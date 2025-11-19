Calendario completo, resultados y canal de televisión mientras Luke Littler busca otro título

Las finales del Players Championship están de vuelta en Butlin’s Minehead.
Es el último gran torneo antes del Campeonato Mundial en Alexandra Palace en diciembre.
Luke Humphries ganó este título el año pasado, venciendo a su rival Luke Littler 11-7 en una final emocionante.
Pero Littler, que es el nuevo número uno del mundo, llega al torneo en una forma impresionante después de levantar el trofeo del Grand Slam de Dardos la última vez.
El Players Championship utiliza sus propias clasificaciones después de 34 eventos más pequeños a lo largo del año.
Y significa que Humphries y Littler se enfrentan a empates difíciles, ya que ambos están clasificados fuera del top 30.
¿Cuándo son las finales del Players Championship 2025?
- El Players Championship comienza el viernes 21 de noviembre.
- Se extenderá hasta la final la noche del domingo 23 de noviembre.
- El Minehead Resort de Butlin es el lugar de celebración.
¿En qué canal de televisión se transmiten las Finales del Players Championship 2025 y hay transmisión en vivo?
- Toda la acción se mostrará en ITV4.
- Puedes transmitir la acción en vivo a través de su plataforma ITVX.
- Alternativamente, el blog en vivo de SunSport lo mantendrá actualizado con todos los puntajes a medida que ocurren, además de las últimas noticias y reacciones.
Calendario y resultados de las finales del Players Championship 2025
Viernes 21 de noviembre
Sesión de la tarde (12:45 p.m. GMT)
Primera ronda
Escenario principal:
- Rob Cross contra Sebastián Bialecki
- Dave Chisnall contra Ryan Joyce
- Mike De Decker contra Cam Crabtree
- Danny Noppert contra Ricky Evans
- James Wade contra Mickey Mansell
- Jonny Clayton contra James Hurrell
- Ross Smith contra Niko Springer
Etapa dos:
- Bradley Brooks contra Martin Lukeman
- Andrew Gilding contra Dom Taylor
- Scott Williams contra Ian White
- Niels Zonneveld contra Nick Kenny
- Kevin Doets contra Callan Rydz
- Cameron Menzies contra Adam Lipscombe
- Brendan Dolan contra Daryl Gurney
- Luke Woodhouse contra Alan Soutar
- William O’Connor contra Ricardo Pietreczko
Sesión vespertina (19:00 GMT)
Escenario principal:
- Martin Schindler contra Michael Smith
- Josh Rock contra Gabriel Clemens
- Precio de Gerwyn contra Max Hopp
- Stephen Bunting contra Ritchie Edhouse
- Jeffrey de Graaf contra Luke Littler
- Gian van Veen contra Luke Humphries
- Karel Sedlacek contra Nathan Aspinall
Etapa dos:
- Jermaine Wattimena contra Wesley Plaisier
- Ryan Searle contra Darren Beveridge
- Wessel Nijman contra Richard Veenstra
- Krzysztof Ratajski contra Raymond van Barneveld
- Dirk van Duijvenbode contra Madars Razma
- Gary Anderson contra Mario Vandenbogaerde
- Joe Cullen contra Peter Wright
- Damon Heta contra Justin Hood
- Chris Dobey contra Keane Barry
Sábado 22 de noviembre
Sesión de la tarde (12:45 p.m. GMT)
Segunda ronda
Escenario principal:
Etapa dos:
Sesión vespertina (19:00 GMT)
Tercera ronda
Escenario principal:
Etapa dos:
Domingo 23 de noviembre
Sesión de la tarde (12:45 p.m. GMT)
Cuartos de final
Sesión vespertina (19:00 GMT)
Semifinales y final