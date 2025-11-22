Beau Greaves quiere seguir los pasos de Fallon Sherrock mientras se prepara para conocer a su oponente debut en el Campeonato Mundial.

BEAU GREAVES quiere ser abanderada de los dardos femeninos como Fallon Sherrock.

La mejor lanzadora del planeta será la persona que todos querrán evitar en el sorteo de mañana del Campeonato Mundial del PDC.

Hoy se enfrenta al campeón europeo Gian van Veen por televisión en la final mundial juvenil en Butlin’s Minehead.

Para llegar allí, Greaves venció a Luke Littler por 6-5 en la semifinal del mes pasado, pero el partido no se transmitió en vivo.

Sherrock, de 31 años, venció a dos hombres en el escenario mundial hace seis años.

Y a Greaves, de 21 años, le gusta la idea de mejorar la posición de las mujeres en los dardos.

Ella dijo: “Estoy muy feliz de intentar ser esa persona. De intentar abrirme camino en el deporte como lo hizo Fallon. Intentar promoverlo más”.

“Dardos está muy orientado a los hombres, las mujeres están al fondo.

“Sería bueno estar un poco más al mismo nivel.

“Estoy muy feliz de intentar hacer eso. Quiero hacerlo”.

El actual campeón mundial, Littler, de 18 años, es un gran admirador de Greaves, quien tiene una tarjeta PDC Tour Card de dos años a partir de la próxima temporada.

Greaves conoce al número uno del mundo, Littler, desde que tenía diez años y esa victoria en semifinales contra él en Wigan fue la primera sobre la estrella de Warrington.

La mujer de Yorkshire dijo: “Fue un gran partido. Luke no falló mucho. Ambos estábamos en la zona.

“Estuvo absolutamente sano después de eso. Lo he visto todo en Facebook. Me he beneficiado mucho, incluso solo un juego.

“Debido a que vencer a Luke me hizo estar más presente, fue algo grande. Me he beneficiado de ello. Quiero tener más seguidores”.

“Eso podría significar que más niñas se dediquen a los dardos.

“Espero que las jóvenes que juegan puedan ver que puedes tener una carrera en los dardos, incluso si eres mujer”.