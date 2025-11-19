Calendario completo, resultados y canal de televisión mientras Luke Littler busca otro título

Las finales del Players Championship están de vuelta en Butlin’s Minehead.

Es el último gran torneo antes del Campeonato Mundial en Alexandra Palace en diciembre.

Luke Humphries ganó este título el año pasado, venciendo a su rival Luke Littler 11-7 en una final emocionante.

Pero Littler, que es el nuevo número uno del mundo, llega al torneo en una forma impresionante después de levantar el trofeo del Grand Slam de Dardos la última vez.

El Players Championship utiliza sus propias clasificaciones después de 34 eventos más pequeños a lo largo del año.

Y significa que Humphries y Littler se enfrentan a empates difíciles, ya que ambos están clasificados fuera del top 30.

¿Cuándo son las finales del Players Championship 2025?

El Players Championship comienza el viernes 21 de noviembre.

Se extenderá hasta la final la noche del domingo 23 de noviembre.

El Minehead Resort de Butlin es el lugar de celebración.

¿En qué canal de televisión se transmiten las Finales del Players Championship 2025 y hay transmisión en vivo?

Toda la acción se mostrará en ITV4.

Puedes transmitir la acción en vivo a través de su plataforma ITVX.

Alternativamente, el blog en vivo de SunSport lo mantendrá actualizado con todos los puntajes a medida que ocurren, además de las últimas noticias y reacciones.

Calendario y resultados de las finales del Players Championship 2025

Viernes 21 de noviembre

Sesión de la tarde (12:45 p.m. GMT)

Primera ronda

Escenario principal:

Rob Cross contra Sebastián Bialecki

Dave Chisnall contra Ryan Joyce

Mike De Decker contra Cam Crabtree

Danny Noppert contra Ricky Evans

James Wade contra Mickey Mansell

Jonny Clayton contra James Hurrell

Ross Smith contra Niko Springer

Etapa dos:

Bradley Brooks contra Martin Lukeman

Andrew Gilding contra Dom Taylor

Scott Williams contra Ian White

Niels Zonneveld contra Nick Kenny

Kevin Doets contra Callan Rydz

Cameron Menzies contra Adam Lipscombe

Brendan Dolan contra Daryl Gurney

Luke Woodhouse contra Alan Soutar

William O’Connor contra Ricardo Pietreczko

Sesión vespertina (19:00 GMT)

Escenario principal:

Martin Schindler contra Michael Smith

Josh Rock contra Gabriel Clemens

Precio de Gerwyn contra Max Hopp

Stephen Bunting contra Ritchie Edhouse

Jeffrey de Graaf contra Luke Littler

Gian van Veen contra Luke Humphries

Karel Sedlacek contra Nathan Aspinall

Etapa dos:

Jermaine Wattimena contra Wesley Plaisier

Ryan Searle contra Darren Beveridge

Wessel Nijman contra Richard Veenstra

Krzysztof Ratajski contra Raymond van Barneveld

Dirk van Duijvenbode contra Madars Razma

Gary Anderson contra Mario Vandenbogaerde

Joe Cullen contra Peter Wright

Damon Heta contra Justin Hood

Chris Dobey contra Keane Barry

Sábado 22 de noviembre

Sesión de la tarde (12:45 p.m. GMT)

Segunda ronda

Escenario principal:

Etapa dos:

Sesión vespertina (19:00 GMT)

Tercera ronda

Escenario principal:

Etapa dos:

Domingo 23 de noviembre

Sesión de la tarde (12:45 p.m. GMT)

Cuartos de final

Sesión vespertina (19:00 GMT)

Semifinales y final