Baloncesto de preparación: el debut de Brandon McCoy en Sierra Canyon es un festival de volcadas

Finalmente autorizado por la Sección Sur para jugar para Sierra Canyon después de transferirse de St. John Bosco, Brandon McCoy desató cinco espectaculares mates consecutivos en el último cuarto el sábado por la noche en Pauley Pavilion para enviar a los Trailblazers a una victoria 60-45 sobre JSerra en el Trinity-Mission League Challenge.

Terminó con 25 puntos, incluidos nueve mates. JSerra (4-1), después de anotar sólo dos puntos en el segundo cuarto y quedarse atrás 31-21 en el entretiempo, se recuperó y se acercó a 43-39 en el último cuarto. Fue entonces cuando McCoy, quien fue retirado en el tercer cuarto por cuatro faltas, lideró una ofensiva de 10-0 con cuatro mates.

“Estaba realmente emocionado de jugar”, dijo McCoy, quien se perdió el primer partido de Sierra Canyon mientras esperaba la autorización de la Sección Sur. “Estoy feliz de estar ahí. Soy un niño de California. Jugar en el histórico Pauley Pavilion fue genial”.

Earl Bryson anotó 19 puntos para JSerra.

Santa Margarita 77, Sherman Oaks Notre Dame 73: Con una desventaja de 10 puntos después del primer cuarto, los Eagles se recuperaron detrás de Brayden Kyman, quien terminó con cinco triples y 28 puntos en la arena que su hermano, Jake, solía hacer triples.

“Fue muy divertido y estoy muy agradecido de estar aquí”, dijo.

NaVorro Bowman de Notre Dame anotó 34 puntos.

Cherif Millogo, de 7 pies 4 pulgadas, de St. Francis, hace un mate en la derrota ante Orange Lutheran en Pauley Pavilion. (Craig Weston)

San Juan Bosco 57, Harvard-Westlake 55: Christian Collins anotó 37 puntos para recuperar a los Bravos de un déficit de ocho puntos en el medio tiempo.

El estudiante de primer año Tariq Johnson de Servite anota 16 puntos y logra tres victorias con una victoria por 61-60 sobre Loyola. Obtiene un par de zapatos LeBron James 23 como jugador del juego. pic.twitter.com/UwRmWRXNUG – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 22 de noviembre de 2025

Servita 62, Loyola 61: El estudiante de primer año Tariq Johnson anotó un triple faltando 3,8 segundos para darle la victoria a los Frailes. Terminó con 16 puntos.

Orange Luterano 58, San Francisco 49: Noah Zeola anotó 19 puntos y Josh King 18 para los Lancers. Se combinaron para nueve triples en Pauley Pavilion. Cherif Millogo anotó 17 puntos y 21 rebotes para St. Francis.

Crean Luterano 71, Campbell Hall 57: Chadrick Mpoyi, un estudiante de último año de 6 pies 11 pulgadas que se dirige a Minnesota, anotó 26 puntos para Crean Lutheran.

Crespi 90, Mater Dei 59: Pasando el balón con desinterés, los celtas lograron la victoria en el Pauley Pavilion. Isaiah Barnes, jugando en la arena en la que alguna vez jugó su padre, Matt, anotó 23 puntos y acertó cuatro triples.

“Oh hombre, me encanta”, dijo Isaiah.

Los celtas obtuvieron un resultado equilibrado. Cayman Martin anotó 19 puntos, Nickon Daei 16 y Christian Tshina-Nzambi 15. Richie Ramírez anotó 26 puntos para Mater Dei.

Catedral 71, Santa Clara 41: Michael Taylor Jr. anotó 25 puntos para los Phantoms.

Chaminade 82, Chaparral 60: El estudiante de primer año Braylon Sherwood anotó 25 puntos y el estudiante de segundo año Troy Arthon agregó 20 puntos para los Eagles.

Encrucijada 58, Taft 49: Evan Willis, un estudiante de segundo año transferido de Mater Dei, anotó 20 puntos y 12 rebotes en su debut con Crossroads.

Redondo Unión 68, Arizona Sunnyslope 64: SJ Madison y Chris Sanders anotaron 18 puntos cada uno para derrotar a un equipo clasificado a nivel nacional.

Pueblo cristiano 96, Palisades 68: El estudiante de primer año Will Conroy lideró a los Crusaders 3-0 con 23 puntos.

Valencia 65, Agoura 53: Steve Irons anotó 20 puntos y 10 rebotes para los Vikings, que estaban 3-0.

Eastvale Roosevelt 81, Rancho Cucamonga 52: Cam Anderson anotó 20 puntos y Travis Walton Jr. 17 puntos para Roosevelt.

Mira Costa 63, Bonita 47: Paxx Bell terminó con 16 puntos y 11 rebotes.

Damián 68, Cañón de Anaheim 59: Los Spartans (4-0) ganaron el campeonato del torneo Sunny Hills gracias a 32 puntos y nueve triples de Zaire Rasshan.

baloncesto femenino

Sherman Oaks Notre Dame 65, Palisades 50: Zi Kennybrew lideró a Notre Dame con 14 puntos y MaZiya Randolph añadió 13 puntos y 10 rebotes.

Ontario Christian 91, Phoenix O’Connor 37: Kaleena Smith terminó con 35 puntos para el 2-0 de Ontario Christian.