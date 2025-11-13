Calendario, resultados, reglas, transmisión en vivo, canal de televisión y grupos mientras Littler busca retener el título

TODOS los ojos estarán puestos en Wolverhampton una vez más cuando el Grand Slam de Dardos regrese a las pantallas grandes, una competencia que es especial para Luke Littler.

Littler, que entonces tenía 16 años, irrumpió en escena en el Campeonato Mundial de Dardos 2023/24 y se convirtió en el nuevo favorito del deporte tras llegar a la final.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

GRAND SLAM DE DARDOS COBERTURA EN VIVO

Pero la sensación adolescente se anunció adecuadamente al mundo cuando derrotó a Martin Lukeman para levantar su primer título de ranking importante en el Grand Slam de Dardos del año pasado.

Littler tendrá que desempeñarse mejor que en el reciente Campeonato de Europa si quiere retener su corona, ya que cuentan con figuras como el número uno del mundo Luke Humphries y el as holandés Michael van Gerwen.

Además, hay un incentivo adicional para que Littler ascienda al primer puesto en la clasificación si las cosas salen como él quiere.

Leer más sobre Luke Littler mate Vea a Luke Littler defender el título del Grand Slam of Darts con paquetes de viaje desde £ 69 DOBLE PICADO Luke Littler envía mensaje a un fan viral del Manchester United que no puede cortarse el pelo

Este torneo se diferencia de los eventos habituales del calendario por su formato de grupos.

RESERVE ENTRADAS PARA VER A LUKE LITTLER DEFENDER SU TÍTULO DE MR VEGAS GRAND SLAM OF DARTS DESDE SOLO £ 69

¿Cuándo es el Grand Slam de Dardos 2025?

El Grand Slam de Dardos 2025 comenzará el Sábado 8 de noviembre.

Luego concluirá en Domingo 16 de noviembre.

WV Active Aldersley es el lugar elegido para esta gran competición.

Las sesiones de la tarde comienzan a la 1:00 p. m. GMT, mientras que las sesiones de la tarde tienen lugar a partir de las 7:00 p. m. GMT.

¿En qué canal de televisión se transmite el Grand Slam de Dardos 2025 y hay transmisión en vivo?

El Grand Slam de Dardos 2025 se transmitirá EN VIVO por Sky Sports en el Reino Unido.

Los fanáticos también pueden transmitir toda la acción en NOW TV.

Además de eso, los partidos también están disponibles para ver en PDCTV o sus socios de transmisión mundial, incluidos DAZN y Viaplay.

SunSport tendrá un BLOG EN VIVO que cubrirá todo el torneo.

Consejos de apuestas y apuestas gratuitas del Grand Slam de Dardos

¿Cuál es el formato del Grand Slam de Dardos 2025?

Hay ocho grupos de cuatro, que se disputan en formato de todos contra todos y todos juegan entre sí una vez.

Una victoria otorgará dos puntos y los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final.

Los empates en la clasificación de grupos se deciden primero por la diferencia de piernas y luego por el récord de enfrentamientos directos.

El número de partidos aumenta a medida que avanza el torneo: al mejor de 9 en el grupo, al mejor de 19 en la segunda ronda y al mejor de 31 desde los cuartos hasta la final.

¿Cuáles son los grupos del Grand Slam de Dardos 2025?

Grupo A

(1) Lucas Humphries

Nathan Aspinall

Michael Smith

Alex Spellman

Grupo B

(8) Chris Dobey

Damon Heta

Martín Lucas

Jurjen van der Velde

Grupo C

(4) Stephen Bunting

Martín Schindler

Lucas Woodhouse

Alexis Toylo

Grupo D

(5) James Wade

Precio de Gerwyn

Ricky Evans

Stefan Bellmont

Grupo E

(2) Lucas Littler

Daryl Gurney

Connor Scutt

Karel Sedlacek

Grupo F

(7) Gian van Veen

josh roca

Wessel Nijman

Lisa Ashton

Grupo G

(3) Michael van Gerwen

Gary Anderson

Niko Springer

Beau Grebas

Grupo H

(6) Jonny Clayton

Danny Noppert

Lucas Wenig

Cam Crabtree

Calendario y resultados del Grand Slam de Dardos 2025

Sábado 8 de noviembre

Sesión de la tarde (13:00 GMT)

8x fase de grupos

Danny Noppert 5-4 Lukás Wenig (H)

5-4 Lukás Wenig (H) Damon Heta 5-1 Martín Lukeman (B)

5-1 Martín Lukeman (B) Chris Dobey 5-1 Jurjen van der Velde (B)

5-1 Jurjen van der Velde (B) Precio de Gerwyn 4-5 Ricky Evans (D)

(D) James Wade 4-5 Stefan Bellmont (D)

(D) Jonny Clayton 1-5 Cam Crabtree (H)

(H) Josh Roca 4-5 Wessel Nijman (F)

(F) Gian van Veen 5-4 Lisa Ashton (F)

Sesión vespertina (19:00 GMT)

8x fase de grupos

Daryl Gurney 4-5 Connor Scutt (MI)

(MI) Martín Schindler 2-5 Lucas Woodhouse (DO)

(DO) Nathan Aspinall 3-5 Michael Smith (A)

(A) Gary Anderson 3-5 Niko Springer (GRAMO)

(GRAMO) Lucas Humphries 5-0 Álex Spellman (A)

5-0 Álex Spellman (A) Lucas Littler 5-1 Karel Sedlacek (E)

5-1 Karel Sedlacek (E) Michael van Gerwen 5-4 Grebas de Beau (G)

5-4 Grebas de Beau (G) Stephen Bunting 4-5 Alexis Toylo (DO)

domingo 9 de noviembre

Sesión de la tarde (13:00 GMT)

8x fase de grupos

Martín Lukeman 4-5 Jurjen van der Velde (B)

(B) Jonny Clayton 3-5 Lucas Wenig (H)

(H) josh roca 5-0 Lisa Ashton (F)

5-0 Lisa Ashton (F) James Wade 0-5 Precio de Gerwyn (D)

(D) Ricky Evans 5-4 Stefan Bellmont (D)

5-4 Stefan Bellmont (D) Danny Noppert 5-4 Cam Crabtree (H)

5-4 Cam Crabtree (H) Gian van Veen 5-3 Wessel Nijman (F)

5-3 Wessel Nijman (F) Chris Dobey 5-1 Damon Heta (B)

Sesión vespertina (19:00 GMT)

8x fase de grupos

Nathan Aspinall 5-2 Álex Spellman (A)

5-2 Álex Spellman (A) Daryl Gurney 3-5 Karel Sedlacek (MI)

(MI) Stephen Bunting 4-5 Martín Schindler (DO)

(DO) Gary Anderson 5-4 Grebas de Beau (G)

5-4 Grebas de Beau (G) Lucas Littler 5-3 Connor Scutt (E)

5-3 Connor Scutt (E) Lucas Humphries 5-3Michael Smith (A)

5-3Michael Smith (A) Michael van Gerwen 4-5 Niko Springer (GRAMO)

(GRAMO) Lucas Woodhouse 5-2 Alexis Toylo (C)

Lunes 10 de noviembre (19:00 GMT)

8x fase de grupos

James Wade 5-2 Ricky Evans (D)

5-2 Ricky Evans (D) Chris Dobey 5-1 Martín Lukeman (B)

5-1 Martín Lukeman (B) Stephen Bunting 4-5 Lucas Woodhouse (DO)

(DO) Martín Schindler 5-2 Alexis Toylo

5-2 Alexis Toylo Damon Heta 3-5 Jurjen van der Velde (B)

(B) Precio de Gerwyn 5-1 Stefan Bellmont (D)

5-1 Stefan Bellmont (D) Michael Smith 5-2 Álex Spellman (A)

5-2 Álex Spellman (A) Lucas Humphries 5-3 Nathan Aspinall (A)

Martes 11 de noviembre (19:00 GMT)

8x fase de grupos

Jonny Clayton 5-4 Danny Noppert (H)

5-4 Danny Noppert (H) Niko Springer 3-5 Beau Grebas (GRAMO)

(GRAMO) Lucas Littler 5-1 Daryl Gurney (E)

5-1 Daryl Gurney (E) Lucas Wenig 5-1 Cameron Crabtree (H)

5-1 Cameron Crabtree (H) Connor Scutt 5-3 Karel Sedlacek (E)

5-3 Karel Sedlacek (E) Michael van Gerwen 5-2 Gary Anderson (G)

5-2 Gary Anderson (G) Wessel Nijman 5-0 Lisa Ashton (F)

5-0 Lisa Ashton (F) Gian van Veen 2-5 josh roca (F)

Miércoles 12 de noviembre (19:00 GMT)

4x Segunda Ronda

Lucas Woodhouse 9-10 Ricky Evans

Precio de Gerwyn 10-6 Martín Schindler

10-6 Martín Schindler Lucas Humphries 10-3 Jurjen van der Velde

10-3 Jurjen van der Velde Chris Dobey 9-10 Michael Smith

Jueves 13 de noviembre (19:00 GMT)

Lucas Wenig 10-8 Niko Springer

10-8 Niko Springer Josh Rock contra Connor Scutt

Luke Littler contra Wessel Nijman

Michael van Gerwen contra Danny Noppert

Viernes 14 de noviembre (19:00 GMT)

2x cuartos de final

Pedido aún no confirmado

Ricky Evans vs Gerwyn Precio

Luke Humphries contra Michael Smith

Sábado 15 de noviembre (19:00 GMT)

2x cuartos de final

FAMILIAS EN GUERRA Lo que REALMENTE piensa el ex de Adam Peaty sobre Holly y la disputa familiar, revelan sus amigos REMARÁ Hija “eliminada” del testamento de su madre porque no mostró suficiente “amor y respeto”

domingo 16 de noviembre

Sesión de la tarde (13:00 GMT)

Semifinales

Sesión vespertina (19:00 GMT)

Final