Brayden Kyman es el último miembro de la familia en tocar en Pauley Pavilion

Cuando eres un periodista deportivo que cubre los deportes de la escuela secundaria en el sur de California desde la década de 1970, conoces a muchas familias deportivas que van y vienen.

Será el fin de una era para una de mis familias favoritas, los Kyman. Bernie era el patriarca. Entrenó y fue director deportivo en tantas escuelas secundarias que podría haber usado una camiseta de mascota diferente todos los días durante semanas. Estuvo en Daniel Murphy, Los Ángeles, St. Bonaventure, Moorpark, Chaminade (dos veces), Bishop Alemany, Littlerock, Cal Lutheran y Pierce College (dos veces).

Su hijo, Coley, se convirtió en una estrella del fútbol y el voleibol en Reseda en la década de 1980, luego en el mariscal de campo titular en Cal State Northridge y en un jugador de voleibol del Salón de la Fama de los Matadores. La esposa de Coley, Michelle, ganó un campeonato nacional jugando para el equipo de voleibol femenino de UCLA. Tuvieron dos hijos, Jake y Brayden.

Jake ayudó a Santa Margarita a ganar un campeonato de baloncesto de la División 1 de la Sección Sur en 2019, luego pasó tres años en UCLA antes de transferirse al este de Washington.

El último de los Kyman es Brayden, un estudiante de último año de 6 pies 7 pulgadas en Santa Margarita y un compromiso del estado de Washington que jugará el sábado por primera vez donde alguna vez jugaron su padre, su madre y su hermano: el Pauley Pavilion de UCLA. Santa Margarita se enfrenta a Sherman Oaks Notre Dame en un partido de baloncesto a las 7 pm como parte de una exhibición que dura todo el día.

“Una vez que lo vi en el programa, me sentí muy agradecido y muy emocionado”, dijo Brayden. “Mi hermano jugó allí, mis padres jugaron allí. Es como un momento de cierre del círculo”.

¡El mundo perdió a UNO REAL el lunes! Estoy muy agradecida por el amor incondicional de mi padre. Él me enseñó lo que realmente significa dar TU PALABRA. Compromiso, Lealtad y Carácter es como vivió y fue un ejemplo para mí y mis hijos. pic.twitter.com/xC2D1QsboK —Coley Kyman (@ColeyKyman16) 17 de abril de 2019

Su abuelo murió en 2019 a la edad de 78 años. Brayden dijo que aprendió mucho de un hombre que siempre creyó en el carácter y el compromiso.

“Él me enseñó mucho a mí y a mi padre, algo que me pasó a mí: trabajar duro y mantenerte concentrado en lo que quieres hacer en la vida”, dijo.

Sus padres jugaron voleibol profesionalmente, por lo que han sido buenos modelos a seguir y cajas de resonancia sobre qué esperar en el viaje universitario.

“Siempre me dan los mejores consejos, ya sea sobre recuperación o sobre un juego”, dijo. “Ellos me apoyan”.

Santa Margarita regresa con cuatro titulares esta temporada y comenzó la temporada como el equipo número 2 en Southland según The Times. Kyman ya ha logrado algo que pocos jugadores importantes están haciendo en estos días: permanecer desde la temporada de primer año hasta la temporada de último año.

“Ha pasado súper rápido”, dijo. “Recuerdo que ayer era estudiante de primer año. Estoy agradecido por la experiencia de estar aquí los cuatro años. Sé que eso no es tan común ahora”.

Después de que Brayden se gradúe, sus padres se mudarán a Montana. Les permite conducir unas cinco horas hasta sus partidos en Pullman, Washington, mientras disfrutan de estar lejos de la vida de la gran ciudad. Simplemente no esperes que Brayden pase el rato en Montana. Deja claro que es un chico de California de por vida.

“Creo que es una locura”, dijo. “He vivido en la misma casa [in Aliso Vijeo] toda mi vida. Voy a visitarlo unos días, pero no una semana entera”.

También puede visitar a su hermano Jake, que vive en Austin, Texas, y es cineasta. Brayden quiere seguir jugando baloncesto todo el tiempo que pueda y luego convertirse en entrenador.

Ha sido maravilloso ver a los Kyman dejar su huella en la historia del deporte del sur de California.

Sesión diurna el sábado en Pauley Pavilion

Servite vs. Loyola, 9:30 horas

Orange Lutheran vs. St. Francis, 11 am

Crean Lutheran contra Campbell Hall, 12:30 p.m.

Mater Dei vs. Crespi, 14 h

Sesión nocturna

JSerra contra Sierra Canyon, 5:30 p.m.

Santa Margarita vs.Sherman Oaks Notre Dame, 7 p.m.

San Juan Bosco contra Harvard-Westlake, 8:30 p.m.