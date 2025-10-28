Cal Raleigh y Julio Rodríguez pronto podrían no ser los únicos nombres conocidos de los Marineros

El 21 de marzo de 2024, un aficionado fue invitado al palco de prensa del Peoria Sports Complex en Arizona. En un empate 3-3 en el entrenamiento de primavera entre los Marineros y los Rojos, al joven se le asignó la tarea de actuar como locutor público durante la parte baja de la cuarta entrada. Después de que el primer bate Mitch Garver se ponchara, el niño se inclinó hacia el micrófono y rápidamente encontró su rival.

“Ahora bateando: Cal… oh”.

Se detuvo, dejando el aire vacío, mirando siete letras, recitandolas en silencio. En lugar de distorsionar las vocales y consonantes, no dijo nada y el turno al bate continuó sin él.

Raleigh – pronunciado rah-lee – todavía no era un nombre conocido.

Consideremos cuánto ha sucedido en los 19 meses transcurridos desde entonces. Raleigh es el actual campeón del Home Run Derby y puede ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, después de conectar más jonrones que cualquier receptor, bateador ambidiestro o Mariner en una temporada. Julio Rodríguez superó los 30 jonrones y las 30 bases robadas por segunda vez a los 24 años. Bryan Woo emergió como el as de los Marineros, lo cual es mucho decir considerando la competencia. Andrés Muñoz se convirtió en uno de los mejores cerradores del béisbol. Josh Naylor, Eugenio Suárez y Randy Arozarena ampliaron la alineación de Seattle en dos fechas límite de cambios diferentes.

Los Marineros ganaron la Liga Americana Oeste en 2025 y quedaron a ocho outs de la Serie Mundial.

Raleigh, Rodríguez and Co. se han convertido en el equivalente en béisbol de los nombres conocidos.

Puede que haya más por venir.

“Esto es un poco diferente. Tenemos un equipo maduro y desarrollado”, dijo el jueves el presidente de operaciones de béisbol, Jerry Dipoto, cuando se le preguntó cómo planean los Marineros desplegar su grupo de prospectos. “Tenemos varios jugadores estrella en el campo que creo que el mundo en general acaba de descubrir que son estrellas. Tendremos que ser un poco más selectivos con la forma en que implementamos a nuestros jugadores jóvenes. Pero ellos van a desempeñar un papel importante en lo que hacemos ahora y en el futuro. Así es como se sostiene”.

En Seattle ha sido difícil lograr un éxito sostenido. Después de que los Marineros ganaron la División Oeste de la Liga Americana en 1995, tuvieron marca de 85-76 y terminaron 4.5 juegos atrás la temporada siguiente. Después de caer en la ALDS en 1997, cayeron por debajo de .500 tanto en 1998 como en 1999. Después de ganar un récord de MLB de 116 juegos de temporada regular en 2001… bueno, ya sabes lo que pasó después. Después de romper una sequía de playoffs de 21 años en 2022, terminaron a un juego del comodín durante dos temporadas consecutivas.

Aquí rara vez se producen secuelas exitosas.

Entonces, ¿por qué deberíamos creer que lo mejor está por llegar? Porque Raleigh (28) y Rodríguez (24), las piezas centrales de Seattle, están en su mejor momento y firmaron para el futuro previsible. Porque la rotación, que también incluye a Logan Gilbert, George Kirby, Bryce Miller y Luis Castillo, permanece intacta. Porque los contratos de Mitch Haniger y Garver están a punto de cancelarse, lo que (es de esperar) ayudará a volver a contratar a Naylor y mejorar en otros aspectos. Porque los Astros ya no son inevitables.

Porque ningún otro equipo (aparte, tal vez, de los Dodgers) tiene una mejor combinación de jugadores actuales y prospectos futuros. Ya llegaron el segunda base Cole Young, el tercera base Ben Williamson y el receptor Harry Ford. El tercera base y campocorto Colt Emerson (el prospecto No. 9 de la MLB), el lanzador abridor Kade Anderson (No. 23), el jardinero slugging Lázaro Montes (No. 29), el segunda base Michael Arroyo (No. 63) y el lanzador ambidiestro Jurrangelo Cijntje (No. 90) deberían seguir en las próximas temporadas. Los Marineros promocionan a ocho de los 100 mejores prospectos de la MLB, más que cualquier otro equipo.

Siendo realistas, el ascenso de Raleigh no es replicable.

Pero todos hemos visto la diferencia que pueden hacer 19 meses.

“Tenemos una gran base, universalmente, uno de los mejores sistemas agrícolas del béisbol en términos de prospectos de alto nivel, preparación de esos prospectos, muchachos que están cerca y listos. Estamos entusiasmados con eso”, dijo Dipoto. “Miro al núcleo de nuestro equipo, y la mayoría de ellos tienen entre 20 y 30 años. La mayoría de ellos están teniendo lo que deberían ser los mejores años de su carrera.

“Nuestra rotación inicial regresa por completo. Tenemos jugadores centrales como Cal, Julio y JP”. [Crawford] a través de los jugadores medios y jóvenes que pueblan otros lugares del campo, veteranos productivos en todo el campo que regresan. Estamos justo en el mejor momento de lo que deberíamos estar haciendo”.

En las próximas temporadas, los Marineros deberían hacer aún más.

“Hemos logrado cosas como equipo que no se habían hecho antes para este equipo, esta franquicia”, dijo Rodríguez el lunes después de que la temporada de los Marineros terminó abruptamente en Toronto. “Todos y cada uno de los muchachos pusieron mucho trabajo y esfuerzo durante todo este año y dedicación. Literalmente, muchísimo. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho este año”.

Aun así, lo diré, lo mejor está por llegar.

No porque ahora todo el mundo sepa el nombre de Raleigh. Porque, muy pronto, debería haber muchos más nombres por conocer.