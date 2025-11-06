Calendario, resultados y transmisión en vivo mientras Selby busca el título después de que O’Sullivan salga

No hay forma de frenar el tren del billar mientras algunas de las estrellas más importantes regresan a la mesa para el Campeonato Internacional de este año.

Ding Junhui enloqueció a la multitud el año pasado cuando venció a Chris Wakelin 10-7 para hacerse con la corona de 2024 frente a su país de origen.

Ronnie O’Sullivan regresó tras su eliminación en cuartos de final del Gran Premio de Xi’an el mes pasado.

Pero la campaña del Rocket se vio truncada después de que Lisowski lo noqueara en el tercer asalto.

SunSport te trae toda la información necesaria para la undécima edición de este gran torneo.

¿Cuándo es el Campeonato Internacional de Billar 2025?

El Campeonato Internacional de Snooker 2025 comenzó el Domingo 2 de noviembre.

Luego concluye una semana después: Domingo 9 de noviembre.

El Centro Nacional de Fitness de South New City (SNCNFC) en Nanjing, China, es el lugar elegido para este importante evento.

Los partidos se jugarán al mejor de 11 frames hasta las semifinales, que serán al mejor de 17 frames disputados en dos sesiones, y la final será al mejor de 19, disputada también en dos sesiones.

¿En qué canal de televisión se transmite el Campeonato Internacional de Snooker 2025 y hay transmisión en vivo?

El Campeonato Internacional de Snooker 2025 se retransmitirá en directo por TNT Sports

Los fanáticos también pueden transmitir todo el torneo en Discovery+.

Alternativamente, diríjase al blog en vivo de SunSport para obtener una cobertura detallada de todo el evento.

Calendario y resultados del Campeonato Internacional de Billar 2025

domingo 2 de noviembre – Ronda de clasificación final

Desde la 1:30 am

Bai Yulu 4-6 Wang Xinzhong

Thepchaiya Un-Nooh 6-0 Xu Jiraui

6-0 Xu Jiraui Zhou Yue Long 6-4 Wang Xinbo

Desde las 6 am

Xiao Gu Dong 6-2 Mahmoud El Hareedy

6-2 Mahmoud El Hareedy Ronnie O’Sullivan 6-5 Allan Taylor

6-5 Allan Taylor Zhao Xintong 6-1 Oliver Brown

Desde las 11:30

Ding Jun Hui 6-0 David Gracia

6-0 David Gracia judd trump 6-4 Dylan Emery

6-4 Dylan Emery Barry Hawkins 6-4 Zhou Jinhao

Domingo 2 de noviembre – Ronda 2

Desde la 1:30 am

Neil Robertson WO Ken Doherty

WO Ken Doherty Mark Williams 0-6 Antonio McGill

Sam Cragie WO Jimmy Robertson

Tom Ford 3-6 Daniel Wells

Desde las 6 am

Yuan Sijun 6-4 Ricky Walden

6-4 Ricky Walden Él Guoqiang 6-4 Staurt Bingham

6-4 Staurt Bingham Jiang Jun 6-2 Chris Wakelin

6-2 Chris Wakelin Mark Selby contra Liu Hongyu

Desde las 11:30

Zhang Anda 6-0 Michal Szubarczyk

6-0 Michal Szubarczyk Wu Yize 6-1 Lyu Haotian

6-1 Lyu Haotian Martín O’Donnell 1-6 Gary Wilson

Wang Yuchen 1-6 Si Jahui

Lunes 3 de noviembre – Ronda 2

Desde la 1:30 am

Oliver Líneas 2-6 Juan Higgins

Xu Si 4-6 Esteban Maguire

David Lilley 2-6 kyren wilson

Ryan Día 4-6 Hossein Vafaei

Desde las 6:30 am

Ding Junhui 6-1 Michael Holt

6-1 Michael Holt Ben Woollaston 1-6 jak jones

judd trump 6-3 Mateo Stevens

6-3 Mateo Stevens Xiao Guodong 1-6 Fianza Zak

Elliot Slessor 6-5 Ben Mertens

6-5 Ben Mertens Junxu Pang 4-6 Liam Highfield

Zhou Yuelong 0-6 Noppon Saengkham

Aarón Hill sin Ali Carter

Desde las 11:30

Huang Jiahao 5-6 Barry Hawkins

Fan Zhengyi 3-6 Zhao Xintong

Shaun Murphy 6-5 Wang Xinzhong

6-5 Wang Xinzhong Liu Wenwei 2-6 Lei Peifan

Luis Heathcote 4-6 Jack Lisowski

Scott Donaldson 6-2 Mitchell Mann

6-2 Mitchell Mann Sanderson Lam 2-6 Ronnie O’Sullivan

Thepchaiya Un-Nooh sin David Gilbert

Martes 4 de noviembre – Ronda 3

Desde las 6:30 am

Esteban Maguire 6-4 Kyren Wilson

6-4 Kyren Wilson Jack Jones 3-6 Barry Hawkins

Antonio McGill 6-4 Jimmy Robertson

6-4 Jimmy Robertson Jack Lisowski 6-5 Ronnie O’Sullivan

6-5 Ronnie O’Sullivan Hossein Vafaei 3-6 Juan Higgins

Lei Peifan 5-6 Zhao Xintong

Zhang Anda 3-6 Wu Yize

Gary Wilson 0-6 Si Jiahu

Desde las 11:30

Fianza Zak 6-5 Aaron Hill

6-5 Aaron Hill judd trump 6-3 Noppon Saengkham

6-3 Noppon Saengkham Thepchaiya Un-Nooh 4-6 Scott Donaldson

Shaun Murphy 6-4 Elliot Slessor

6-4 Elliot Slessor Ding Junhui 6-4 Liam Highfield

6-4 Liam Highfield Neil Robertson 6-3 yuanes Sijun

6-3 yuanes Sijun Marcos Selby 6-3 Daniel Wells

6-3 Daniel Wells Él Guoqiang 5-6 Jiang Jun

miércoles 5 de noviembre – Últimos 16

Desde las 6:30 am

Barry Hawkins 6-4 Jack Lisowski

6-4 Jack Lisowski Antonio McGill 1-6 Marcos Selby

Si Jiahui 1-6 Zhao Xintong

Judd Trump 4-6 Wu Yize

Desde las 11:30

Neil Robertson 3-6 Fianza Zak

Scott Donaldson 5-6 Juan Higgins

Jiang 4-6 de junio Esteban Maguire

Ding Junhui 2-6 Shaun Murphy

Jueves 6 de noviembre – Cuartos de final

Desde las 6:30 am

Marcos Selby 5-6 Zhao Xintong

Wu Yize 6-0 Barry Hawkins

Desde las 11:30

Zak Surety contra Stephen Maguire

Shaun Murphy contra John Higgins

viernes 7 de noviembre – Semifinales

Desde las 6 am