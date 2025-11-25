Calificaciones de los Washington Huskies para una victoria desigual sobre UCLA

Si este fue su último partido de temporada regular en el Rose Bowl, entonces los Huskies salieron con fuerza.

Por segunda semana consecutiva, los Huskies superaron a un asediado oponente del Big Ten y derrotaron a UCLA 48-14 para lograr su victoria como visitante más desigual en la serie en 85 años.

La última vez que los Huskies vencieron a los Bruins de esta manera en el sur de California, se llevaron una victoria blanqueada de 41-0 el 23 de noviembre de 1940.

Washington estuvo a punto de dejar a UCLA sin goles una vez más durante una exhibición profesional que incluyó varias actuaciones superlativas.

Los Huskies mejoraron a 8-3 en general y 5-3 en el Big Ten.

Repasemos la boleta de calificaciones.

Ofensa

Sin la amenaza profunda Denzel Boston, quien se perdió su segundo juego consecutivo debido a una lesión en el tobillo, el mariscal de campo de UW Demond Williams Jr. tuvo dificultades para conectarse con el receptor de segundo año Audric Harris en un par de tiros largos en la primera mitad.

Sin embargo, Williams lastimó a los Bruins con las piernas.

En su primera carrera diseñada, corrió por el medio de la línea, saltó de una entrada y superó a un defensor hasta la zona de anotación para un magnífico touchdown de 25 yardas a principios del segundo cuarto.

En su segunda carrera diseñada, Williams corrió intacto para un touchdown de 11 yardas a principios del tercer cuarto. Terminó con 56 yardas en seis acarreos.

Aparte de un lanzamiento de touchdown de 42 yardas a Dezmen Roebuck en el tercer cuarto, Williams no pudo poner en marcha el juego aéreo. Convirtió 17 de 26 pases para 213 yardas, incluidos dos touchdowns y una intercepción en el segundo cuarto.

El principal corredor de Washington, Jonah Coleman, quien no jugó la semana pasada, hizo su primera (y breve) aparición en el segundo cuarto mientras jugaba con un aparato ortopédico en su rodilla izquierda. Tuvo cuatro acarreos para seis yardas, incluido un touchdown de 1 yarda.

Mientras tanto, el corredor Adam Mohammed anotó 108 yardas, la mayor cantidad de su carrera, en 21 acarreos, su primera vez por encima de las 100 yardas.

Grado: A

Defensa

Washington, que permitió 13 puntos en cada uno de los dos últimos juegos, entró al juego del sábado en el penúltimo lugar del Big Ten con tres balones sueltos forzados.

Contra los Bruins, los Huskies igualaron el total de su temporada.

Al final del primer cuarto, Rahshawn Clark, estudiante de primer año con camiseta roja de los Huskies, le quitó el balón al receptor Mikey Matthews y el estudiante de primer año Dylan Robinson recuperó el balón suelto en UCLA 20 al final del primer cuarto.

Al comienzo del segundo cuarto, el líder senior Deshawn Lynch atropelló al mariscal de campo Nico Iamaleava por detrás antes de quitarle el balón y recuperarlo.

UCLA acertó 1 de 8 en tercera oportunidad en una primera mitad sin goles.

A principios del tercer cuarto, los Huskies noquearon a Iamaleava cuando los linieros defensivos Bryce Butler y el apoyador Deven Bryant lo capturaron.

Iamaleava terminó con 69 yardas en 16 de 26 pases.

Washington no ha permitido más de 24 puntos esta temporada.

Grado: A+

equipos especiales

Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, pero no estoy seguro de qué estaba pensando el entrenador de UCLA, Tim Skipper, sobre el falso gol de campo de los Bruins en la yarda 28 de Washington al final del segundo cuarto.

En lugar de intentar un gol de campo de 45 yardas, el titular de los Bruins, Cash Peterman, lanzó un pase sin mirar por encima del hombro al pateador Mateen Bhaghani.

Sin embargo, la pelota se desvió y rebotó en el césped antes de que el safety de UW, Alex McLaughlin, la tomara y anotara en un balón suelto recuperado de 59 yardas.

A principios del último cuarto, Roebuck perdió el balón en una devolución de despeje que resultó en un touchdown de los Bruins.

Aún así, fue una noche positiva para los equipos especiales considerando dos goles de campo (36 y 22 yardas) del pateador Grady Gross y un promedio de 40 yardas del pateador de despeje Luke Dunne.

Grado: B-

Entrenamiento

Por segundo juego consecutivo, el entrenador Jedd Fisch no contó con Boston y dos linieros ofensivos lesionados (Drew Azzopardi y Landen Hatchett), mientras que Coleman estuvo limitado, y los Huskies iluminaron el marcador una vez más.

La charla previa al juego se centró en el récord de 1-9 de la UW en sus últimos 10 juegos en el Rose Bowl, jugando sobre césped por primera vez esta temporada y la posibilidad de que UCLA traslade sus juegos en casa al Sofi Stadium la próxima temporada.

Nada de eso importó el sábado por la noche.

Washington tuvo el doble de yardas (426 a 207), primeros intentos (25 a 10) y casi el doble de yardas por jugada (6,4 a 3,5).

Y los Huskies no dieron señales de haber pasado por alto a los Bruins (3-8, 3-5), que perdieron su cuarto juego consecutivo, en anticipación al enfrentamiento climático del próximo sábado contra su rival y número 7 Oregon en el Husky Stadium.

Grado: A