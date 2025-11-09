Avance del baloncesto masculino: equipos de la Mission League cargados de talento

Si cree que el fútbol de la Trinity League es el mejor del país, entonces la Mission League podría ser su equivalente en baloncesto masculino esta temporada.

“Está fuera de serie”, dijo el entrenador de Harvard-Wesltake, David Rebibo, al describir el talento de los ocho equipos de la Mission League.

“Es absolutamente ridículo”, dijo el entrenador de Chaminade, Bryan Cantwell. “Podríamos tener a los ocho equipos potencialmente entre los 30 mejores del sur de California”.

Las transferencias, los estudiantes de primer año prometedores y el desarrollo de jugadores jóvenes han preparado el escenario para un calendario de la liga en enero que permitirá a los fanáticos ver a los jugadores que pronto aparecerán en la televisión de fin de semana para equipos de baloncesto universitario o en las plantillas de la NBA.

Harvard-Westlake ha ganado siete títulos de liga consecutivos y permanece en la lista de títulos. El entrenamiento es tan bueno en la liga y el talento tan abundante que no sería una sorpresa si varios equipos ganaran títulos de la Sección Sur dependiendo de las divisiones en las que se encuentren.

No es que la liga no tuviera talento antes de esta temporada, pero Cantwell señaló: “Simplemente hay más en todos los equipos”.

Todos los equipos, excepto Harvard-Westlake, agregaron estudiantes transferidos esta temporada. Los más grandes fueron Brandon McCoy, estudiante de último año de St. John Bosco, que fue a Sierra Canyon, Cherif Millogo, de 7 pies 3 pulgadas, que llegó a St. Francis desde Boston y Sam Mbingazo, de 6-9, que regresó a Bishop Alemany después de jugar en Iowa Prep la temporada pasada.

Sin embargo, se sufrió una gran pérdida en Sherman Oaks Notre Dame, donde Tyran Stokes (6-7), clasificado número 1 por muchos en la generación de 2026, no jugará para los Caballeros. Se retiró de la escuela la semana pasada. Hay otros dispuestos a ayudar a sustituirlo.

Zachary White se ha comprometido con San Diego State y NaVorro Bowman ha mejorado tanto que se ha convertido en uno de los mejores prospectos de la generación de 2027.

Sierra Canyon podría iniciar una alineación únicamente de transferencias, con Maximo Adams en su segunda temporada con los Trailblazers y uno de los mejores jugadores de la generación de 2026. Brannon Martinsen, un senior de 6-6, llegó procedente de JSerra.

Maximo Adams de Sierra Canyon abraza al entrenador Andre Chevalier. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Harvard-Westlake no va a ninguna parte, con el regreso del destacado guardia senior Joe Sterling, un compromiso de Texas, el centro senior Dominique Bentho y los guardias Pierce Thompson, Amir Jones y Cole Holden. Crespi devuelve a los gemelos Barnes, Isaiah y Carter.

“Hay entre tres y cinco jugadores de la División 1 en cada equipo con potencial D1 entre los estudiantes de segundo y tercer año”, dijo Rebibo. “La clase senior en esta liga es irreal. Hace que la liga sea tan competitiva como lo ha sido en mucho tiempo”.

Como si el talento no fuera suficiente atractivo, está el entrenador. La ex estrella de los Lakers, Derek Fisher, quien solía entrenar a los New York Knicks, está en su tercera temporada en Crespi y nadie se siente intimidado entrenando contra él. Bryan Cantwell de Chaminade, Todd Wolfson de St. Francis y Andre Chevalier de Sierra Canyon son entrenadores veteranos que han ganado campeonatos de sección. Loyola tiene un entrenador de primer año, Cam Joyce, de Ohio, y Mike DuLaney guió al obispo Alemany a un título estatal de la División III en 2024.

“Va a ser realmente competitivo y muy divertido”, dijo Cantwell.

En todo el sur de California hay muchos prospectos de élite. Está Jason Crowe Jr. de Inglewood, que se dirige a Missouri; Luke Barnett de Mater Dei, con destino a Kansas; el base junior de alto puntaje Gene Roebuck de La Mirada; Georgia Tech compromete a Kaiden Bailey de Santa Margarita; los mejores transferidos de segundo año, Evan Willis y Shalen Sheppard de Crossroads; Christian Collins de St. John Bosco, fuertemente reclutado; el dinámico guardia senior Josiah Johnson de Mayfair; el destacado guardia senior Isaiah Rogers de Corona Centennial; 6-11 Josh Irving de Pasadena, quien se ha comprometido con Texas A&M; Kevin Keshishyan, junior en ascenso de 6-6 de Los Altos.

Dos de los mejores escoltas de la Trinity League. Georgia Tech compromete a Kaiden Bailey de Santa Margarita y Kansas compromete a Luke Barnett de Mater Dei. pic.twitter.com/sjjy8EWC1p – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 5 de noviembre de 2025

En cuanto a equipos, Sierra Canyon, Santa Margarita, St. John Bosco, Redondo Union, Rolling Hills Prep, Harvard-Westlake, Corona Centennial y Damien parecen encaminados al estatus de mejores equipos.

Desafortunadamente, la Sección de la Ciudad ha visto a la mayoría de sus mejores jugadores transferirse o graduarse. Palisades es el favorito de pretemporada con la llegada de los gemelos Popoola de 6-6, Elijah y Olujimi, juniors de Las Vegas.