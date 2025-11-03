Cal Raleigh de los Marineros nombrado finalista para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana

Los tres finalistas de cada uno de los premios anuales de las Grandes Ligas de Béisbol votados por la Asociación de Escritores de Béisbol de América fueron anunciados el lunes durante un especial en MLB Network.

Para aquellos interesados ​​en el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, un tema de gran debate en los últimos meses de la temporada 2025, el anuncio fue una formalidad de tres jugadores en lo que durante mucho tiempo ha sido una carrera de dos caballos entre Cal Raleigh y Aaron Judge.

Raleigh tuvo una temporada récord en 2025 que tal vez nunca sea replicada por otro receptor, registrando una línea de .247/.359/.589 en 705 apariciones al plato mientras lideraba la MLB en jonrones (60) y la Liga Americana en carreras impulsadas (125). Superó el récord de Salvador Pérez de más jonrones en una temporada por parte de un receptor (48), así como el récord de Mickey Mantle de más jonrones en una temporada por parte de un bateador ambidiestro (54).

Terminó con más de 20 jonrones desde cada lado del plato, algo que ningún bateador ambidiestro ha hecho en la historia de la MLB. Tuvo 11 juegos en los que conectó múltiples jonrones, lo que empató un récord de la MLB que comparten Hank Greenberg de los Tigres (1938), Sammy Sosa de los Cachorros (1998) y Aaron Judge de los Yankees (2022). ​

En defensa, Raleigh atrapó 1.072 entradas, la mayor cantidad en la Liga Americana, y no permitió un pase.

Judge armó una temporada ofensiva que fue casi absurda. En 152 juegos, lideró la MLB con un promedio de bateo de .331, porcentaje de embase de .457, porcentaje de slugging de .688, porcentaje de slugging de embase de 1.144 con 30 dobles, dos triples, 53 jonrones, 114 carreras impulsadas, 124 bases por bolas y 137 carreras anotadas.

Jugó 95 partidos en los jardines, pero estuvo limitado en gran medida al bateador designado en los últimos meses de la temporada debido a un problema en el brazo.

El tercera base de los Guardianes, José Ramírez, fue el tercer candidato. Bateó .283 con 30 jonrones.

El ganador de los premios MVP se anunciará en MLB Network el 13 de noviembre a las 3 p. m., hora del Pacífico.

Esta historia se actualizará.