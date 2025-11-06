Calendario, resultados y transmisión en vivo mientras Selby busca el título después de que O’Sullivan salga

No hay forma de frenar el tren del billar mientras algunas de las estrellas más importantes regresan a la mesa para el Campeonato Internacional de este año.
Ding Junhui enloqueció a la multitud el año pasado cuando venció a Chris Wakelin 10-7 para hacerse con la corona de 2024 frente a su país de origen.
Ronnie O’Sullivan regresó tras su eliminación en cuartos de final del Gran Premio de Xi’an el mes pasado.
Pero la campaña del Rocket se vio truncada después de que Lisowski lo noqueara en el tercer asalto.
SunSport te trae toda la información necesaria para la undécima edición de este gran torneo.
¿Cuándo es el Campeonato Internacional de Billar 2025?
- El Campeonato Internacional de Snooker 2025 comenzó el Domingo 2 de noviembre.
- Luego concluye una semana después: Domingo 9 de noviembre.
- El Centro Nacional de Fitness de South New City (SNCNFC) en Nanjing, China, es el lugar elegido para este importante evento.
- Los partidos se jugarán al mejor de 11 frames hasta las semifinales, que serán al mejor de 17 frames disputados en dos sesiones, y la final será al mejor de 19, disputada también en dos sesiones.
¿En qué canal de televisión se transmite el Campeonato Internacional de Snooker 2025 y hay transmisión en vivo?
- El Campeonato Internacional de Snooker 2025 se retransmitirá en directo por TNT Sports
- Los fanáticos también pueden transmitir todo el torneo en Discovery+.
- Alternativamente, diríjase al blog en vivo de SunSport para obtener una cobertura detallada de todo el evento.
Calendario y resultados del Campeonato Internacional de Billar 2025
domingo 2 de noviembre – Ronda de clasificación final
Desde la 1:30 am
- Bai Yulu 4-6 Wang Xinzhong
- Thepchaiya Un-Nooh 6-0 Xu Jiraui
- Zhou Yue Long 6-4 Wang Xinbo
Desde las 6 am
- Xiao Gu Dong 6-2 Mahmoud El Hareedy
- Ronnie O’Sullivan 6-5 Allan Taylor
- Zhao Xintong 6-1 Oliver Brown
Desde las 11:30
- Ding Jun Hui 6-0 David Gracia
- judd trump 6-4 Dylan Emery
- Barry Hawkins 6-4 Zhou Jinhao
Domingo 2 de noviembre – Ronda 2
Desde la 1:30 am
- Neil Robertson WO Ken Doherty
- Mark Williams 0-6 Antonio McGill
- Sam Cragie WO Jimmy Robertson
- Tom Ford 3-6 Daniel Wells
Desde las 6 am
- Yuan Sijun 6-4 Ricky Walden
- Él Guoqiang 6-4 Staurt Bingham
- Jiang Jun 6-2 Chris Wakelin
- Mark Selby contra Liu Hongyu
Desde las 11:30
- Zhang Anda 6-0 Michal Szubarczyk
- Wu Yize 6-1 Lyu Haotian
- Martín O’Donnell 1-6 Gary Wilson
- Wang Yuchen 1-6 Si Jahui
Lunes 3 de noviembre – Ronda 2
Desde la 1:30 am
- Oliver Líneas 2-6 Juan Higgins
- Xu Si 4-6 Esteban Maguire
- David Lilley 2-6 kyren wilson
- Ryan Día 4-6 Hossein Vafaei
Desde las 6:30 am
- Ding Junhui 6-1 Michael Holt
- Ben Woollaston 1-6 jak jones
- judd trump 6-3 Mateo Stevens
- Xiao Guodong 1-6 Fianza Zak
- Elliot Slessor 6-5 Ben Mertens
- Junxu Pang 4-6 Liam Highfield
- Zhou Yuelong 0-6 Noppon Saengkham
- Aarón Hill sin Ali Carter
Desde las 11:30
- Huang Jiahao 5-6 Barry Hawkins
- Fan Zhengyi 3-6 Zhao Xintong
- Shaun Murphy 6-5 Wang Xinzhong
- Liu Wenwei 2-6 Lei Peifan
- Luis Heathcote 4-6 Jack Lisowski
- Scott Donaldson 6-2 Mitchell Mann
- Sanderson Lam 2-6 Ronnie O’Sullivan
- Thepchaiya Un-Nooh sin David Gilbert
Martes 4 de noviembre – Ronda 3
Desde las 6:30 am
- Esteban Maguire 6-4 Kyren Wilson
- Jack Jones 3-6 Barry Hawkins
- Antonio McGill 6-4 Jimmy Robertson
- Jack Lisowski 6-5 Ronnie O’Sullivan
- Hossein Vafaei 3-6 Juan Higgins
- Lei Peifan 5-6 Zhao Xintong
- Zhang Anda 3-6 Wu Yize
- Gary Wilson 0-6 Si Jiahu
Desde las 11:30
- Fianza Zak 6-5 Aaron Hill
- judd trump 6-3 Noppon Saengkham
- Thepchaiya Un-Nooh 4-6 Scott Donaldson
- Shaun Murphy 6-4 Elliot Slessor
- Ding Junhui 6-4 Liam Highfield
- Neil Robertson 6-3 yuanes Sijun
- Marcos Selby 6-3 Daniel Wells
- Él Guoqiang 5-6 Jiang Jun
miércoles 5 de noviembre – Últimos 16
Desde las 6:30 am
- Barry Hawkins 6-4 Jack Lisowski
- Antonio McGill 1-6 Marcos Selby
- Si Jiahui 1-6 Zhao Xintong
- Judd Trump 4-6 Wu Yize
Desde las 11:30
- Neil Robertson 3-6 Fianza Zak
- Scott Donaldson 5-6 Juan Higgins
- Jiang 4-6 de junio Esteban Maguire
- Ding Junhui 2-6 Shaun Murphy
Jueves 6 de noviembre – Cuartos de final
Desde las 6:30 am
- Marcos Selby 5-6 Zhao Xintong
- Wu Yize 6-0 Barry Hawkins
Desde las 11:30
- Zak Surety contra Stephen Maguire
- Shaun Murphy contra John Higgins
viernes 7 de noviembre – Semifinales
