaba la temporada baja pasada. Ahora con 32 años, ¿merece un contrato a largo plazo después de una temporada en Boston donde registró una línea de .273/.360/.462 con 28 dobles, 18 jonrones, 62 carreras impulsadas, 51 bases por bolas y 70 ponches en 114 juegos? Una grave lesión en el cuádriceps arruinó un buen comienzo de temporada y hubo algunos en Boston que sintieron que se prolongó hasta tarde, lo que le provocó problemas. Si busca cinco años, parece poco probable que reciba más de 25-28 millones de dólares por temporada.

Pero cuando esté sano, formará un gran equipo con su producción en el plato, su fuerte defensa en tercera y su experiencia en los playoffs.

Las incógnitas (edad entre paréntesis)

Hay un par de jugadores de cuadro de esquina de Japón que se espera que sean enviados a equipos de la MLB en las próximas semanas.

Munetaka Murakami (26) – Se le considera el mejor bateador de poder del béisbol profesional japonés. Bateador zurdo, conectó 56 jonrones en 2022 y siguió con 31 y 33 jonrones en las siguientes dos temporadas. Una distensión en el oblicuo lo mantuvo fuera durante gran parte de esta temporada, pero en 56 juegos con Yakult, registró una línea de .283/.379/.663 en 224 apariciones en el plato, incluyendo 22 jonrones, 47 carreras impulsadas, 32 bases por bolas y 64 ponches.

No se le considera un jugador defensivo de élite y el consenso general entre los cazatalentos profesionales es un movimiento a la primera base en los próximos años. Dada su edad, obtendrá un contrato de varios años. ¿Será similar o mayor que el contrato de cinco años y $90 millones que Masataka Yoshida firmó con los Medias Rojas a los 29 años?

Kazuma Okamoto (30) – Una lesión en el codo le hizo perderse una gran parte de su temporada con Yomiuri esta temporada. En 69 juegos, el bateador derecho Okamoto registró una línea de .327/416/.598 en 293 apariciones en el plato con 21 dobles, 15 jonrones, 49 carreras impulsadas, 33 bases por bolas y sólo 33 ponches. De 2018 a 2024, promedió 34 jonrones por temporada, incluidos 41 en 2023.

Pero los problemas en el codo podrían obligarlo a pasar a la primera base. Se pensó que era necesario mudarse si llegaba a la MLB.

Lo mejor del resto

Luis Rengifo (29) — Un bateador ambidiestro que ha mostrado destellos de ser un bateador sólido con mínima consistencia. Rengifo también puede jugar en segunda y primera base, aunque no se le considera ni siquiera un defensor promedio en ninguna de las posiciones. Viene de una mala temporada. En 147 juegos, registró una línea de .238/.287/.335 con 16 dobles, nueve jonrones, 43 carreras impulsadas, 10 bases robadas, 33 bases por bolas y 114 ponches.