Bronny James muestra su mejora para los Lakers con escasez de personal

La jugada puso de pie a todo el banquillo de los Lakers. El pase elevado de Austin Reaves y la volcada a dos manos de Bronny James provocaron un rugido de la multitud.

La enfática volcada contra Miami fueron los primeros puntos de James de la temporada, pero los vio como solo dos más en lo que espera sea un largo viaje en la NBA.

“Fue simplemente un momento normal para mí”, dijo James, sin siquiera tener que ocultar una sonrisa después de la práctica de tiro de los Lakers el sábado, casi una semana después del momento destacado. “… Quiero seguir haciendo eso, pero tengo que seguir dándolo todo, seguir jugando duro, corriendo en transición y haciendo paradas en el lado defensivo para mi equipo”.

James está tratando de hacer sus contribuciones, tanto grandes como pequeñas, sucesos regulares para los escasos Lakers mientras continúan cavando en su banco.

Reaves se perderá su tercer partido consecutivo el sábado cuando los Lakers comiencen una gira de cinco partidos contra los Atlanta Hawks. Las imágenes revelaron una leve distensión en la ingle derecha de Reaves, dijo el entrenador JJ Redick el sábado, pero el dolor del guardia es “realmente bajo” y el equipo continúa manteniéndolo fuera como medida de precaución. Reaves está de viaje con el equipo, y tiene planeada una salida de golf con James y Redick para el próximo día libre, y podría regresar durante el viaje.

James ha jugado en cada uno de los últimos tres partidos con Reaves fuera, incluidos 19 y 20 minutos en victorias sobre Miami y Portland, respectivamente. Se confió en él en situaciones de presión en el último cuarto en ambas victorias y terminó con tres robos contra el Heat. Dio seis asistencias sin pérdidas de balón la noche siguiente contra los Trail Blazers y también anotó cinco puntos cuando los Lakers ganaron sin Reaves, LeBron James o Luka Doncic.

“Listo para aprovechar los momentos que tengo cuando nuestros muchachos están fuera”, dijo James. “Voy a seguir siendo agresivo”.

Cada aparición es un paso mientras el joven de 21 años lucha por convertirse en un jugador regular de la rotación. Para llegar allí, Redick dijo que el ex guardia de la USC necesita comenzar esforzándose físicamente, siendo un defensor disruptivo y desarrollándose como un tirador confiado.

James dijo que su objetivo principal es “salir hasta que esté muerto de cansancio”. Se ganó la aprobación de Redick por jugar duro.

Cuando James se unió por primera vez a los Lakers el año pasado como su selección de segunda ronda, Redick recordó que el novato recibiría un pase durante los juegos iniciales, haría una pausa, driblaría o intentaría movimientos innecesarios. Era “lo opuesto a la mentalidad del punto cinco”, dijo Redick, refiriéndose a la idea de que los jugadores deberían decidir disparar, driblar o pasar dentro de los 0,5 segundos de recibir el balón.

“Ahora ha desarrollado una gran mentalidad de punto cinco”, dijo Redick antes de que los Lakers jugaran contra Portland el 3 de noviembre. “Está listo para atrapar y disparar en todo momento”.

El escolta de los Lakers, Bronny James, lanza una volcada a dos manos contra el Heat el domingo pasado. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

James anotó un triple decisivo en el último cuarto contra Portland para poner a los Lakers arriba por cinco. Le dio crédito a su tiempo con los South Bay Lakers y a su trabajo con el entrenador de desarrollo de jugadores Ty Abbott por ayudarlo a sentirse cómodo con las decisiones en fracciones de segundo.

Con su compañero armador Nick Smith Jr. en un contrato de dos vías, es probable que Smith maneje más responsabilidades con el balón durante las asignaciones de la G League esta temporada, dijo Redick, dándole a James oportunidades de desarrollar su juego sin balón.

Eso es sólo si James, que tiene un contrato estándar, alguna vez va a South Bay. Los Lakers lesionados podrían necesitarlo más en su banquillo.

El guardia Gabe Vincent se ha perdido siete partidos debido a un esguince de tobillo, pero está progresando durante el trabajo en la cancha con el entrenador asistente Lindsey Harding. Vincent no ha trabajado mediante contacto o ejercicios uno a uno; Se proyectaba que estaría fuera de dos a cuatro semanas, pero Redick estimó que estará fuera por más de tres, lo que podría ponerlo en camino de regresar después de que concluya el viaje de cinco juegos en Milwaukee el 15 de noviembre.

LeBron James será reevaluado en una o dos semanas después de progresar a la actividad de contacto, comenzando con el trabajo individual con los entrenadores. El hombre de 40 años no se unió al equipo en el camino para el inicio del viaje que pasará por Charlotte, Oklahoma City, Nueva Orleans y Milwuakee.

Conjunto de la lista de South Bay

El equipo de la G League de los Lakers estableció su plantel el sábado para la noche inaugural, con los jugadores bidireccionales Smith, quien anotó 25 puntos en la victoria sobre los Trail Blazers la semana pasada, Christian Koloko y Chris Mañon. También están en el equipo Jace Carter, Jarron Cumberland, RJ Davis, Luke Goode, Tevian Jones, Arthur Kaluma, Augustas Marčiulionis, Drew Timme y Anton Watson.