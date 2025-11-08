Beau Greaves, de 21 años, revela lo que ha hecho vencer a Luke Littler en los dardos mientras apunta a un sorprendente lugar en la Premier League

BEAU GRAVES dice que su increíble victoria sobre el campeón mundial Luke Littler le ha dado un enorme impulso de confianza.

El joven de 21 años de Doncaster hizo historia el mes pasado, cuando se convirtió en la primera jugadora en llegar a una final mundial juvenil, superando a Littler 6-5.

Greaves le dijo a la BBC: “Cuando vencí a Luke, me dio un gran impulso de confianza.

“Supongo que me ha faltado confianza a lo largo de los años, y ahora tengo un poco de ella”.

Cinco veces campeón del mundo Raymond van Barneveld cree que una fuerte actuación en próximo PDC Mundial del mes Campeonato Podría ver a Greaves conseguir uno de los ocho lugares de la Premier League.

Van Barneveld dijo a SunSport: “Con suerte, si le va bien en el Campeonato Mundial, puedo garantizarles que conseguirá un billete a la Premier League”.

Pero Greaves dijo que tendría que hacer algo loco para llegar allí: “No puedo imaginar que conseguiría la Premier League a menos que tuviera una racha loca.

“Pero… no diría que no. Quizás sea demasiado para mí, pero sería emocionante, ¿no?”

La Premier League comienza en febrero y dura 17 jueves seguidos por la noche.

Los cuatro primeros del ranking mundial se clasifican automáticamente, con cuatro puestos adicionales ‘comodines’ disponibles. Pero Greaves se mantuvo humilde.

Y añadió: “La gente dice que la Premier League es un poco plana y aburrida, pero yo siempre termino viéndola todas las semanas.

“Sería fantástico jugar, pero no creo que lo merezca en comparación con los demás jugadores”.

Littler, que llegó a la final mundial en 2024 y ganó el título un año después, quedó atónito por la actuación de Greaves.

Promedió 105 y consiguió el triunfo decisivo con una pierna de 11 dardos, preparando una final mundial juvenil contra Gian van Veen el 23 de noviembre.

Greaves también terminó la Serie Femenina del PDC con una racha de 86 victorias consecutivas, obtuvo una tarjeta de gira profesional de dos años y jugará en Alexandra Palace a partir del 11 de diciembre en el Campeonato Mundial.

Antes de eso, se enfrenta al Grand Slam de Dardos a partir del sábado, enfrentándose al ex número uno del mundo Michael van Gerwen.

Lista de campeones del mundo de dardos de todos los tiempos A CONTINUACIÓN se muestra una lista de campeones mundiales de dardos por año. La lista no no Incluye ganadores de la era pre-Professional Darts Corporation (PDC) o campeones mundiales de BDO. Eso significa que Raymond van Barneveld, por ejemplo, sólo aparece una vez (Barney también ganó cuatro títulos BDO) y ninguno de los cinco títulos BDO de Eric Bristow está incluido. 1994 – Dennis Priestley

1995 – Phil Taylor

1996 – Phil Taylor (2)

1997 – Phil Taylor (3)

1998 – Phil Taylor (4)

1999 – Phil Taylor (5)

2000 – Phil Taylor (6)

2001 – Phil Taylor (7)

2002 – Phil Taylor (8)

2003 – Juan parte

2004 – Phil Taylor (9)

2005 – Phil Taylor (10)

2006 – Phil Taylor (11)

2007 – Raymond van Barneveld

2008 – Juan Parte (2)

2009 – Phil Taylor (12)

2010 – Phil Taylor (13)

2011 – Adrián Lewis

2012 – Adrián Lewis (2)

2013 – Phil Taylor (14)

2014 – Michael van Gerwen

2015 – Gary Anderson

2016 – Gary Anderson (2)

2017 – Michael van Gerwen (2)

2018 – Rob Cruz

2019 – Michael van Gerwen (3)

2020 – Peter Wright

2021 – Precio de Gerwyn

2022 – Peter Wright (2)

2023 – Michael Smith

2024 – Lucas Humphries

2025 – Lucas Littler La mayoría de los títulos mundiales 14 – Phil Taylor

3 – Michael van Gerwen

2 – John Part, Adrian Lewis, Gary Anderson, Peter Wright

1 – Dennis Priestley, Raymond van Barneveld, Rob Cross, Gerwyn Price, Michael Smith, Luke Humphries, Luke Littler

Su grupo también incluye al dos veces campeón Gary Anderson y al alemán Niko Springer. Los dos primeros avanzan.

Greaves concluyó: “Realmente no me importa contra quién juegue ahora.

“Simplemente entro con la mente abierta, trato de ser positivo y disfrutar el juego. Si lo disfrutas, practicas duro y trabajas en ello, los resultados llegarán”.